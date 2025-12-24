Loạt smartphone có pin lớn nhất năm 2025

Oppo Find X9 series (7.025-7.500 mAh)

Find X9 series có dung lượng pin lớn so với mức chung 5.000 mAh của các đối thủ. Trong đó, Find X9 sử dụng pin 7.025 mAh còn X9 Pro là 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W, sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược công suất 5 W. B

Cả hai có màn hình AMOLED, độ sáng 3.600 nit, tần số quét 120 Hz, kích thước 6,59 inch trên X9 và 6,78 inch trên X9 Pro. Máy trang bị ba camera sau do Hasselblad tinh chỉnh, trong đó camera chính là Sony LYT-808 độ phân giải 50 megapixel, chống rung quang học OIS còn ống kính góc siêu rộng là cảm biến Samsung JN5 50 megapixel. Sự khác biệt nằm ở ống tele khi X9 sử dụng Sony LYT-600 độ phân giải 50 megapixel và zoom quang 3x, zoom số 12x còn X9 Pro là 200 megapixel với zoom quang 3x và zoom số 120x.

Hai model trang bị chip Dimensity 9500, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Find X9 tiêu chuẩn có thêm phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB.