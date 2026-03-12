Loạt quỹ đầu tư lớn tham gia đợt tăng vốn của SHB

Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại, nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia rót vốn vào SHB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu. Số lượng này tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

Theo danh sách, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành bao gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital, với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.

Nhóm quỹ thuộc Korea Investment Management (KIM) - công ty quản lý tài sản lớn của Hàn Quốc, đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phiếu.

SHB được chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng. Ảnh: SHB

Ở nhóm nhà đầu tư trong nước, PVI Asset Management đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu. FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu.

Theo đại diện SHB, sự tham gia của nhiều tổ chức đầu tư chuyên nghiệp cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu ngân hàng, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính để mở rộng hoạt động tín dụng và đầu tư trong giai đoạn tới.

Ngân hàng dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Nguồn vốn được sử dụng để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và triển khai các dự án.

Trước đó, nhà băng này đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, lên mức 53.442 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó 200 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, 459,4 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trên thị trường chứng khoán, SHB là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm tại Việt Nam và thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, nhiều chuyên gia kỳ vọng cổ phiếu SHB có thể được bổ sung vào chỉ số FTSE Global All Cap Index.

Ngoài kế hoạch tăng vốn trong nước, SHB cũng đang triển khai các chương trình huy động vốn quốc tế với tổng hạn mức đàm phán tới 1 tỷ USD.

Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024.

Thời gian tới, SHB cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên quản trị minh bạch, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và hiện đại hóa công nghệ. Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng quy mô, củng cố nền tảng vốn, nâng cao chất lượng tài sản và chuẩn mực quản trị nhằm tăng sức cạnh tranh trong dài hạn.

