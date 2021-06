Loạt sao Việt đầu tư bất động sản sinh thái

Đức Phúc, Phạm Quỳnh Anh, MC Quang Bảo… tích góp tiền, đầu tư bất động sản sau thời gian bận rộn với các hoạt động nghệ thuật.

Sở hữu cho riêng mình một hay nhiều "chốn đi về" là mục tiêu của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Đức Phúc (25 tuổi). Sau 6 năm ca hát, quán quân Giọng hát Việt mùa 3 thay đổi cả về ngoại hình, tư duy. Anh cho biết nghiêm túc với sự nghiệp nhưng cũng giành thời gian tận hưởng cuộc sống. Năm ngoái, anh mua nhà rộng 70 m2 tại TP HCM, sắm xe hơi phục vụ nhu cầu di chuyển và đầu tư một nhà phố sinh thái Deluxe Greenhouse tại Aqua City, phía Đông TP HCM. Anh cho biết những năm qua cố gắng tích lũy, không tiêu xài hoang phí để đủ tài chính hoạch định tương lai, trong đó có kế hoạch an cư.

Theo Đức Phúc, đầu tư nhà không quan trọng độ tuổi, chỉ cần thấy ở đâu tiềm năng và mình có đủ điều kiện thì quyết. Anh vui vì được bố mẹ ủng hộ trong mọi lựa chọn, từ ca hát, phẫu thuật thẩm mỹ đến mua nhà. Anh ấn tượng với Aqua City vì không gian thoáng mát, trong lành, có sông nước, nhiều cây xanh và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. "Chắc bố mẹ sẽ chăm vào chơi với tôi hơn", anh nói thêm.

Đức Phúc mua nhà khi mới 24 tuổi, hy vọng cha mẹ thường xuyên vào miền Nam thăm. Ảnh: Facebook nhân vật.

Tương tự Đức Phúc, sau nhiều năm tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí lớn, MC Quang Bảo bắt tay tìm kiếm nơi an cư với tiêu chí xanh và đủ tiện ích. Anh quan niệm: "Sau ngày dài làm việc, thật thú vị khi được trở về không gian sống xanh, thiết kế tinh tế và ấm áp".

Quang Bảo thích sống gần thiên nhiên, yên bình để tái tạo năng lượng và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Anh đề cao lối sống tiện nghi, dễ kết nối về trung tâm để thuận tiện công việc, thường xuyên di chuyển. Nam MC mua nhà tại Aqua City hồi năm ngoái, dự kiến mời bạn bè, người thân về chơi mỗi cuối tuần.

MC Quang Bảo mua nhà phố sinh thái ở tuổi 31. Ảnh: Novaland.

Không chỉ tìm nơi an cư, Phạm Quỳnh Anh liên tiếp chi tiền mua nhà với mục đích đầu tư cho tương lai bé Tuệ An và Tuệ Lâm. Đầu năm, cô đầu tư hai căn nhà phố sinh thái liền kề tại đảo Phượng Hoàng, Aqua City. Hồi giữa tháng 5, cựu thành viên nhóm nhạc H.A.T tiếp tục đặt hai căn second home biển tại Phan Thiết (Bình Thuận) làm "của để dành" cho hai con gái.

Cô quan niệm lao động chăm chỉ và nỗ lực để giúp hai con có cuộc sống đủ đầy và tuổi thơ ý nghĩa. "Tôi hạnh phúc vì lúc nào cũng bận rộn", Phạm Quỳnh Anh nói. Vài năm nay, cô hoạt động sôi nổi, ra mắt loạt ca khúc như Tất cả sẽ thay em, Điều gì đến sẽ đến, Cây xương rồng mạnh mẽ, Xiêu lòng, Nói với người đến sau, Vì em là gu chị... Năm nay, cô đóng thứ chính trong phim điện ảnh Người lắng nghe của đạo diễn Khoa Nguyễn.

Không gian sống xanh mát tại Aqua City và hai con là cảm hứng sáng tạo nghệ thuật của Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: Novaland.

Hàng xóm của Đức Phúc, Phạm Quỳnh Anh và MC Quang Bảo còn có nhiều người nổi tiếng khác như diễn viên Hoàng Phúc, MC Quỳnh Trâm, tay vợt Lý Hoàng Nam, nhà thiết kế Linh San, biên tập viên Phương Thảo... Họ đánh giá cao Aqua City với quy hoạch hơn 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và hệ tiện ích nội khu như bến du thuyền Aqua Marina, trung tâm thương mại Aqua Central Mall, trung tâm thể thao Aqua Sport Complex...

