Loạt phim ra rạp tháng 8

Các phim Việt do Ngọc Trinh, Phương Anh Đào đóng cùng bom tấn quốc tế của Brad Pitt, Jordan Peele ra rạp trong nước tháng 8.

Bullet Train (Sát thủ đối đầu)

Khởi chiếu: 5/8

Thể loại: Hành động - Giật gân

Trailer Bullet Train Trailer "Bullet Train". Video: Galaxy Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Maria Beetle của tác giả Kotaro Isaka, được đầu tư 86 triệu USD. Brad Pitt đóng vai chính Ladybug - một sát thủ chuyên nghiệp. Nhân vật cùng bốn sát thủ khác mắc kẹt trên chuyến tàu cao tốc từ Tokyo đến Morioka, Nhật Bản. Họ buộc phải đối đầu nhau để sinh tồn. Bên cạnh Brad Pitt, dự án quy tụ dàn sao Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sonada, Zazie Beetz, Andrew Koji và Michael Shannon. Phó đạo diễn Greg Rementer tiết lộ Pitt thực hiện khoảng 95% cảnh hành động mà không cần đóng thế.

Alienoid (Cuộc chiến xuyên không)

Khởi chiếu: 5/8

Thể loại: Hành động - Viễn tưởng

ALIENOID CUỘC CHIẾN XUYÊN KHÔNG Main Trailer Trailer phim. Video: CGV

Bom tấn Hàn Quốc có kinh phí 33 tỷ won, sản xuất trong hơn một năm. Kịch bản kể về cuộc chạm trán giữa con người và người ngoài hành tinh, bối cảnh trải dài từ thời Goryeo đến hiện tại. Năm 2022, người ngoài hành tinh Guard (Kim Woo Bin) đến Trái Đất tìm kiếm những tù nhân vượt ngục. Cảnh sát Moon (So Ji Sub) vô tình trở thành đối tượng bị truy đuổi mà không rõ lý do. Cùng lúc đó, ở triều đại Goryeo 630 năm về trước, pháp sư Muruk (Ryu Jun Yeol) và Ean (Kim Tae Ri) đang tranh giành một thanh gươm thần huyền thoại. Một cánh cổng thời gian xuất hiện và mở ra sự kết nối giữa hai thời đại.

Gulliver Returns (Gulliver Du ký)

Khởi chiếu: 5/8

Thể loại: Hoạt hình - Phiêu lưu

Poster phim. Ảnh: IMDb

Bộ phim hoạt hình dựa trên cuốn truyện cùng tên của nhà văn Jonathan Swift, kể về nhà du hành Gulliver. Anh được mời trở lại Lilliput, vùng đất từng được anh bảo vệ khỏi lũ giặc ngoại xâm từ Blefuscu. Tuy nhiên, Gulliver bất ngờ khi người dân thị trấn giờ chỉ còn là một đám đông vô vọng, phẫn nộ và hoảng sợ. Tác phẩm do Ilya Maksimov đạo diễn, Michael Ryan viết kịch bản.

Mahlûkat (Đoạt hồn)

Khởi chiếu: 5/8

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: IMDb

Bộ phim kinh dị dựa trên những sự kiện có thật ở thành phố Mardin tại Thổ Nhĩ Kỳ, về một gia tộc bị nguyền rủa nặng nề. Nhà làm phim Alper Mestçi đưa khán giả đi tìm kiếm lời giải về những hiện tượng siêu nhiên đằng sau câu chuyện kỳ bí.

Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp)

Khởi chiếu: 12/8

Thể loại: Giật gân

Poster phim. Ảnh: IMDb

Bộ phim Hàn Quốc kể về chuyến bay mang số hiệu KI501 của hãng hàng không Sky Korea, khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon tới Honolulu, Hawaii. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, một hành khách bắt đầu có những biểu hiện lạ, liên tục nôn ra máu và tử vong trước sự bàng hoàng của mọi người. Phi hành đoàn dần nhận ra một virus lạ với tốc độ lây lan chóng mặt đã xâm nhập máy bay. Tất cả chìm trong hỗn loạn và sợ hãi. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp từ độ cao hơn 8.000 m.

Duyên ma

Khởi chiếu: 12/8

Thể loại: Hài kịch - Kinh dị

Poster hé lộ tạo hình của Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn trong "Duyên ma". Ảnh: Thanh Huyền

Ngọc Trinh trở lại điện ảnh sau ba năm, đóng chính cùng Kiều Minh Tuấn. Phim thuộc thể loại hài - lãng mạn, mang chủ đề tâm linh. Minh (Kiều Minh Tuấn) là một linh hồn mới qua đời, tình cờ gặp Ngọc (Ngọc Trinh). Có khả năng ngoại cảm, Ngọc giúp Minh làm quen với việc trở thành hồn ma. Ngọc và Minh cảm mến nhau, từ đó nảy sinh nhiều tình huống trớ trêu. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi một linh hồn mới tên Bạch Cát xuất hiện.

