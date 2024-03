Loạt sao lăng xê cài áo trên thảm đỏ Oscar 2024

So với các quý cô, lễ phục của cánh mày râu đề cao sự tiết chế, tinh giản với những đường cắt may sắc gọn, làm nổi bật vóc dáng. Do đó, họ có khá ít lựa chọn phụ kiện cho bộ suit, đặc biệt là tại các sự kiện black-tie như thảm đỏ Oscar, nơi bộ tuxedo gần như là lựa chọn "bất di bất dịch". Nếu khăn vuông bỏ túi (pocket square) và ghim ve áo (lapel pin) phù hợp với sự kiện ngày thường hay dịp đặc biệt, thì chiếc trâm cài áo (brooch) lại là lựa chọn lý tưởng đi kèm bộ tuxedo. Tài tử Damson Idris đã áp dụng cách phối này trên thảm đỏ Oscar 2024 với chiếc trâm cài Chopard.