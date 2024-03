Loạt sách tôn vinh phẩm chất phái đẹp

Hôm 3/3, Nhà sách Nguyễn Huệ, TP HCM giới thiệu cuốn ''Phụ nữ và Tự do" của tác giả Hồng Nguyễn, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: Nhân vật cung cấp



Ấn phẩm do Nhà xuất bản Thanh niên cấp phép, được tái bản lần thứ hai (in lần thứ ba), gồm bảy phần: Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời; Vượt qua nốt trầm cuộc sống; Chân dung người phụ nữ thông minh hạnh phúc; Phụ nữ và sự nghiệp; Tư duy khởi nghiệp thành công; Bí quyết khởi nghiệp kinh doanh online; Thay đổi thái độ về tiền bạc để trở nên giàu có.



Trong 224 trang viết, tác giả chia sẻ kiến thức kinh doanh được đúc kết từ trải nghiệm thực tế, đồng thời đề cập phong cách sống tự chủ, rèn tâm thế vững vàng. Hồng Nguyễn cũng cổ vũ phụ nữ làm chủ cuộc đời mình, bởi ''chỉ bạn mới là người tạo ra điều tuyệt vời bạn muốn''.