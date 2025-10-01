Loạt phim ra rạp trong nước tháng 10

"Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn, dự án hợp tác Việt - Hàn "Tay anh giữ một vì sao" ra rạp Việt trong tháng 10.

Trong tháng 10, nhiều dự án Việt ra rạp, trong đó Tay anh giữ một vì sao do diễn viên Hàn Lee Kwang Soo cùng Hoàng Hà thủ vai chính, Cục vàng của ngoại - phim về tình bà cháu của đạo diễn Khương Ngọc - có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào, Hữu Châu, Việt Hương. Ngoài ra, diễn viên Lê Khánh lần đầu đóng chính điện ảnh trong Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh.

Tay anh giữ một vì sao

Teaser "Tay anh giữ một vì sao" - dự kiến chiếu ngày 3/10 Teaser "Tay anh giữ một vì sao". Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 3/10

Thể loại: Hài, tình cảm

Tác phẩm do đạo diễn Kim Sung Hoo thực hiện, về Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) - ngôi sao Kpop đến TP HCM tổ chức concert, sau đó kẹt lại vì hộ chiếu bị trợ lý lấy đi mất. Không giấy tờ tùy thân lẫn tiền bạc, anh phải làm quen với cuộc sống bình dân ở thành phố xa lạ. Một lần, anh gặp Thảo (Hoàng Hà đóng) - nhân viên phục vụ quán cà phê. Cả hai rơi vào nhiều tình huống oái ăm mỗi khi chạm mặt nhau, từ đó nảy sinh tình cảm.

Cục vàng của ngoại

Teaser "Cục vàng của ngoại" - dự kiến ra rạp vào tháng 10 Teaser "Cục vàng của ngoại". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 17/10

Thể loại: Gia đình, chính kịch

Việt Hương tái hợp đạo diễn Khương Ngọc sau thành công của Chị dâu (2024), với vai chính - bà Hậu. Một mình nuôi con sau khi chồng mất sớm, bà xin nghỉ làm kế toán, trang trải cuộc sống bằng nghề bán cà phê trước nhà. Dù yêu thương con cháu, bà có phần bao bọc, áp đặt quá mức, làm nảy sinh bất đồng. Hàng xóm của bà Hậu là bà Khanh (Hồng Đào thủ vai), làm nghề môi giới bất động sản. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa ba thế hệ bà - mẹ - cháu, khắc họa những khác biệt trong suy nghĩ và cách biểu đạt tình cảm của các thế hệ.

Việt Hương (trái) và Hồng đào trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Chị ngã em nâng

Teaser phim "Chị ngã em nâng" Teaser "Chị ngã em nâng". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 3/10

Thể loại: Gia đình, chính kịch

Phim của đạo diễn Vũ Thành Vinh, xoay quanh một gia đình làm nhang truyền thống. Sau một biến cố, Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho em. Lớn lên, Thương thành đạt, kỳ vọng em trai đi theo định hướng của cô. Dù vậy, tình thương hóa áp lực, khiến hai chị em Thương rạn nứt, đối mặt nhiều tình huống sinh tử. Phim còn có sự tham gia của Uyển Ân - vai người yêu Lực, và Quốc Trường - bạn trai Thương, hai nhân vật góp phần đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Cải mả

Tạo hình diễn viên Rima Thanh Vy trong phim "Cải mả". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 24/10

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm do Thắng Vũ đạo diễn, lấy đề tài nghi lễ cải táng (bốc mộ) truyền thống. Gia đình ông Quang (Hoàng Phúc) liên tục gặp tai ương, mọi người tin rằng đó là do việc cải táng mộ phần đã quá hạn. Dù nảy sinh nhiều mâu thuẫn, các thành viên quyết định về quê để làm lễ cải táng đúng nghi thức. Từ đó, họ đối mặt những bí mật chưa được hóa giải trong gia đình.

