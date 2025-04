Loạt sản phẩm, dịch vụ công nghệ FPT vào nhóm tốt nhất tại Sao Khuê 2025

6 sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái số mảng viễn thông FPT được vinh danh tại lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2025, ngày 19/4.

Trong đó, nổi bật có bộ sản phẩm giám sát AI và IoT cho bán lẻ, FPT Play vào top 25 đề cử với xếp hạng 5 sao, FPT Camera Agent được vinh danh top 10 Sao Khuê 2025. Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ nằm trong hệ sinh thái công nghệ "Made by FPT" được phát triển dựa trên các công nghệ lõi AI, Cloud, dữ liệu lớn...

Bộ sản phẩm giám sát AI, IoT cho bán lẻ

Giải pháp này được triển khai cho hơn 1.700 doanh nghiệp toàn quốc như Lotte Cinema, FPT Long Châu... Bộ giải pháp giám sát thông minh ứng dụng AI và IoT giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp bán lẻ như hiểu và nâng cao trải nghiệm khách hàng, giám sát tuân thủ, đảm bảo an ninh cửa hàng, tự động hóa và tiết kiệm năng lượng.

Toàn bộ hệ thống camera và thiết bị IoT được quản trị tập trung qua nền tảng FPT VMSmart, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung trên một hệ thống. Doanh nghiệp có thể theo dõi, tìm kiếm và phân tích mọi hoạt động theo từng cửa hàng, từng khu vực và thậm chí là theo từng sự kiện cụ thể.

Phần mềm FPT Camera Agent

FPT Camera Agent (FCA) là phần mềm giúp biến camera cơ bản thành camera thông minh, phát triển trên nền tảng firmware và cloud tự chủ. Theo đơn vị, hệ thống này hoạt động ổn định, hiệu suất cao và đảm bảo an toàn dữ liệu với công nghệ EE2E - mã hóa từ thiết bị đến Cloud đạt chuẩn Tier III quốc tế.

Doanh nghiệp chủ động phát triển firmware giúp nâng cấp và tăng cường bảo mật, không phụ thuộc bên thứ ba. Sản phẩm camera tích hợp AI nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động, gửi cảnh báo tức thì, cùng trải nghiệm xem trực tuyến và xem lại trên ứng dụng quản trị đa nền tảng FPT Camera.

FCA hiện được triển khai tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Cà Mau và chuỗi doanh nghiệp toàn quốc.

Ultra Fast

Trong lĩnh vực viễn thông internet, Ultra Fast ứng dụng công nghệ Big Data và AI để tối ưu đường truyền dành riêng cho game thủ. Ultra Fast giảm hiện tượng giật, lag, cải thiện trải nghiệm khi thi đấu game. Theo doanh nghiệp, đây là giải pháp để đồng hành, phát triển ngành game Việt Nam.

Ultra Fast có khả năng tối ưu tốc độ đường truyền, giảm tỷ lệ rớt gói tới 4 lần và giảm độ trễ đến 16 ms trong các game đối kháng. Người dùng nhờ đó có được kết nối nhanh, ổn định trong suốt quá trình chơi, tránh được các tình trạng khó chịu như ping cao, khựng hình hay mất tín hiệu.

Ultra Fast hiệ được tícnh hợp trong F-Game - gói Internet chuyên biệt cho gamer. Cùng với đường truyền Wi-Fi 6, tốc độ tải dữ liệu lên đến 1 Gbps, FPT tạo ra trải nghiệm liền mạch, tốc độ cao cho người chơi.

Ứng dụng FPT Play

FPT Play sở hữu thư viện đa dạng bao gồm: các nội dung nguyên bản, độc quyền do đơn vị đầu tư phát triển và sản xuất; kho phim truyền hình và anime từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Âu - Mỹ. Hàng trăm nội dung trong số này được phát song song với quốc tế hoặc công chiếu trực tuyến (với phim điện ảnh, kể từ thời điểm hạ rạp). Bên cạnh đó. Nền tảng có hơn 130 kênh truyền hình trong nước và quốc tế.

Đây cũng là nền tảng phát sóng nhiều giải thể thao lớn về bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, esports, MMA, golf và pickleball... Đơn vị có bản quyền LPBank V.League 1-2024/25, Gold Star V.League 2-2024/25, Gold Star V.League 2-2024/25, Shopee Cup 2024/25, NBA, giải golf The Open và AIG Women’s Open, sự kiện Pickleball "Rise with the Flames"...

Ứng dụng Hi FPT

Ứng dụng Hi FPT được ví như điều khiển thông minh giúp người dùng quản lý toàn trình dịch vụ Internet, truyền hình, camera và các dịch vụ khác mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu.

Với ứng dụng, người dùng có thể điều khiển và quản lý wifi từ xa, lên lịch sử dụng Internet, quản lý nội dung truy cập để bảo vệ gia đình và trẻ em trước những rủi ro tiềm ẩn.

Ứng dụng hướng đến mục tiêu 100% các giao dịch của khách hàng có thể thực hiện online. Các thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp tại quầy đã được đưa lên nền tảng, giúp khách hàng tự thực hiện một cách tiện lợi.

Bộ theo dõi glucose liên tục 3P

Bộ theo dõi glucose liên tục 3P gồm cảm biến gắn vào cơ thể, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT Medicare. Cảm biến truyền dữ liệu qua Bluetooth mỗi 3 phút, giúp người dùng theo dõi và phân tích xu hướng đường huyết, cảnh báo những thay đổi đột ngột và ghi lại tác động từ ăn uống, tập luyện, thuốc.

Tính năng "Replay" tái hiện biến động đường huyết trong ngày, hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ điều chỉnh điều trị. Sản phẩm đáp ứng ba tiêu chí RIA, bao gồm cung cấp dữ liệu theo thời gian thực (Real-time), dữ liệu có giá trị (Insightful) và đề xuất hành động cải thiện (Actionable).

Người dùng có thể cải thiện được đường huyết khi có những biến động bất thường. "Với 3P, người bệnh có thể 'sống chung hòa thuận' với bệnh - một trong những mục tiêu khi điều trị đái tháo đường mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh", đại diện đơn vị nhận định.

Ngoài ra, 7 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp khác thuộc hệ sinh thái của tập đoàn cũng được vinh danh tại Sao Khuê 2025 gồm dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ; phần mềm lõi tài chính Volar Finex; Nền tảng công dân số dCitizen; dịch vụ số hóa tài liệu - iSoma; ứng dụng giáo dục số Meduverse; AIDP - AI Agent Digital Platform; QaiDora Mask - giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo giám sát và quản lý nội dung phát sóng.

Theo đại diện tập đoàn, những sản phẩm, dịch vụ được vinh danh trong giải thưởng giúp khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ. Các giải pháp ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới như AI, Cloud, IoT, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tạo ra giá trị cho người dùng. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, mở rộng hệ sinh thái số, đồng hành cùng cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện", đại diện tập đoàn nói.

