Loạt phim Việt doanh thu kém trong năm

"Khi ta hai lăm" (đạo diễn Luk Vân) kể câu chuyện Tuệ Lâm (Midu đóng) quản lý một nhóm nhạc nam mang tên The Air. Ngày ra mắt, biến cố lớn xảy ra với một thành viên khiến dự án The Air đóng băng. Hai năm sau, Tuệ Lâm từ Hàn Quốc trở về, nhận ra các thành viên còn lại của nhóm phải vất vả mưu sinh. Cô cùng người bạn đồng hành Mạnh Hùng (Lê Dương Bảo Lâm) tìm cách khôi phục nhóm nhạc. Tác phẩm không có nhiều ý tưởng mới so với các phim cùng đề tài, thu về ba tỷ đồng, rời rạp sau hai tuần phát hành.