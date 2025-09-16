Loạt pin dự phòng 25.000 mAh sạc siêu nhanh

Anker, Xiaomi, Ugreen... cung cấp pin sạc dự phòng 25.000 mAh với công suất vượt 100 W, có màn hình và sạc đa thiết bị, trong đó có laptop.

Thị trường sạc dự phòng công suất lớn trở nên sôi động, khi một số hãng lớn gần đây bắt đầu tham gia và giới thiệu sản phẩm riêng. Bên cạnh các mẫu công suất dưới 30 W và dung lượng thấp, pin sạc dự phòng hiện có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò hơn nhờ tăng công suất và dung lượng lớn để sạc nhiều loại thiết bị như iPhone, điện thoại Android, laptop. Mức 25.000 mAh được đánh giá phù hợp cho nhu cầu người dùng tần suất cao, cũng như đảm bảo các chứng nhận an toàn bay 3C (Trung Quốc), CE (châu Âu) và UL (Bắc Mỹ).

Tuy nhiên, pin sạc dự phòng dung lượng lớn thường khá to, nặng trên 400 gram do tích hợp bo mạch xử lý phức tạp kèm màn hình hiển thị thông số. Giá bán của chúng cũng đắt hơn mặt bằng chung.

Anker Laptop A1695 (2,49 triệu đồng)

Pin sạc dự phòng Anker Laptop A1695. Ảnh: Anker

Pin sạc dự phòng của Anker ra mắt đầu tháng 9 có công suất sạc nhanh 165 W. Người dùng có thể sạc cùng lúc bốn thiết bị qua cổng USB-C, mỗi cổng tối đa 100 W - thông số chưa cao nhất so với các model cùng tầm giá. Theo nhà sản xuất, A1695 có thể sạc máy tính MacBook Air (M3) lên 50% trong 21 phút.

Khác với hầu hết sản phẩm trên thị trường, A1695 còn tích hợp hai cáp USB-C với độ dài 30 cm và 70 cm dạng rút, có thể kéo đến độ dài mong muốn. Sản phẩm có màn hình màu TFT giúp theo dõi chỉ số công suất đầu ra, nhiệt độ pin và thời gian sạc ước tính.

Ugreen Nexode PB722 35525B (1,79 triệu đồng)

Ugreen Nexode PB722 35525B. Ảnh: Ugreen

Mẫu pin sạc dự phòng của Ugreen hỗ trợ hai cổng USB-C công suất 140 W và 100 W, cùng cổng USB-A 22,5 W đáp ứng đa dạng thiết bị sạc với tốc độ cao. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có thể sạc máy tính MacBook Pro từ 0% lên 56% trong 30 phút.

PB722 35525B cũng trang bị màn hình TFT hiển thị thông số, sử dụng lõi pin Li-ion. Dù vậy, sản phẩm khá nặng với 608 gram và không tích hợp sẵn dây cáp.

Xiaomi Hypercharge (2,15 triệu đồng)

Xiaomi Hypercharge. Ảnh: Xiaomi

Hypercharge sử dụng hai cổng USB-C và một cổng USB-A, cho công suất tối đa 212 W, hỗ trợ nhiều chuẩn sạc cùng chip quản lý riêng cho vấn đề quá tải hay chống cháy nổ. Sản phẩm có màn hình LCD hiển thị thông số cùng thiết kế "xuyên thấu".

Dù vậy, thiết bị của Xiaomi có trọng lượng khá lớn là 620 gram. Ngoài ra, để đạt tốc độ sạc tối đa, người dùng phải sử dụng cáp PD 3.1 hoặc cáp Xiaomi chuẩn 6A, nếu không hiệu năng sẽ giảm rõ rệt.

Cuktech 20 (2,43 triệu đồng)

Cuktech 20/P23. Ảnh: Cuktech

Còn được gọi là Cuktech P23, sạc dự phòng từ thương hiệu Trung Quốc Cuktech cho công suất tối đa 210 W, trong đó hai cổng USB-C lần lượt 140 W và 60 W, còn cổng USB-A đạt 30 W. Khi nhiệt độ đạt đến 60 độ C trong quá trình xả tối đa 210 W, hệ thống sẽ tự ngắt để bảo vệ.

Sản phẩm có thiết kế hiện đại, nhưng màn hình TFT khá nhỏ, nặng 640 gram. Ngoài ra, cổng USB-A chỉ hỗ trợ sạc chuẩn QC3.0 thay vì mới hơn.

Momax 1-Power Ultra (1,73 triệu đồng)

Momax 1-Power Ultra. Ảnh: Momax

So với hầu hết mẫu sạc công suất lớn đều có hình trụ vuông, 1-Power Ultra có dạng chữ nhật dẹt tương tự pin sạc dự phòng đời cũ giúp mang theo thuận tiện. Thiết bị của Momax (Hong Kong) chỉ có màn hình LED nhỏ báo phần trăm pin. Hai cổng USB-C cho công suất lần lượt 140 W và 65 W, trong khi cổng USB-A hỗ trợ công suất tối đa 22,5 W.

Bảo Lâm