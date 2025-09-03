Loạt smartphone nổi bật bán ra tháng 9

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Thế hệ iPhone 17 sẽ được Apple công bố ngày 9/9 và dự kiến được bán ra từ 19/9. Trong đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế và trở lại sử dụng vỏ nhôm thay cho titan, còn cụm camera mở rộng thành hình chữ nhật, tương tự Pixel 9 Pro của Google. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc.

Ngoài chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB, hai mẫu Pro có thể có ống tele 48 megapixel, camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ cũ. iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là sẽ có thêm bản màu cam và nâng cấp một số tính năng camera, như hỗ trợ zoom quang 8x.