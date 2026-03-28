Loạt sản phẩm Ziaja dành riêng cho thị trường Việt Nam

Thương hiệu dược mỹ phẩm Ba Lan giới thiệu dòng sản phẩm tập trung vào các nhu cầu phổ biến tại Việt Nam như da khô, da nhạy cảm, kiểm soát mồ hôi.

Theo bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm châu Âu (EUPC Group - nhập khẩu sản phẩm Ziaja), việc mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam sẽ ưu tiên các dòng thiết yếu, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân hàng ngày, thay vì tập trung vào các giải pháp làm đẹp ngắn hạn. Định hướng này phù hợp với đặc điểm cơ địa và thói quen sinh hoạt của người Việt, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm châu Âu. Ảnh: NVCC

Sản phẩm cho giới văn phòng hoặc cơ địa dị ứng

Da nhạy cảm là nhóm nhu cầu lớn tại Việt Nam, nhất là ở người thường xuyên sử dụng điều hòa hoặc có cơ địa dị ứng. Với nhóm đối tượng này, việc chăm sóc da không chỉ là làm đẹp mà còn là quá trình phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Ở phân khúc này, Ziaja phát triển dòng Ziaja Med Atopic Skin Dermatological Formula, hướng đến việc hỗ trợ phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da. Danh mục gồm nhũ tương dưỡng thể chứa 1% Urea, sử dụng cho da toàn thân, và kem dưỡng da mặt chứa 5% Urea, tập trung cấp ẩm sâu, giảm tình trạng khô căng, bong tróc. Các sản phẩm được thiết kế theo công thức tối giản, phù hợp cho sử dụng hàng ngày và lâu dài, hướng đến người có làn da nhạy cảm hoặc da cơ địa đặc biệt.

Nhóm sản phẩm có thành phần tự nhiên

Bên cạnh các dòng chuyên biệt, Ziaja phát triển dòng Natural Care, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và kết cấu nhẹ. Danh mục này gồm xịt cân bằng da mặt, tẩy tế bào chết hạt siêu nhỏ và lăn khử mùi, phục vụ nhu cầu chăm sóc cá nhân cơ bản.

Theo Ziaja, các sản phẩm Natural Care được định vị ở phân khúc tiện lợi, dễ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời đáp ứng tiêu chí an toàn và hạn chế kích ứng, là yếu tố quan trọng với người dùng tại thị trường nhiệt đới.

Các dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên của Ziaja. Ảnh: Ziaja

Sản phẩm vệ sinh cá nhân

Trong nhóm vệ sinh cá nhân, dòng dung dịch vệ sinh Ziaja Intimate Wash Gel được phân hóa rõ theo từng nhu cầu cụ thể. Các sản phẩm đều có độ pH phù hợp sinh lý cho các nhu cầu và tình trạng khác nhau, không chứa xà phòng, hướng đến sử dụng hàng ngày.

Ba phiên bản gồm Lily of the Valley (hoa lan chuông) dành cho sử dụng thường xuyên; Oak Bark (vỏ sồi) hỗ trợ phục hồi và bảo vệ, phù hợp cho những ngày kinh nguyệt; và Marigold (cúc vạn thọ) tập trung dưỡng ẩm, bảo vệ và làm dịu da, phù hợp cho người dễ bị khô và viêm nhiễm. Việc phân chia theo công năng giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng cá nhân, thay vì sử dụng một công thức chung.

Dòng dung dịch vệ sinh Ziaja Intimate Wash Gel. Ảnh: Ziaja

Sản phẩm thiết yếu hàng ngày

Ngoài các dòng chăm sóc chính, một số sản phẩm đơn lẻ của Ziaja được xem là "trợ thủ" quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày. Sáp White Vaseline chất lượng dược phẩm giúp bảo vệ và giữ ẩm cho môi, da khô hoặc các vùng da dễ nứt nẻ, đặc biệt trong môi trường điều hòa. Trong khi đó, lăn khử mùi Blocker Anti-perspirant hướng đến nhóm người có nhu cầu kiểm soát mồ hôi chuyên sâu. Dù có kích thước nhỏ, những sản phẩm này góp phần cải thiện đáng kể sự thoải mái và chất lượng sống hàng ngày.

Theo bà Văn Thị Ngọc Hải, Ziaja kiên định chiến lược "giá trị thật", mong muốn đem đến các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn và chi phí hợp lý. Thời gian tới, EUPC Group cùng đối tác sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối đa kênh, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn, đồng thời có nhiều sản phẩm thuộc các phân khúc giá khác nhau cho từng nhóm khách hàng.

"Với hệ sản phẩm đa dạng, phân chia rõ ràng theo từng nhóm nhu cầu, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng Việt Nam có thêm lựa chọn uy tín trong hành trình chăm sóc sức khỏe bản thân", bà Hải nói.

Văn Hà