Loạt siêu thị Big C đổi tên

Central Retai dự kiến, tất cả siêu thị sẽ hoàn tất đổi tên thành Tops Market và Go trong năm nay, chấm dứt 22 năm tồn tại của thương hiệu Big C tại Việt Nam.

Từ hôm 1/3, 3 siêu thị Big C tại TP HCM gồm Big C An Phú, Big C Thảo Điền và Big C Âu Cơ đã được tháo biển cũ và thay bằng tên gọi mới là Tops Market. Đặc điểm chung của các siêu thị này đặt trong các tòa chung cư.

Phía Central Retai, thuộc Central Group, cho hay 4 siêu thị Big C tại Hà Nội (The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn) cũng sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market vào quý III năm nay.

Lối vào Big C Thảo Điền (quận 2, TP HCM) đã đổi tên thành Tops Market. Ảnh: Central Retai.

Cùng với đó, từ cuối tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021, các Đại siêu thị Big C - là các siêu thị nằm trong các Trung tâm thương mại, đã chuyển đổi thành Đại siêu thị GO!. Tổng cộng đã có 5 Đại siêu thị GO! hoàn tất quá trình đổi tên và đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái, tọa lạc các các tỉnh, thành gồm: Nha Trang, Bình Dương, Cần Thơ, Hạ Long và Vĩnh Phúc.

Bên cạnh việc chuyển đổi từ Big C sang GO!, Central Retail năm qua cũng đầu tư xây dựng mới các Đại siêu thị GO! tại Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột và Quảng Ngãi. Công ty dự kiến, trong năm nay, số Đại siêu thị Big C cũng sẽ lần lượt đổi tên thành GO!, chấm dứt 22 năm của thương hiệu Big C tại Việt Nam.

Theo chia sẻ hôm 2/3 của Central Retail, việc chuyển đổi thương hiệu Big C thành Tops Market và GO! là nhằm tái định vị thương hiệu với một diện mạo hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, đi kèm với các cải tiến về không gian mua sắm.

Kế hoạch chia tay thương hiệu Big C của Central Group vốn đã được đề ra từ năm 2016, khi tập đoàn Thái Lan này mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam từ tập đoàn Casino của Pháp với giá 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD).

Chia sẻ trên Bangkok Post vào tháng 6/2016, CEO Central Group Tos Chirathivat nói rằng tập đoàn muốn đổi tên hệ thống Big C tại Việt Nam từ 2017, dù theo thỏa thuận của thương vụ thì Central có quyền dùng thương hiệu Big C trong 10 năm.

Như vậy, kể từ năm sau, thương hiệu Big C sẽ chỉ tồn tại ở Thái Lan, vốn đang thuộc về một tập đoàn khác, với quá trình mua qua bán lại 2 lần. Cụ thể, thương hiệu Big C vốn do Tập đoàn TCC của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi lập ra vào năm 1993. Sáu năm sau TCC bán lại Big C tại Thái Lan cho Casino.

Đến năm 2016, Casino quyết định rao bán hệ thống Big C tại Thái Lan và Việt Nam nhằm nỗ lực cắt lỗ. Khi đó, TCC đã thắng thế trong việc giành quyền kiểm soát Big C Thái Lan nhờ mua được 58,6% cổ phần từ Casino. Trong khi Central Group chỉ gom được 25% cổ phần.

Tuy nhiên, sau đó Central Group quyết định bán luôn số cổ phần này cho TCC để dồn lực mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam từ Casino. Như vậy, Big C tại Thái Lan quay về với chủ cũ, còn Big C tại Việt Nam thuộc về Central. Dù lại, ngay khi mua lại, thương hiệu này vốn đã được lên kế hoạch sớm "khai tử" trước khi hết hạn.

