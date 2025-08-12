Loạt smartphone cận cao cấp ra mắt năm 2025

Oppo Reno 14 và Reno 14 Pro (từ 16 triệu đồng)
Reno 14 và Reno 14 Pro giữ thiết kế tương tự thế hệ trước như cạnh phẳng, mặt lưng kính, hoa văn dạng đuôi cá độc đáo cùng khả năng kháng nước IP69.
Cả hai sử dụng màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz, trong đó Reno 14 có kích thước 6,59 inch, còn 14 Pro là 6,83 inch độ phân giải 1.5K. Reno 14 vẫn sử dụng ba camera sau với camera chính 50 megapixel, góc siêu rộng 8 megapixel, camera phụ 2 megapixel thay bằng ống tele 50 megapixel. Trong khi đó, trên mẫu Pro, cả ba camera sau đều có độ phân giải 50 megapixel.
Reno 14 tích hợp chip Dimensity 8350 còn 14 Pro dùng chip Dimensity 8400, RAM 12 GB, hai phiên bản bộ nhớ trong 256 và 512 GB. Máy trang bị bộ công cụ AI mạnh, hỗ trợ quay chụp, chỉnh sửa hình ảnh, các tác vụ công việc. Cả hai tăng dung lượng pin với sạc nhanh 80 W, trong đó Reno 14 có pin 6.000 mAh còn Reno14 Pro là 6.200 mAh.
Honor 400 và 400 Pro (13,5-19 triệu đồng)
Honor điều chỉnh thiết kế dòng smartphone mới sang dạng phẳng, vuông vắn thay vì bo cong như trước. Honor 400 có khả năng chống nước IP66 còn bản Pro là IP69, đạt chuẩn SGS với khả năng chống rơi vỡ tốt.
Màn hình Honor 400 có kích thước 6,55 inch còn 400 Pro là 6,7 inch, sử dụng tấm nền OLED độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng lên tới 5000 nit.
Phiên bản thường có hai camera sau với ống kính chính độ phân giải 200 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS và góc siêu rộng 12 megapixel, còn bản Pro thêm ống tele 50 megapixel. Trên model mới, Honor tập trung vào AI. Ngoài tính năng sẵn có của Google, như Gemini hay khoanh tròn tìm kiếm, hãng lần đầu trang bị bộ công cụ AI riêng cho dòng smartphone tầm trung.
Về phần cứng, Honor 400 dùng chip xử lý Snapdragon 7 Gen 3, phiên bản Pro là chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12 GB cùng bộ nhớ trong 256 và 512 GB. Cả hai có pin 6.000 mAh, điểm khác biệt là bản thường có sạc nhanh 80 W còn bản Pro là 100 W.
RedMagic 10S Pro (từ 18,5 triệu đồng)
10S Pro là mẫu điện thoại chuyên game của Nubia. Sản phẩm có thiết kế hầm hố với mặt lưng trong suốt để lộ linh kiện bên trong cùng các nút bấm chuyên dụng cho game. Màn hình sử dụng tấm nền AMOLED 6,85 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét tối đa 144 Hz. Cụm camera sau gồm camera chính và camera góc siêu rộng 50 megapixel, cùng ống macro.
Máy trang bị cấu hình tương đương các model cao cấp nhất với chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Phiên bản 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong đắt hơn 3,5 triệu đồng.
Pin của 10S Pro có dung lượng 7.050 mAh cao nhất cùng với sạc nhanh 80 W. Sản phẩm tập trung vào khả năng chơi game với giao diện và plugin riêng nên không hỗ trợ nhiều tính năng AI như các đối thủ.
iPhone 16e (từ 17 triệu đồng)
iPhone 16e có ngoại hình giống iPhone 13 với thiết kế "tai thỏ" cũ thay vì Dynamic Island. Màn hình kích thước 6,1 inch, tấm nền OLED Super Retina XDR. Đây cũng là mẫu iPhone "giá rẻ" đầu tiên trang bị nhận diện khuôn mặt Face ID thay cho Touch ID. Sản phẩm cũng có nút bấm Action thay vì công tắc gạt như các dòng iPhone 14 trở về trước, chống nước và bụi chuẩn IP68.
Máy có một camera sử dụng cảm biến Fusion 48 megapixel, chip A18, RAM 8 GB hỗ trợ Apple Intelligence. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên trang bị modem di động do Apple thiết kế có tên C1, hỗ trợ kết nối mạng 5G. Máy có hai màu trắng và đen với giá từ 16,99 triệu đồng, ba phiên bản dung lượng 128, 256 và 512 GB.
Xiaomi 14T và 14T Pro (13-17 triệu đồng)
Thiết kế trên hai smartphone mới của Xiaomi giống nhau và có nhiều chi tiết thừa hưởng từ "đàn anh" Xiaomi 14. Bộ đôi sử dụng màn hình CrystalRes 6,67 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 144 Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit, gần gấp đôi thế hệ trước.
Máy có ba camera sau, trong đó camera chính và tele cùng 50 megapixel, hỗ trợ OIS còn góc siêu rộng 12 megapixel. Máy ảnh phía trước nâng độ phân giải lên 32 megapixel. Camera được tinh chỉnh với các bộ lọc mang phong cách Leica và thuật toán xử lý hình ảnh AISP.
Cả hai có RAM 12 GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB cùng pin 5.000 mAh. Điểm khác biệt giữa hai sản phẩm là 14T Pro tích hợp chip Dimensity 9300+, hỗ trợ sạc nhanh 120 W còn 14T dùng chip Dimensity 8300 Ultra, sạc nhanh 67 W. Sản phẩm chạy hệ điều hành HyperOS với nhiều tính năng AI tạo sinh trong việc chỉnh sửa ảnh.
