Loạt phim ra rạp tháng 9

Các phim Việt có Chi Pu, Ngô Kiến Huy ra rạp trong nước cùng các tác phẩm của George Clooney, Julia Roberts.

Paws Of Fury: The Legend Of Hank (Môn phái võ mèo)

Khởi chiếu: 2/9

Thể loại: Hoạt hình - Hài

MÔN PHÁI VÕ MÈO HUYỀN THOẠI MỘT CHÚ CHÓ Trailer phim. Video: CGV

Tác phẩm là phim hoạt hình duy nhất ra rạp dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Kịch bản lấy cảm hứng từ phim hài nổi tiếng Blazing Saddles (1974), từng được Cơ quan Đăng ký Phim Mỹ xếp hạng bảo tồn. Phim có bối cảnh về một vùng đất giả tưởng giống thời phong kiến ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nơi đây thuộc quyền thống trị của loài mèo.

Nhân vật chính là chú chó Hank nuôi ước mơ trở thành một samurai thực thụ. Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc tới mảnh đất của loài mèo. Tính tình ngây thơ, Hank vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Cùng những người bạn mới quen, Hank phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của Ika Chu.

Where the Crawdads Sing (Xa ngoài kia nơi loài tôm hát)

Khởi chiếu: 2/9

Thể loại: Chính kịch - Kỳ bí

Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát Where The Crawdads Sing Trailer Trailer phim. Video: Galaxy

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Delia Owens, xuất bản tháng 8/2018 và cán mốc 10 triệu bản. Kịch bản lấy bối cảnh thị trấn Barkley Cove miền Nam nước Mỹ thập niên 1960. Một ngày, chàng trai con nhà giàu Chase Andrews bất ngờ qua đời trong rừng. Mọi sự nghi ngờ hướng Kya Clark - cô gái bị cha mẹ bỏ rơi năm sáu tuổi, sống một mình trong vùng đầm lầy hoang dã. Phim liên tiếp nhận được mưa lời khen từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế. Tác phẩm đạt được điểm số A - theo thang điểm A+ đến F của trang CinemaScore, đồng thời đạt điểm số 96% từ khán giả trên trang Rotten Tomatoes.

Love Destiny The Movie (Ngược dòng thời gian để yêu anh)

Khởi chiếu: 9/9

Thể loại: Hài - Giả tưởng

Poster phim. Ảnh: CGV

Tác phẩm là bản điện ảnh của bộ phim truyền hình ăn khách Love Destiny của Thái Lan phát sóng năm 2018. Kịch bản kể về Bhop (Thanavat Vatthanaputi) và Gaysorn (Ranee Campen) là một cặp trời sinh dành cho nhau, sống ở thời đại Rattanakosin (1782-1855). Thực chất, họ chính là hậu duệ được tái sinh sau hàng trăm năm của Dej và Karaket - hai nhân vật chính trong bản phim truyền hình.

Tuy nhiên, hiện chỉ còn một trong hai người vẫn tin vào "định mệnh". Bhop luôn nghĩ rằng cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt nhiều năm qua chính là tri kỷ anh luôn tìm kiếm. Khi gặp Gaysorn - tiểu thư có gương mặt giống hệt "người trong mộng" - Bhop quyết tâm giành lấy trái tim cô. Tuy nhiên, Gaysorn không tin vào vận mệnh và luôn tỏ thái độ khước từ Bhop.

Kisaragi (Nhà Ga Nuốt Chửng)

Khởi chiếu: 9/9

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: Galaxy

Bộ phim lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị về khu nhà ga quỷ ám Kisaragi. Nữ chính Haruna Tsunematsu (Yuri Tsunematsu) là sinh viên theo học ngành văn hóa dân gian. Cô quyết định chọn truyền thuyết về nhà ga Kisaragi làm đề tài luận án tốt nghiệp. Trong quá trình tìm hiểu, cô phát hiện một phụ nữ tên Junko Hayama (Eriko Sato) bị nghi tung tin về khu nhà ga quỷ ám. Haruna tìm cách hẹn gặp và tìm hiểu những bí mật đằng sau truyền thuyết bí ẩn.

The Limit (Giới hạn truy lùng)

Khởi chiếu: 9/9

Thể loại: Giật gân - Tội phạm

Poster phim. Ảnh: Lotte

Lee Jung Hyun vào vai một nữ cảnh sát làm nhiệm vụ đóng giả mẹ của một nạn nhân để truy đuổi bọn bắt cóc. Tuy nhiên, việc này khiến chính con trai cô cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Kịch bản dựa trên tiểu thuyết ăn khách Kiroi Jou của tác giả Hisashi Nozawa. Đạo diễn Lee Seung Joon thêm thắt các tình tiết từ nhiều vụ bắt cóc có thật tại Hàn Quốc vào bộ phim.

Ticket to Paradise (Tấm vé tới thiên đường)

Khởi chiếu: 16/9

Thể loại: Hài - Lãng mạn

Ticket To Paradise - Tấm Vé Đến Thiên Đường Trailer "Ticket To Paradise". Video: CGV

Bộ phim đưa George Clooney và Julia Roberts vào vai một cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng quyết định tái hợp và đến Bali dự đám cưới của con gái duy nhất (Kaitlyn Dever đóng). Tại đây, họ đồng ý cần chung sức ngăn cản con gái khỏi sai lầm tương tự mà họ từng mắc phải. Cũng tại hòn đảo náo nhiệt này, cùng chàng rể tương lai, cả gia đình có những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi. Phim đem đến những câu chuyện đáng suy ngẫm về hôn nhân, tình cảm gia đình.

Đạt Phan