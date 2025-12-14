Loạt smartphone 2025 đắt nhất bán tại Việt Nam

Samsung Galaxy Z Fold7 (từ 47 triệu đồng)

Smartphone gập cao cấp của Samsung cải tiến mạnh về thiết kế, vẫn giữ nét vuông vắn của thế hệ trước nhưng được làm mỏng và nhẹ hơn, cho cảm giác sử dụng tương tự điện thoại dạng thanh khi gập. Máy có độ dày tương ứng 4,2 và 8,9 mm khi mở ra và gập vào. Kích thước màn hình ngoài và trong tăng lên lần lượt 6,5 và 8 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K cùng tần số quét 120 Hz. Máy hỗ trợ loạt tính năng AI tạo sinh với khả năng hiểu tiếng Việt được đánh giá tốt nhất trên thị trường.

Galaxy Z Fold7 trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Ngoài cấu hình RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 hoặc 512 GB giống thế hệ trước, lần đầu tiên Samsung trang bị RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Hệ thống ba camera gồm camera chính nâng lên 200 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS, góc siêu rộng 12 megapixel còn ống tele 10 megapixel hỗ trợ OIS với khả năng zoom quang 3x, zoom số 30x. Pin giữ nguyên dung lượng 4.400 mAh, sử dụng sạc nhanh 25 W và sạc không dây 20 W.