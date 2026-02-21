Loạt smartphone cao cấp bán ra sau Tết

Samsung Galaxy S26 Ultra

Smartphone cao cấp nhất dòng Galaxy S26 sẽ có bốn góc bo cong mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Samsung được cho là vẫn sử dụng khung titanium trên điện thoại. Máy tích hợp bút S Pen, màn hình LTPO kích thước 6,9 inch được làm phẳng và viền mỏng hơn, với điểm nhấn là công nghệ Magic Flex Pixel chống nhìn trộm.

Galaxy S26 Ultra dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB. Thông số camera gồm camera chính 200 megapixel, góc rộng và tele 50 megapixel, còn tiềm vọng 10 megapixel. Điểm nâng cấp là các ống kính sẽ có khẩu độ lớn hơn nhằm tăng khả năng chụp thiếu sáng. Dung lượng pin vẫn giữ ở mức 5.000 mAh nhưng sạc nhanh tăng từ 45 lên 60 W.

Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt ngày 25/2 và bán ra sau đó hai tuần.