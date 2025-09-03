Loạt smartphone nổi bật bán ra tháng 9

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max
Thế hệ iPhone 17 sẽ được Apple công bố ngày 9/9 và dự kiến được bán ra từ 19/9. Trong đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế và trở lại sử dụng vỏ nhôm thay cho titan, còn cụm camera mở rộng thành hình chữ nhật, tương tự Pixel 9 Pro của Google. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc.
Ngoài chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB, hai mẫu Pro có thể có ống tele 48 megapixel, camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ cũ. iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là sẽ có thêm bản màu cam và nâng cấp một số tính năng camera, như hỗ trợ zoom quang 8x.
iPhone 17 Air
iPhone 17 Air là phiên bản iPhone hoàn toàn mới, thay thế dòng Plus. Một số nguồn tin cho biết máy có thiết kế siêu mỏng 5,5 mm với camera dạng viên thuốc chiếm hết bề ngang. Model này có màn hình 6,6 inch với tấm nền OLED M14 của Samsung, độ sáng cao hơn 30% so với iPhone 16, trang bị công nghệ ProMotion, tần số quét 120 Hz.
Sản phẩm có giá tương đương Plus với khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung, sử dụng chip A19 Pro. Máy chỉ trang bi một camera sau độ phân giải 48 megapixel, tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.
iPhone 17
iPhone 17 bản tiêu chuẩn không thay đổi về thiết kế so với thế hệ hiện tại. Thay vào đó, Apple sẽ "làm mới" bằng màu sắc. Về cấu hình, nguồn tin cho biết iPhone 17 có màn hình tăng từ 6,1 lên 6,3 inch, trang bị công nghệ ProMotion với tần số quét 120 Hz, cùng RAM 12 GB.
Trước đó, nhà phân tích nổi tiếng Jeff Pu của GF Securities dự đoán iPhone 17 vẫn sử dụng chip A18, trong khi các phiên bản còn lại tích hợp A19 mới. Tuy nhiên, chuyên gia Ming-Chi Kuo lại cho rằng Apple sẽ đưa chip A19 lên tất cả phiên bản.
Samsung Galaxy S25 FE
Thiết kế của S25 FE không khác biệt so với thế hệ trước với khung sườn kim loại bản to và được làm phẳng, cùng khả năng chống nước IP67. Điểm nhấn trong thiết kế là máy được cho là chỉ dày 7,4 mm, mỏng hơn mức 8 mm của thế hệ trước.
Máy vẫn sử dụng màn hình 6,7 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120 Hz. S25 FE trang bị chip Exynos 2400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 hoặc 256 GB.
Cụm ba camera sau có thông số giống thế hệ trước, gồm camera chính 50 megapixel chống rung quang học OIS, góc siêu rộng 12 megapixel và tele 8 megapixel hỗ trợ zoom quang 3x. Máy có pin 4.700 mAh, sạc nhanh tăng lên mức 45 W. S25 FE chạy Android 16 hỗ trợ đầy đủ tính năng Galaxy AI của Samsung.
Realme 15 Series
Realme 14 series gồm hai phiên bản 15 5G và 15 Pro 5G, thiết kế cải tiến nhẹ với khung sườn vuông vắn và mặt kính bo cong. Tương tự các đối thủ ra mắt năm 2025, bộ đôi có khả năng kháng nước IP69.
Máy sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6,8 inch độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 6.500 nit. Điện thoại Realme có hai camera sau, trong đó ống kính chính 50 megapixel hỗ trợ chống rung quang học OIS, bản tiêu chuẩn có ống siêu rộng 8 megapixel còn bản Pro là 50 megapixel. Cả hai đều trang bị camera trước 50 megapixel.
Realme 15 Pro 5G dùng chip Snapdragon 7 Gen 4 trong khi 15 5G là Dimensity 7300+. Bộ đôi có hai tùy chọn RAM 8 hoặc 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Pin dung lượng 7.000 mAh, cao nhất hiện nay và hỗ trợ sạc nhanh 80 W.
Nubia Air
Mẫu smartphone giá rẻ với thiết kế mỏng nhẹ của Nubia có kích thước 164,17 x 76,57 x 6,7 mm và trọng lượng 172 gam. Nubia Air sử dụng màn hình OLED 6,78 inch với độ phân giải 1224 x 2720 pixel.
Máy sử dụng chip xử lý Unisoc T8300, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Nubia trang bị camera selfie 20 megapixel cho model này, ở mặt sau là cụm ba camera ra với cảm biến chính 50 megapixel, đi kèm camera 2 và 0,08 megapixel hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Nubia Air chạy Android 15, pin 5.000 mAh.