Tron: Ares (Trò chơi ảo giác)

Trailer 'Tron: Ares' Trailer "Tron: Ares". Video: Disney Vietnam

Khởi chiếu: 10/10

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng

Dự án là phần ba của loạt phim khoa học viễn tưởng Tron, do Joachim Rønning thực hiện. Phim lấy bối cảnh trong thế giới ảo, nơi các chương trình máy tính được nhân hóa và hoạt động như con người. Nhân vật trung tâm là Ares (Jared Leto), siêu phần mềm do Julian Dillinger (Evan Peters) tạo ra, có năng lực chiến đấu vượt trội và khả năng tái sinh. Điểm mới của phần này nằm ở chi tiết các thực thể trí tuệ nhân tạo AI bước ra đời thực, làm bùng phát xung đột với loài người.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3

Diễn viên Nadech Kugimiya tiếp tục đảm nhận vai chính trong phần ba. Ảnh: M Pictures

Khởi chiếu: 10/10

Thể loại: Kinh dị

Phim do đạo diễn Thái Lan Narit Yuvaboon thực hiện, tiếp nối câu chuyện của gia đình Yak trong phần hai. Lúc này, em út Yee bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học, buộc Yak cùng gia đình bước vào khu rừng chết, nơi ẩn náu của những linh hồn quỷ dữ. Lần này, kẻ thù là một thế lực tà giáo đứng sau vụ bắt cóc. Yak cùng trung sĩ Phaphan, em trai Yos và Yod vào khu rừng để giành lấy sự sống cho em gái.

The Ugly (Nhân diện)

Trailer 'The Ugly' (Nhân diện) Trailer "The Ugly" (Nhân diện). Video: Aeon Beta

Khởi chiếu: 3/10

Thể loại: Giật gân

Phim của đạo diễn Yeon Sang Ho chuyển thể từ webtoon Face, kể về Im Yeong Gyu - một nghệ nhân khắc ấn khiếm thị. Ông có một người con trai tên Dong Hwan, nhưng người vợ mất tích nhiều thập niên. Sau 40 năm, hài cốt của bà được tìm thấy, làm dấy lên nhiều nghi vấn. Dong Hwan hợp tác đạo diễn phim tài liệu Kim Su Jin tìm hiểu sự thật về bà.

Black Phone 2 (Điện thoại đen 2)

Trailer 'The Black Phone 2' Trailer "The Black Phone 2". Video: CGV

Khởi chiếu: 31/10

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Tác phẩm do Scott Derrickson chỉ đạo, lấy bối cảnh bốn năm sau phần đầu khi nhân vật Finn trở thành nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án liên quan tên sát nhân The Grabber. Ở tuổi 17, Finn vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh, còn cô em gái Gwen gặp ác mộng về chiếc điện thoại ma quái. Gwen kéo Finn đến một trại nghỉ đông, nơi cô phát hiện bí mật về kẻ phản diện.

Năm của anh, ngày của em

Trailer 'Năm của anh, ngày của em' Trailer "Năm của anh, ngày của em". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Lotte Entertainment

Khởi chiếu: 17/10

Thể loại: Kỳ ảo, tình cảm

Tác phẩm do Kung Siu Ping đạo diễn, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của tài tử Hứa Quang Hán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giữa tháng 8. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới bị chia cắt bởi "bức tường trọng lực": một bên thời gian trôi chậm, kéo dài thành một năm, trong khi bên kia chỉ gói gọn trong một ngày. Hai nhịp sống khác biệt tạo nên những xung đột của các nhân vật chính.

Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương

Trích đoạn 'CẬU BÉ CÁ HEO và bí mật 7 đại dương' Trích đoạn "Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương". Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: CGV

Khởi chiếu: 3/10

Thể loại: Hoạt hình

Phim của đạo diễn Iran Mohammad Kheyrandish, xoay quanh cậu bé được muôn loài yêu mến, thường tự hỏi về nguồn gốc bản thân. Khi chưa kịp tìm ra lời giải, kẻ thù của cậu tạo nên quái vật cua khổng lồ gieo rắc hiểm nguy cho đại dương. Đứng trước thử thách đó, cậu sát cánh bạn bè bảo vệ thế giới, đồng thời khám phá sự thật về danh tính.

Good Fortune (Vận may)

Poster phim "Good Fortune". Ảnh: Lionsgate

Khởi chiếu: 17/10

Thể loại: Hài, hành động

Tác phẩm do Aziz Ansari thực hiện, kể về Gabriel (Keanu Reeves thủ vai) - thiên thần hộ mệnh tốt bụng nhưng hậu đậu. Mong muốn chứng minh tiền bạc không phải chìa khóa cho mọi vấn đề, anh hoán đổi số phận với nhân viên văn phòng và một tỷ phú. Tuy nhiên, sự can thiệp này vô tình khiến anh mất đi đôi cánh và phải sống như người bình thường. Nhiều tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, mang đến những bài học về tham vọng, tình bạn và ý nghĩa của may mắn.

Cát Tiên