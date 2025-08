Loạt robot hút bụi lau nhà nổi bật mới bán

Ecovacs ra mắt X9 Pro Omni dùng hệ thống lau con lăn cao cấp nhất cùng phiên bản Deebot Mini nhỏ gọn, trong khi Xiaomi có 'át chủ bài' S40 ở phân khúc giá rẻ.

Thị trường robot hút bụi giữa năm đón nhận loạt model mới ở đủ phân khúc giá. Xiaomi vẫn dồn toàn lực ở tầm trung, giá rẻ với mẫu S40 lực hút mạnh, có cảm biến LDS và tính năng lau cơ bản. Trong khi đó, Ecovacs tập trung phân khúc cao cấp với model thứ ba trang bị công nghệ lau con lăn là X9 Pro Omni, nhưng có thêm sự xuất hiện của Deebot Mini, mẫu rẻ nhất có cả hút, lau và giặt giẻ tự động. Dreame trung thành với tính năng leo gờ cao qua mẫu Aqua 10 Pro Track và cũng là model đầu tiên có hệ thống con lăn của hãng.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (29,9 triệu đồng)

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni.

Deebot X9 Pro Omni là robot cao cấp mới nhất của Ecovacs bán tại Việt Nam với hai điểm nhấn công nghệ là hệ thống hút Blast và chổi lau con lăn Ozmo Roller. Đây là model có lực hút mạnh hàng đầu hiện nay với 16.600 Pa và được tối ưu lưu lượng khí 16,3 lít/giây, lớn hơn 49% so với hệ thống thông thường nhờ công nghệ Blast thay vì chỉ dựa vào lực hút. Để đáp ứng công nghệ hút mới, X9 trang bị pin Pouch chuẩn EV dung lượng cao 6.400 mAh.

Ecovacs tiếp tục nâng cấp công nghệ lau con lăn với Ozmo Roller tạo áp lực lau 3.700 Pa, mạnh hơn 16 lần so với hệ thống lau xoay hoặc lau rung phẳng. Tốc độ vòng quay 200 vòng mỗi phút khi lau, tự tách nước bẩn trong quá trình hoạt động, sử dụng nước nóng 40-75 độ C và sấy khô 63 độ C tại trạm.

Deebot X9 Pro Omni có công nghệ dẫn đường AIVI 3D 3.0 Omni Approach kết hợp mô hình VLM giúp nhận diện vật thể, lập lộ trình làm sạch thời gian thực và AI Instant Re Mop 2.0 nhận diện độ bẩn và điều chỉnh chế độ lau. Robot có thân mỏng 98 mm, hỗ trợ điều khiển trực tiếp bằng giọng nói với trợ lý ảo Yiko GPT. Giá bán trong thời gian đầu giảm còn 22,5 triệu đồng.

Xiaomi Robot Vacuum S40 (5,9 triệu đồng)

Xiaomi Robot Vacuum S40.

S40, tân binh của Xiaomi ở phân khúc giá rẻ, là bản nâng cấp của S40C với lực hút gấp đôi, từ 5.000 lên 10.000 Pa, ngang nhiều model cao cấp. Máy cũng cải tiến chổi chính với công nghệ chống rối tóc và dung lượng pin tốt 5.200 mAh, đủ hút bụi và lau nhà tối đa 180 phút.

Robot mới cũng có tính năng lau nhưng ở mức cơ bản, phù hợp tầm giá. Ngăn chứa nước có dung tích 270 ml, tùy chỉnh ba chế độ phun nước. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải thao tác giặt, thay thế giẻ bằng tay. Dung tích hộp bụi 520 ml.

Ở mức giá hơn 5 triệu đồng, đây là model hiếm hoi vẫn trang bị đầy đủ cảm biến LDS giúp robot tự động lập bản đồ, cho phép người dùng tự thiết lập khu vực lau dọn chủ động. Các thiết lập lực hút, hẹn giờ hoạt động đều có thể chỉnh qua ứng dụng Xiaomi Home.

Ecovacs Deebot Mini (7,8 triệu đồng)

Ecovacs Deebot Mini.

Trước X9, Ecovacs giới thiệu thị trường Việt Nam một mẫu robot hút bụi khá lạ là Deebot Mini. Đây là model bán chính hãng rẻ nhất ở thị trường trong nước có đầy đủ khả năng hút bụi, lau nhà tự động giặt giẻ và thu gom rác. Máy có kiểu dáng nhỏ gọn hơn đáng kể các dòng robot lau hút truyền thống khi rộng 28,6 cm, có cả tay cầm tích hợp trên thân. Trạm sạc kiêm giặt giẻ, gom rác Omni mini có kích thước chỉ bằng hơn nửa loại thông thường với chiều cao 38,5 cm, rộng 28,6 cm.

Kích thước nhỏ nhưng Deebot Mini vẫn có lực hút mạnh 9.000 Pa, hệ thống lau xoay kép, tự động giặt giẻ và sấy khô bằng khí nóng 45 độ C. Dung lượng pin là 3.200 mAh, giúp hoạt động liên tục 150 phút. Robot cũng có cảm biến LDS giúp vẽ bản đồ thông minh, lập lịch trình và điều khiển từ xa qua ứng dụng Ecovacs Home.

Ecovacs Deebot Mini có nhiều lựa chọn màu sắc cho nắp bình chứa như đỏ, cam, xanh, tím và giá khoảng 7,8 triệu đồng.

Dreame Aqua 10 Pro Track (30 triệu đồng)

Dreame Aqua 10 Pro Track. Ảnh: Huy Đức

Dreame Aqua 10 Pro Track là một trong những robot hút bụi lau nhà cao cấp nhất năm 2025. Thiết bị hỗ trợ tự động giặt nước nóng và sấy giẻ bằng khí nóng, giúp ngăn mùi hôi, ẩm mốc. Điểm khác biệt so với các model khác là nhiệt độ giặt đến 100 độ C, giúp loại bỏ chất bẩn như dầu mỡ. Công nghệ Quick-Drying Mop Pad giúp sấy khô giẻ sau mỗi lần sử dụng ở nhiệt độ 50°C nhưng thời gian sấy khô tới bốn tiếng.

Aqua 10 Pro Track trang bị cụm cảm biến Lidar thụt thò giống X50 Ultra ra mắt năm ngoái cùng các cảm biến và camera AI. Ngoài lực hút 25.000 Pa - cao nhất trên thị trường, điểm khác biệt của sản phẩm là giẻ lau thiết kế dạng con lăn dẹt với chiều dài 263 mm, diện tích tiếp xúc lớn hơn các thiết kế khác. Đây là robot đầu tiên của Dreame sử dụng giẻ lau con lăn, trong khi đối thủ Ecovacs là hãng đầu tiên áp dụng công nghệ này và đã ra model thứ ba.

Là phiên bản tiên tiến nhất của Dreame, Aqua 10 Pro Track có thể vượt chướng ngại vật tốt hơn trước nhờ hệ thống ProLeap nâng cấp, vượt qua được bậc đơn cao tối đa 4,2 cm.

Tuấn Hưng