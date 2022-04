Loạt show diễn, lễ hội tại Đà Nẵng dịp 30/4

Du khách đến với Đà Nẵng dịp 30/4 sẽ được trải nghiệm nhiều chương trình ưu đãi tại các khu vui chơi giải trí cùng các lễ hội sôi động.

Thế giới siêu thực tại Bà Nà Hills

Cổng Thời gian là công trình mới sẽ được khai trương tại Sun World Ba Na Hills đúng dịp 30/4. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm chuyến du ngoạn bằng tàu hỏa leo núi kéo dài gần 430m giữa vườn hoa để di chuyển từ địa điểm Vương quốc Mặt Trời đến Lâu đài Mặt Trăng. Khu vực này tập trung nhiều hoạt động giải trí mới như game ride, hai rạp chiếu phim Airship 20 ghế và rạp chiếu phim 5D với 340 ghế ngồi...

Khuôn viên diễn ra lễ hội tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Một công trình mới tại Sun World Ba Na Hills cũng chuẩn bị mở cửa dịp này là Thác Thần Mặt Trời tọa lạc ở khu vực Beer Plaza do Frilli - gia tộc điêu khắc nổi tiếng Italy kiến tạo. Quần thể này bao gồm hơn 40 bức tượng sử dụng công nghệ đúc đồng mang chủ đề huyền thoại Hy Lạp, phần lớn tái hiện các tác phẩm được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới.

Riêng cụm tượng trung tâm, thần mặt trời Helios trên cỗ xe được kéo bởi năm chú ngựa được Frilli đặt riêng từ Susan Leyland - chuyên gia điêu khắc nổi tiếng thế giới người Anh.

"Thác Thần Mặt trời được dự báo là một 'hiện tượng' thứ hai sau cây Cầu Vàng đã làm nên sức hút mới cho du lịch Đà Nẵng những năm qua", đại diện Sun Group cho hay.

Khu vực Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Loạt show diễn khắp thành phố

Từ ngày 30/4 đến 31/8, show diễn "The battle of the Moon Kingdom" sẽ được tổ chức tại Bà Nà với nội dung tái hiện trận chiến bảo vệ vương quốc của Nữ hoàng Mặt Trăng và thần dân của mình. Chương trình có sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng Phạm Hoàng Nam, đem đến cho khán giả không gian siêu thực với yếu tố nghệ thuật, đồng thời tăng sức hút cho Bà Nà bằng show diễn đẳng cấp quốc tế

Ngoài ra, du khách còn được tham gia The Rap Show tổ chức dịp 30/4 này tại Cung thể thao Tuyên Sơn. Chương trình quy tụ hàng loạt ngôi sao rap như Binz, Wowy, Dế Choắt, Ricky Star...

Một sự kiện cũng được mong chờ tại Đà Nẵng là Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 diễn ra tại quảng trường Beer Plaza trên đỉnh Bà Nà. Sự kiện lấy cảm hứng từ lễ hội Oktoberfest nổi tiếng của Đức, nơi du khách được chiêm ngưỡng màn trình diễn của các vũ công và thưởng thức những ly bia Đức thượng hạng.

Lễ hội Bia B'estival sẽ là một không gian hội hè sôi động tại đỉnh Bà Nà. Ảnh: Sun Group

Đêm Đà Nẵng với Sky36

Sau thời gian dài ngưng hoạt động vì dịch bệnh, Sky36 sẽ trở lại vào ngày 30/4 này với sự kiện "Light up the sky" tại Đà Nẵng. Sự kiện góp mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Liz Kim Cương, violinist Gillian, ca sĩ Lê Hiếu ...

Du khách sẽ được trải nghiệm hai đêm nhạc "Re-opening Night" từ 21h - 1h30 ngày 30/4 và "Skylive#1: Ngày tình phôi pha" từ 17h30 - 22h30 ngày 1/5 tại quán bar cao nhất Đà Nẵng.

Sky36 sẽ trở lại vào ngày 30/4 này với sự kiện "Light up the sky" tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Công viên châu Á

Dịp lễ 30/4 cũng đánh dấu sự trở lại của Công viên châu Á – Asia Park với một diện mạo mới mẻ cùng loạt hoạt động, sự kiện. Công viên sẽ mở cửa đón khách trong tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ nhật. Đặc biệt, vào cuối tuần du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục trình diễn múa lân hoặc hòa mình vào không gian âm nhạc acoustic. Bên cạnh đó, du khách cũng được trải nghiệm nhiều trò chơi giải trí và tổ hợp chợ đêm tại Công viên châu Á.

Du khách trải nghiệm tại Asia Park. Ảnh: Sun Group

Dịp này, ngoài miễn phí vé vào cửa cho toàn bộ du khách, Công viên Châu Á còn triển khai hai hình thức vé ưu đãi dành cho du khách muốn trải nghiệm dịch vụ và các trò chơi. Cụ thể, vé "all-in-one" trải nghiệm không giới hạn tất cả các trò chơi có giá 200.000 đồng một vé cho người lớn, 100.000 đồng một vé trẻ em cao 1m - 1m4, miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Ngoài ra vé trải nghiệm vòng quay Sun Wheel có giá 100.000 đồng cho mỗi lượt người lớn, 50.000 đồng cho mỗi lượt trẻ em 1m - 1m4 và miễn phí cho trẻ dưới 1m.

Ngọc Diễm