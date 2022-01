Loạt sản phẩm đoạt giải tại Tech Awards 2021

12 sản phẩm thuộc các hạng mục điện thoại, laptop, TV, smartwatch, tai nghe không dây được vinh danh tại sự kiện Tech Awards 2021.

Điện thoại xuất sắc: Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3.

Với mức giá tốt hơn thế hệ trước cùng nhiều cải tiến đáng giá, Galaxy Z Fold3 vượt qua hai đối thủ iPhone 13 Pro Max và Vivo X70 Pro, trở thành Điện thoại xuất sắc của Tech Awards 2021. Ở cả điểm số chuyên gia lẫn điểm bình chọn độc giả, smartphone Samsung đều nhỉnh hơn đối thủ, thể hiện bước tiến của Samsung trong phân khúc điện thoại gập cao cấp. Máy có giá từ 42 triệu đồng, với màn hình chính 7,6 inch và một màn hình ngoài 6,2 inch, được trang bị các tính năng thu hút như bút S Pen, chế độ Flex Mode, khả năng kháng nước IPX8.

Điện thoại 5G phổ thông tốt nhất: Samsung A32 5G

Samsung A32 5G.

Tech Awards 2021 có thêm hạng mục mới là Điện thoại 5G phổ thông tốt nhất, phản ánh xu hướng của thị trường điện thoại trong năm khi công nghệ này ngày càng phổ cập. Với cấu hình tốt, trang bị nhiều tính năng và kiểu dáng thời trang, A32 5G xuất sắc vượt qua Xiaomi Redmi Note 10 5G và Nokia X10 5G. Máy có vẻ ngoài bắt mắt với màn hình lớn nhằm tối đa hoá trải nghiệm người dùng. Sản phẩm sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 720 hỗ trợ 5G và giá từ 7,9 triệu đồng.

Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ: Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G.

Ở hạng mục Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ 2021 cho smartphone tầm trung và cận cao cấp, Samsung tiếp tục được xướng tên với model Galaxy A52s 5G, vượt qua đối thủ bám sát ở vị trí thứ hai là Xiaomi 11T Pro. So với thế hệ trước, máy có nhiều nâng cấp đáng kể về trang bị và hiệu năng. Ngoài thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy A nguyên khối, tràn viền cùng màn hình hiển thị sắc nét, điện thoại còn được trang bị Snapdragon 778G, bộ 4 camera chất lượng cao, hệ thống âm thanh vòm và mạng 5G.

Điện thoại tốt nhất cho giới trẻ: Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro.

Điện thoại của Xiaomi thu hút nhiều lượt bình chọn từ độc giả nhờ thiết kế trẻ trung và cấu hình mạnh đủ chơi tất các game "nặng" hiện nay. Máy được nâng cấp đáng kể với màn hình AMOLED rực rỡ, cụm camera 108 MP cùng vi xử lý Snapdragon 888 có hiệu năng đột phá cùng sạc nhanh 120 W. Thiết kế nổi bật nhưng mức giá hấp dẫn tầm 15 triệu đồng cũng là điều giúp sản phẩm được đánh giá là Điện thoại tốt nhất cho giới trẻ

TV xuất sắc: LG OLED 65G1PTA

LG OLED 65G1PTA.

Smart TV LG 4K 65 inch 65G1PTA là TV đầu tiên của LG sử dụng tấm nền OLED Evo mới với 8,3 triệu điểm ảnh tự phát sáng. Sản phẩm có thiết kế siêu mỏng gắn tường như tranh hoặc để trên chân đế nghệ thuật thiết kế riêng. TV hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt qua Magic Remote và tạo nên hệ sinh thái công nghệ trong nhà nhờ ứng dụng AI ThinQ. Mức giá khởi điểm của sản phẩm là 85 triệu đồng.

TV gia đình tốt nhất: LG NanoCell 55Nano75PTA

LG NanoCell 55Nano75PTA.

