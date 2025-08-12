Loạt smartphone cận cao cấp ra mắt năm 2025

Oppo Reno 14 và Reno 14 Pro (từ 16 triệu đồng)

Reno 14 và Reno 14 Pro giữ thiết kế tương tự thế hệ trước như cạnh phẳng, mặt lưng kính, hoa văn dạng đuôi cá độc đáo cùng khả năng kháng nước IP69.

Cả hai sử dụng màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz, trong đó Reno 14 có kích thước 6,59 inch, còn 14 Pro là 6,83 inch độ phân giải 1.5K. Reno 14 vẫn sử dụng ba camera sau với camera chính 50 megapixel, góc siêu rộng 8 megapixel, camera phụ 2 megapixel thay bằng ống tele 50 megapixel. Trong khi đó, trên mẫu Pro, cả ba camera sau đều có độ phân giải 50 megapixel.

Reno 14 tích hợp chip Dimensity 8350 còn 14 Pro dùng chip Dimensity 8400, RAM 12 GB, hai phiên bản bộ nhớ trong 256 và 512 GB. Máy trang bị bộ công cụ AI mạnh, hỗ trợ quay chụp, chỉnh sửa hình ảnh, các tác vụ công việc. Cả hai tăng dung lượng pin với sạc nhanh 80 W, trong đó Reno 14 có pin 6.000 mAh còn Reno14 Pro là 6.200 mAh.