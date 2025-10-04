Loạt smartphone nổi bật bán tháng 10

Honor Magic V5 (45 triệu đồng)

Honor Magic V5 bán tại Việt Nam có hai màu trắng và vàng, trong đó bản màu trắng mỏng 8,8 mm khi gập, 4,1 mm khi mở và nặng 217 gam, còn màu vàng có số đo tương ứng 9 mm, 4,2 mm và 222 gram.

Sản phẩm sử dụng hai màn hình LTPO OLED với tần số quét 120 Hz và độ phân giải Full HD+. Màn hình ngoài 6,43 inch tỷ lệ 20:9 gần giống điện thoại thường, hỗ trợ bút cảm ứng, còn màn hình trong 7,95 inch. Máy có ba camera sau, với ống kính chính và góc siêu rộng 50 megapixel, còn ống tele dùng cảm biến mới 64 megapixel. Máy ảnh selfie dạng đục lỗ vẫn giữ độ phân giải 20 megapixel.

Phiên bản bán ra tại Việt Nam trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy có pin 5.820 mAh lớn nhất trên các mẫu smartphone gập hiện nay, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và không dây 50 W.