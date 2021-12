Loạt sản phẩm đồ uống thiên nhiên cho dịp năm mới

Mua 5 tặng 1: Từ 15/11/2021 - 20/1/2022, khách hàng mua sản phẩm TH true TEA, TH true Juice milk, TH true Rice tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng TH true mart, kênh thương mại điện tử, các điểm bán lẻ, các chuỗi nhà hàng, khách sạn, cafe,... trên toàn quốc với đơn hàng từ 5 chai vị bất kỳ thuộc cùng nhãn hiệu sẽ được khuyến mãi "Mua 5 tặng 1". Chương trình được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác.

Quay số may mắn khi mua sản phẩm nước trái cây TH true Juice: Từ 20/12/2021-20/1/2022, khách hàng mua từ 2 sản phẩm TH true Juice tại hệ thống siêu thị Co-opXtra, chuỗi siêu thị Big C (Go!, Tops Market), Aeon Mall, Lotte Mart, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS 25 và hệ thống cửa hàng TH true mart trên toàn quốc sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn nhận các quà tặng đón mừng năm mới. Tại các cửa hàng TH true mart, chương trình áp dụng cho các hóa đơn có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.