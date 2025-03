Loạt sao quốc tế diện đầm họa tiết của Vũ Ngọc và Son

Tại một sự kiện hồi đầu năm, diễn viên Saffron Burrows, 52 tuổi, cũng chọn thiết kế tương tự. Mỹ nhân nổi tiếng khi đóng các phim như Circle of Friends, Wing Commander, Deep Blue Sea, Gangster No.1, Enigma, Troy, Reign Over Me, The Bank Job.