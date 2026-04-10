Loạt quỹ đầu tư ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế như: VinaCapital, Dragon Capital, KIM…

Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước phát hành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán của ngân hàng.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đăng ký mua tổng cộng 34 triệu cổ phiếu thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.

Nhóm quỹ thuộc Korea Investment Management đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phiếu. Một số tổ chức khác tham gia đợt phát hành gồm PVI Asset Management với 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI với 25 triệu cổ phiếu, FPT Capital với 29,96 triệu cổ phiếu và Quỹ đầu tư HPP với 12,5 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ này.

VinaCapital, Dragon Capital, KIM... nhiều quỹ lớn tại buổi lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB.

Đợt phát hành riêng lẻ này là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng của SHB. Tổng cộng ngân hàng dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng vốn.

Tại sự kiện, bà Trịnh Quỳnh Giao, đại diện PVI Asset Management, cho biết doanh nghiệp đánh giá cao những tổ chức tài chính hội tụ đủ ba yếu tố quy mô lớn, hiệu quả vận hành và triển vọng tăng trưởng bền vững như SHB.

"Chúng kỳ vọng Ban lãnh đạo SHB sẽ tiếp tục chuyển hóa hiệu quả nguồn lực mới từ đợt tăng vốn này thành sự tăng trưởng mới, giá trị mới và vị thế mới cho ngân hàng, qua đó mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam", đại diện PVI AM nhấn mạnh.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết việc thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia đợt phát hành riêng lẻ góp phần củng cố uy tín và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính. Đồng thời, sự đồng hành của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước sẽ tạo thêm động lực để SHB tăng tốc trong giai đoạn tới, thông qua việc nâng cao nền tảng vốn và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Lãnh đạo SHB cũng kỳ vọng hợp tác lần này không chỉ dừng ở một thương vụ, mà là điểm khởi đầu cho quan hệ dài hạn giữa ngân hàng và các đối tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị trong tương lai.

Bà Ngô Thu Hà, Giám đốc SHB phát biểu tại lễ ký kết.

Cổ phiếu SHB hiện nằm trong rổ VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Năm 2025, mã này được FiinChoice vinh danh là "cổ phiếu ngân hàng của năm".

Mới đây, theo công bố của FTSE Russell, cổ phiếu SHB thuộc danh sách đủ điều kiện đưa vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap, mở ra khả năng tiếp cận dòng vốn từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam gia tăng mức độ hội nhập, việc tăng vốn được đánh giá giúp SHB cải thiện các chỉ số an toàn, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo Basel, những yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư và tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD, đồng thời đang đàm phán thêm các khoản vay quốc tế với tổng giá trị dự kiến lên tới 1 tỷ USD.

Trên nền tảng vốn được củng cố, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Đồng thời, kế hoạch chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri - thành viên của MUFG, dự kiến hoàn tất sớm nhất trong quý II/2026, được kỳ vọng mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể.

Năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, vượt kế hoạch đại hội cổ đông. Ngân hàng duy trì chính sách cổ tức ổn định ở mức 16-18% trong nhiều năm, trong đó cổ tức năm 2025 dự kiến 16%, gồm 6% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

Trong chiến lược dài hạn, SHB định hướng trở thành ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả, đẩy mạnh ngân hàng số và bán lẻ, đồng thời phát triển theo hướng xanh và bền vững. Ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2035 nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Dự kiến ngày 22/4, SHB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội.

