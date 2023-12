Loạt phim Việt đổ bộ rạp năm 2024

"Mai" - tác phẩm đầu tư nhất sự nghiệp Trấn Thành - được dự đoán gây sốt phòng vé, bên cạnh phim Lý Hải, Anh Tú - Diệu Nhi.

Mai

Teaser phim "Mai" - Trấn Thành Teaser phim "Mai". Video: CJ

Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất, thể loại tâm lý - hài, ra rạp dịp Tết Giáp Thìn. Phim xoay quanh Dương (Tuấn Trần) - chàng trai đào hoa, không nhớ nổi tên các cô gái từng hẹn hò. Một ngày, anh say đắm trước Mai - cô gái xinh đẹp. Dương tỏ tình nhưng đáp lại là câu nói lấp lửng: "Đừng yêu tôi. Quá khứ của tôi tệ lắm". Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của Uyển Ân, Ngọc Giàu, Việt Anh, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Khả Như.

Tác phẩm có kinh phí gần 30 tỷ đồng, Trấn Thành góp khoảng 80%. Anh cho biết Mai là dự án tâm huyết nhất sự nghiệp về kịch bản lẫn bối cảnh. Anh mất mất ba năm lên ý tưởng, tuyển diễn viên cho phim mới, viết kịch bản cùng Bình Bồng Bột (biên kịch Tiệc trăng máu, Trạng Tí).

Trấn Thành (trái) trao đổi với nam chính Tuấn Trần trên phim trường. Ảnh: Thanh Hạnh

Êkíp dựng lại một phần bối cảnh khu chung cư An Bình (quận 5) theo tỉ lệ 1:1 trong phim trường. Đạo diễn lắp đặt một giếng trời trong căn hộ của nữ chính, tái hiện nét đặc trưng trong văn hóa sinh hoạt người Việt. Dự án được kỳ vọng khuấy động phòng vé dịp Tết, trong bối cảnh ít phim Việt cạnh tranh.

Trấn Thành dựng bối cảnh chung cư cũ quay phim Tết Trấn Thành dựng bối cảnh chung cư cũ quay phim Tết. Video: TT Town

Gặp lại chị bầu

Dự án là phim điện ảnh thứ hai vợ chồng Anh Tú đóng chung, sau Chị Mười Ba (năm 2019). Tác phẩm thuộc thể loại hài tình cảm, vốn là thế mạnh của Nhất Trung, đạo diễn Cua lại vợ bầu - phim đạt kỷ lục doanh thu năm 2019.

Trailer 'Gặp lại chị bầu' Trailer "Gặp lại chị bầu". Video: CGV

Phim kể về Phúc (Anh Tú) - một chàng trai dành hoài bão với nghề diễn song phải chật vật mưu sinh. Quá khứ thiếu vắng tình thương cha mẹ khiến anh trượt dài trong khủng hoảng. Khi Phúc gặp Huyền (Diệu Nhi), cứu cô thoát chết, mối quan hệ tình cảm bắt đầu. Kiều Minh Tuấn vào vai một thanh niên giang hồ theo đuổi Huyền nhưng bị cô cự tuyệt. Thời gian sau, Huyền có thai song không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ. Ngoài dàn diễn viên chính, ca sĩ Đan Trường góp mặt với vai khách mời.

Trước giờ "yêu"

Tác phẩm do Phan Gia Nhật Linh đồng sản xuất, đóng mác 18+, dự kiến ra rạp mùa Valentine 2024. Phim thuộc thể loại đa tuyến (nhiều câu chuyện xảy ra cùng lúc), vốn thịnh hành ở Hollywood như Love Actually, He’s Not That Into You,Paris Je t’aime, New York I Love You. Phim xoay quanh hai nhóm bạn thân cùng đi bar, mỗi người đối diện với các sự cố bất ngờ, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Jun Vũ (trái) bên bạn diễn Tôn Kinh Lâm. Ảnh: CGV

Jun Vũ - một trong những diễn viên chính - đóng vai Su, cô gái thông minh, làm chủ cuộc sống nhưng khi yêu lại yếu đuối, kém lý trí. Đạo diễn khai thác chủ đề đời sống người trẻ để truyền tải thông điệp: Tình dục có thể giúp thăng hoa, nhưng chỉ tình yêu và niềm tin mới khiến một mối quan hệ tồn tại lâu dài.



Lật mặt 7

Lý Hải chưa tiết lộ nội dung cụ thể, cho biết câu chuyện xoay quanh một người mẹ và những đứa con, mang thông điệp chữa lành. Anh chọn thể loại tình cảm, gia đình vì không muốn đóng khung với dòng phim hành động sở trường.

Đạo diễn Lý Hải bên vợ - nhà sản xuất Minh Hà hôm công bố dự án giữa tháng 12. Ảnh: Lê Tuấn

Tác phẩm quy tụ gần 50 diễn viên, trong đó các gương mặt chính gồm 17, 18 người - đông nhất trong phim Lý Hải từ trước đến nay. Nhiều tên tuổi góp mặt trong các phần trước trở lại, như Quách Ngọc Tuyên, Thanh Thức, Đinh Y Nhung, Tiết Cương. Một số người lần đầu tham gia, trong đó có Trương Minh Cường - từng gây chú ý trong phim truyền hình Gió nghịch mùa (2009), cùng dàn nghệ sĩ gạo cội như Thanh Hiền, Mạnh Dung, Thanh Dậu. Phim lấy bối cảnh ở TP HCM, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hà Nội, dự kiến ra mắt dịp 30/4/2024.

Ngày xưa có một chuyện tình

Phim chuyển thể từ truyện dài ăn khách năm 2016 của Nguyễn Nhật Ánh, do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn. Avin Lu (Em và Trịnh) đóng vai chính - Vinh, bên cạnh Đỗ Nhật Hoàng - vai Phúc, Ngọc Xuân - vai Miền. Trong truyện, cả ba cùng lớn lên ở một thị trấn miền Trung, trải qua những kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường, san sẻ nhiều niềm vui, nỗi buồn đầu đời. Tình bạn đẹp của cả ba là mảnh đất cho tình yêu đâm chồi.

Từ phải qua: diễn viên Avin Lu, Đỗ Nhật Hoàng, Ngọc Xuân trong tác phẩm ra mắt năm 2024. Ảnh: CJ

Đạo diễn cho biết theo đuổi dự án vì tâm đắc với câu chuyện tuổi mới lớn, với cách khai thác tinh tế của nhà văn về những rung động tuổi dậy thì. Lê Minh không áp lực với các phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh trước đó, như Mắt biếc (2019) của Victor Vũ, vì mỗi đạo diễn cho lối kể chuyện khác nhau.

Mai Nhật