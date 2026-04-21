Loạt sao Trung Quốc nói không 'bán mình cho AI'

Vu Hòa Vỹ, đóng "Tam Quốc diễn nghĩa" 2010, cùng loạt diễn viên Trung Quốc cho biết không ký hợp đồng bán hình ảnh cho công ty AI.

Theo ShangHai Morning Post, tại hội nghị ở Bắc Kinh ngày 20/4, ông Cung Vũ - CEO nền tảng video hàng đầu Trung Quốc Iqiyi - công bố công ty của ông xây dựng thư viện dữ liệu AI, hơn 100 nghệ sĩ đã ký kết gia nhập thư viện, như Vu Hòa Vỹ, Trương Nhược Quân, Vương Sở Nhiên, Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy.

Theo ông Cung Vũ, khi ký kết hợp đồng, mỗi năm, diễn viên có thể tham gia 14 bộ phim thay vì tối đa 4 phim như hiện nay. Theo Jimu News, việc nghệ sĩ gia nhập "thư viện AI" đồng nghĩa họ đồng tình giao hình ảnh của bản thân để AI tạo sinh nội dung.

Diễn viên Vu Hòa Vỹ nổi tiếng với "Tam Quốc" 2010, "Đại trạch môn", "Sở Hán truyền kỳ". Lý Nhất Đồng từng đóng "Anh hùng xạ điêu" 2017 (vai Hoàng Dung), "Cuồng phong", "Thương lan quyết". Ảnh: Sina

Sau công bố của Iqiyi, loạt diễn viên đồng loạt phủ nhận "bán mình cho AI". Đại diện công ty quản lý Vu Hòa Vỹ nói tài tử chưa ký bất kỳ hợp đồng nào về việc trao quyền cho trí tuệ nhân tạo. Các diễn viên Trương Nhược Quân, Vương Sở Nhiên, Lý Nhất Đồng, Trần Triết Viễn cũng phản hồi tương tự.

Trước động thái của loạt diễn viên, phía Iqiyi đính chính việc diễn viên "gia nhập thư viện" mang ý nghĩa họ có ý định thỏa thuận hợp tác với các dự án sử dụng công nghệ AI. Công ty sẽ làm việc riêng từng người về hình thức tham gia.

Nền tảng đánh giá AI tác động tích cực đến sáng tạo, sản xuất phim ảnh. Iqiyi tôn trọng những người làm nội dung, bao gồm diễn viên. Việc tung ra "thư viện AI" nhằm giảm trở ngại trong sáng tạo, tạo thêm nhiều cơ hội cho nhà làm phim trẻ.

Video AI mô phỏng biểu cảm Trương Mạn Ngọc gây chú ý AI mô phỏng diễn xuất của Trương Mạn Ngọc trong "Điềm mật mật". Video: Weibo

Sự việc dấy lên nhiều thảo luận về vấn đề AI thay thế diễn viên. Nhiều người chia sẻ lại video tài tử Lưu Vũ Ninh, 36 tuổi, nói về việc bị "cướp việc làm". Anh cho biết sử dụng nhiều app trí tuệ nhân tạo, cũng đã thử tạo ra một phim ngắn AI trong một ngày.

"Cướp việc hay không khoan bàn luận, thời thế là như vậy, tôi không thể chắn tương lai, không thể giữ mãi cái cũ. Bây giờ, AI đã phát triển như vậy, một năm sau thế giới như thế nào, không ai biết được. Với những phim sắp tới, có thể tôi tránh những dự án mà AI có thể tạo sinh. Trước mỗi dự án, tôi sẽ suy nghĩ việc mình làm AI có làm được không?".

Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bức xúc khi một số đoàn phim tự ý sử dụng hình ảnh họ, dùng trí tuệ nhân tạo ghép mặt vào các phim ngắn. Tháng 4/2025, diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba gửi đơn đến tòa án ở Bắc Kinh, tố cáo Công ty truyền thông văn hóa Phụ Dương Chí Thượng vì hành vi "xâm phạm hình ảnh" diễn viên. Theo luật sư của Nhiệt Ba, công ty này phát hành phim ngắn sử dụng kỹ xảo ghép mặt của diễn viên vào một nhân vật. Thực tế, cô không tham gia phim này. Hồi tháng 3, tòa án công bố Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện.

Trên Beijing News, ông Phùng Viễn Chinh - viện trưởng Viện kịch nghệ thuật nhân dân Bắc Kinh - nói trí tuệ nhân tạo bùng nổ tạo ra những va chạm với ngành phim ảnh. AI thay thế diễn viên còn là câu hỏi nhưng ở góc độ phía tiếp nhận, khán giả không muốn "người AI ngập màn hình".

Theo ông, công nghệ bổ trợ cho sáng tạo nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu sáng tạo phim ảnh bị biến thành "sản phẩm của dây chuyền sản xuất", mất đi sự tìm tòi nghệ thuật và chiều sâu nhân văn.

"Nước mắt của người AI được vẽ ra còn nước mắt của chúng ta chảy ra từ cơ thể, có độ ấm, có vị mặn. Linh hồn trong biểu diễn không thể bị thuật toán thay thế", ông Phùng Viễn Chinh nói.

Nghinh Xuân