Loạt pin sạc Magsafe cho iPhone

Innostyle PowerMag (1,3 triệu đồng)

Pin sạc của Innostyle có dung lượng thuộc hàng lớn nhất hiện nay, lên tới 10.000 mAh. Do đó, model này có độ dày tới 18,5 mm và nặng 198 gram dù kiểu dáng nhỏ gọn. Powermag được trang bị chân đế giúp người dùng đặt máy đứng trên bàn. Sản phẩm có cả cổng USB C và Lightning. Người dùng có thể sạc cho thiết bị khác bằng cáp USB C với công suất 20 W.