LG NanoCell 4K 55 inch 55NANO75TPA được thiết kế với 3 viền mỏng cùng chân đế hai bên chắc chắn. Tấm nền LED cao cấp NanoCell giúp màu sắc chân thực, rực rỡ nhất kết hợp cùng công nghệ HDR10 Pro. TV mới của LG còn được trang bị các công nghệ âm thanh tân tiến như tối ưu chất lượng âm thanh thông minh và tự điều chỉnh âm lượng theo không gian phòng nhờ AI hay công nghệ Clear Voice III giúp lọc nhiễu, tăng chất lượng âm thoại. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt 3 miền dễ dàng, tiện lợi với Magic Remote. Giá bán của TV này là 25,9 triệu đồng.

Smart TV 4K được ưa chuộng: Casper 65UG6000

Casper 65UG6000.

Casper TV Aster 65 inch có thiết kế tối giản, tích hợp những tính năng gia tăng trải nghiệm cho các thành viên trong gia đình. Sản phẩm có thiết kế tràn viền, hệ thống âm thanh vòm sống động, hệ điều hành Android với hơn 5.000 ứng dụng giải trí, kết hợp trợ lý ảo Google Assistant tối ưu cho điều khiển giọng nói tiếng Việt, tạo nên một sản phẩm nghe nhìn phù hợp với không gian sống hiện đại.

Laptop xuất sắc: LG Gram 16 2021

LG Gram 16 2021.

LG Gram 16 có thiết kế gọn nhẹ, tính di động cao. Màn hình 16 inch độ phân giải cao cùng với tấm nền IPS hiển thị hình ảnh rõ nét, công nghệ chống chói Anti Glare giúp không bị bóng. Máy có hiệu năng mạnh với bộ vi xử lý Intel thế hệ 11, cùng thời lượng pin tốt. Sản phẩm của LG có giá khoảng 47 triệu cho bản cấu hình cao nhất.

Laptop chơi game tốt nhất: Asus ROG Flow X13

Asus ROG Flow X13.

Asus ROG Flow X13 có thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt với khả năng xoay gập giúp chuyển từ kiểu sử dụng laptop sang máy tính bảng nhanh chóng. Máy tích hợp bộ vi xử lý Ryzen 9, RAM 16 GB, bộ nhớ SSD 512 GB cùng card đồ họa Nvidia RTX 3050 mạnh mẽ. Điểm độc đáo nhất ở sản phẩm là khả năng kết nối phụ kiện eGPU ROG XG Mobile, cho phép nâng cấp GPU lên đến GeForce RTX 3080. Máy có giá 38 triệu đồng cho chiếc có cấu hình cao nhất.

Laptop có hệ thống tản nhiệt tốt nhất: HP Victus 16

HP Victus 16.

HP Victus 16 mang diện mạo mỏng nhẹ, khác biệt so với phong cách gaming hầm hố. Thân máy màu đen cá tính. Một nâng cấp đáng giá cho hệ thống tản nhiệt trên Victus 16 là công nghệ Omen Tempest Cooling độc quyền, kết hợp khe đẩy gió siêu lớn ở thân sau, giữ cho nhiệt độ của máy dưới mức 80 độ C ở CPU và 70 độ C ở GPU khi hoạt động hết công suất.

Đồng hồ thông minh xuất sắc: Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7 thu hút với nhiều nâng cấp về thiết kế và tính năng. Sản phẩm được trang bị màn hình lớn hơn, viền mỏng và cong độc đáo, đặc biệt là tích hợp bàn phím ảo đầy đủ. Thiết bị được tối ưu hoá cho việc luyện tập nhờ khả năng chống bụi, chống nước IP6X và phát hiện ngã khi đạp xe, chỉ số giấc ngủ cùng nhiều tính năng theo dõi sức khoẻ khác.

Tai nghe True Wireless xuất sắc: Apple AirPods 3

Apple AirPods 3.

Apple AirPods 3 được nâng cấp hệ thống âm thanh 360 độ tích hợp công nghệ âm thanh vòm. Hãng cũng đã bỏ phần nút tai và tính năng chống ồn chủ động ANC so với AirPods Pro, thay vào đó là lưới âm giảm tiếng ồn gió giúp tăng âm thanh đàm thoại. Dung lượng pin được cải thiện với thời gian lên đến 30 giờ, tích hợp tính năng chống nước, chống mồ hôi và sạc nhanh không dây tiện lợi, sản phẩm có giá khởi điểm 4,2 triệu đồng.

Tuấn Hưng