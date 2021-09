Loạt second home nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên gần TP HCM

Những căn second home tại phân kỳ The Tropicana (NovaWorld Ho Tram) nằm giữa rừng, biển hay dòng kênh lagoon xanh, tốt cho sức khỏe gia đình.

Phân kỳ The Tropicana thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ nưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) tận dụng lợi thế do thiên nhiên ban tặng để tạo nên 3 phong cách second home độc đáo gồm biệt thự biển, biển thự đồi giáp biển và biệt thự Lagoon.

Biệt thự mặt tiền biển phiên bản giới hạn

Nằm trọn trong không gian xanh mát của rừng và biển Hồ Tràm, những căn biệt thự đơn lập The Tropicana sở hữu mặt tiền biển, được quy hoạch đón trọn tầm nhìn ra biển. Mỗi căn biệt thự biển tại đây đều kết hợp sân vườn thoáng đạt để tối ưu không gian sống ra vườn và biển, giúp gia chủ thư giãn.

Những căn villa biển tại The Tropicana có tầm nhìn trực diện biển.

Mang đặc trưng của miền nhiệt đới, thiết kế các căn biệt thự mặt tiền biển The Tropicana có hình dáng kéo dài, hạn chế tối đa chia nhỏ không gian để tạo những khoảng không cần thiết nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa tạo điểm nhấn, mang đến sức sống cho biệt thự. Chỉ cần mở cửa, các căn second home có thể đón gió trời, nắng biển.

Từ đặc tính riêng biệt của vùng đất Hồ Tràm, các kiến trúc sư hình thành nên ý tưởng về bộ sưu tập villa biển, lấy cảm hứng từ ngũ hành "Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ" tạo thành 5 phong cách nội thất để mỗi chủ nhân có thêm sự lựa chọn, khẳng định gu riêng.

Oasis Villa mang cảm hứng Trung Đông lãng mạn.

Biệt thự đồi giáp biển phong cách Địa Trung Hải

Tận dụng địa hình đồi cao hơn 20 mét, khu biệt thự trên đồi The Tropicana được quy hoạch với mặt trước nhìn ra bãi biển Hồ Tràm, mặt sau là cảnh quan kênh đào Lagoon và những tán rừng tự nhiên. Nghỉ dưỡng tại đây, gia chủ sở hữu tầm nhìn thiên nhiên cùng bầu không khí mát mẻ.

Lấy cảm hứng thiết kế miền Địa Trung Hải với điểm nhấn mái vòm Mediterranio thoáng rộng, từ lâu đã trở thành hình mẫu trong kiến trúc của biệt thự nghỉ dưỡng ven biển trên thế giới, các căn biệt thự đồi giáp biển The Tropicana mang vẻ đẹp sang trọng. Thiết kế từng ngôi nhà đồi coi trọng sự gần gũi với thiên nhiên, với nắng và gió của biển cả và cánh rừng nguyên sinh ngay sau lưng các dãy nhà.

Biệt thự đồi giáp biển mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải.

Ngôi làng biệt thự Lagoon

Lagoon là hệ thống kênh đào nhằm tạo cảnh quan lẫn điều hòa khí hậu cho khu biệt thự đặt trên đồi. Tại phân khu biệt thự Lagoon rộng 55 ha, The Tropicana tái hiện "ngôi làng cổ tích" mang phong cách châu Âu trung cổ. Dòng kênh Lagoon trải dài 3,8km, uốn lượn giữa các dãy biệt thự đa sắc màu, thích hợp đi lại bằng huyền Kayak nhằm mang đến những trải nghiệm vòng quanh thế giới cho cư dân lẫn du khách. Dọc bờ kênh là cây xanh có bóng mát và các bụi hoa cỏ, thích hợp để thư giãn, đón hoàng hôn.

Biệt thự Lagoon tái hiện các ngôi làng mang kiến trúc châu Âu cổ.

Ngoài bộ sưu tập các căn second home độc đáo, sức hút của phân kỳ The Tropicana còn đến từ loạt tiện ích cao cấp trải rộng trong chuỗi tổ hợp NovaWorld Ho Tram. Nghỉ dưỡng tại đây, khách du lịch hay gia chủ đều có thể trải nghiệm mua sắm, ẩm thực trong chuỗi shophouse ven biển sầm uất; trị liệu sức khỏe tại suối khoáng nóng Bình Châu; khám phá vườn thú Safari, trải nghiệm trồng trọt tại nông trại hữu cơ hay những trò chơi lý thú từ công viên nước Tropicana Park...

Đi cùng với xu hướng du lịch trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe, các dòng biệt thự tại The Tropicana - NovaWorld Ho Tram đang giới thiệu loạt chương trình đầu tư nhiều ưu đãi trong quý IV. Người sở hữu các dòng biệt thự tại The Tropicana được cam kết lãi suất đến 6,5%/năm; thanh toán 30% đến khi nhận nhà; ưu đãi đặt trước 100 triệu đồng; NovaWorld Collection 5%; Novaloyalty đến 5%; quà tặng "Nova Special Gift" 100-600 triệu đồng. Chương trình ưu đãi có điều kiện.

Tâm Anh