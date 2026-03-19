Loạt sân bay Mỹ có thể đóng cửa vì thiếu nhân viên soi chiếu

Quan chức Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ cảnh báo nhiều sân bay quy mô nhỏ có thể phải đóng cửa khi nhân viên soi chiếu vắng mặt hàng loạt vì làm việc không lương.

Hơn 30% nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), lực lượng làm nhiệm vụ soi chiếu và kiểm tra an ninh hàng không, đã vắng mặt tại một số sân bay trên cả nước trong tuần qua. Tình trạng này diễn ra khi họ phải làm việc không lương suốt một tháng qua, trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa (DHS) không được quốc hội phê duyệt ngân sách hoạt động.

"Chúng tôi có thể buộc phải đóng cửa một số sân bay, đặc biệt là các phi trường nhỏ, nếu tỷ lệ vắng mặt của nhân viên an ninh tiếp tục tăng", Adam Stahl, quyền phó giám đốc TSA, cho biết trong phỏng vấn ngày 17/3.

Tình trạng nhân viên soi chiếu tại các sân bay nghỉ việc, báo ốm đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. DHS đã ngừng hoạt động một phần vì không được quốc hội phê duyệt ngân sách từ tháng trước, khiến 50.000 nhân viên TSA, những người được xếp vào diện "lao động thiết yếu", phải làm việc nhưng không được trả lương.

Sau phát biểu của ông Stahl, phát ngôn viên TSA Nick Dyer giải thích các sân bay chỉ phải đóng cửa nếu số nhân viên TSA đến làm việc "ít đến mức không thể bố trí đủ người vận hành đầy đủ một chốt kiểm tra an ninh".

Quyền phó giám đốc Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) Adam Stahl. Ảnh: FOX News

Ông Dyer không nêu sân bay nào có thể bị ảnh hưởng, cho biết mọi quyết định sẽ được đưa ra "tùy trường hợp cụ thể".

Tình trạng thiếu nhân viên soi chiếu từ TSA khiến thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài nhiều giờ tại hàng loạt sân bay lớn nhỏ của Mỹ.

Hơn 37% nhân viên TSA tại sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta, phi trường bận rộn nhất thế giới, đã không đến làm việc vào ngày 16/3. Tỷ lệ vắng mặt tại sân bay Kennedy ở New York cùng ngày vượt 30%, còn tại sân bay LaGuardia là hơn 20%.

Mức vắng mặt cao nhất trong một ngày được ghi nhận vào ngày 14/3 tại sân bay William P. Hobby ở Houston, khi 55% nhân viên TSA nghỉ làm.

Ông Stahl cảnh báo thời gian tới sẽ "cực kỳ khó khăn", dự đoán hành khách có thể tiếp tục phải chờ hàng tiếng. "Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trước khi cải thiện".

Hành khách Mỹ xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tràn ra ngoài nhà ga sân bay Austin-Bergstrom, bang Texas, ngày 13/3.

Đức Trung (Theo FOX News, WSJ, AP)