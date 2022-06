Loạt phim ra rạp tháng 6

Hai phiên bản điện ảnh về Trịnh Công Sơn cùng nhiều bom tấn Hollywood ra rạp phục vụ khán giả cả nước trong tháng 6.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (chiếu lại)

Khởi chiếu: 3/6

Thể loại: Giả tưởng - Thần thoại

Harry Potter and the Chamber of Secrets Trailer phim. Video: WB

Tập phim là phần hai của thương hiệu Harry Potter, phát hành lần đầu năm 2002. Đợt chiếu tại Việt Nam nằm trong chiến dịch kỷ niệm hai thập niên ra mắt loạt phim nổi tiếng về thế giới phù thủy của nhà văn J. K. Rowling. Nối tiếp câu chuyện Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001), tác phẩm theo chân nhóm bạn trong năm thứ hai ở trường Hogwarts. Lúc này, một thế lực hắc ám bí ẩn liên tục xuất hiện và tấn công các học sinh.

Moonbound (Đại náo cung trăng)

Khởi chiếu: 3/6

Thể loại: Hoạt hình - Phiêu lưu - Giả tưởng

Poster phim. Ảnh: CGV

Peter quyết định tìm đường lên mặt trăng khi em gái Anne bị tên Quỷ Trăng độc ác bắt cóc. Trong hành trình đầy bất ngờ ấy, cậu gặp Thần Ngủ ở Đồng Cỏ Sao và được giúp đỡ. Để giải cứu Anne, họ cùng tham gia một cuộc đua kỳ thú dọc Dải Ngân Hà với năm vị thần thiên nhiên: Ngài Bão Tố, Phù Thủy Sấm, Kẻ Gọi Mưa, Bậc Thầy Thời Tiết và Bà Chúa Tuyết.

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island

Khởi chiếu: 3/6

Thể loại: Hoạt hình - Hành động

Poster phim. Ảnh: Galaxy

Tác phẩm là phim mới nhất của thương hiệu Gundam đình đám đến từ Nhật Bản. Yoshikazu Yasuhiko - người đã đạo diễn sáu phần OVA Gundam Origin và bộ phim Mobile Suit Gundam F91 - tiếp tục chỉ đạo dự án. Câu chuyện bắt đầu khi Amuro - chàng trai điều khiển chiếc Mobile Suit trắng huyền thoại - đến một hòn đảo xa lạ để làm nhiệm vụ mới. Anh vô tình gặp Cucuruz Doan, một cựu phi công Zaku cho Công quốc Zeon. Doan từng quyết định đào ngũ và chọn sống cuộc sống bình thường với người dân trên đảo. Cuộc gặp gỡ này đã đẩy cả Amuro lẫn Cucuruz Doan vào một cuộc chiến khốc liệt.

The Ledge (Vực thẳm)

Khởi chiếu: 3/6

Thể loại: Giật gân

Poster phim. Ảnh: CGV

Chuyến leo núi thám hiểm của hai người bạn thân nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi bị bốn kẻ sát nhân truy đuổi. Họ gần như không còn đường trốn chạy khi phía trước là vực thẳm và kẻ thù đang tiến đến rất gần. Dự án có sự tham gia của dàn sao Brittany Ashworth, Ben Lamb, Louis Boyer, Nathan Welsh...

Jurassic World: Dominion (Thế giới khủng long: Lãnh địa)

Khởi chiếu: 10/6

Thể loại: Giả tưởng - Hành động

Trailer "Jurassic World: Dominion" Trailer phim. Video: CGV

Tài tử Chris Pratt trở lại với vai nhà nghiên cứu hành vi khủng long Owen Grady. Một ngày, anh tình cờ gặp lại cá thể loài Velociraptor tên Blue. Lúc này, nó đã sinh con tên Beta. Tất cả hạnh phúc khi tái ngộ nhưng niềm vui kéo dài không lâu. Trong một lần đi tìm thức ăn, Beta vướng bẫy và bị bắt đi ngay trước mặt Grady. Anh phải lên đường đi giải cứu trước khi kẻ xấu lợi dụng trí thông minh đặc biệt của Beta.

Jurassic World: Dominion lấy bối cảnh bốn năm sau khi hòn đảo Isla Nublar bị phá hủy phần trước. Lũ khủng long giờ sống và săn mồi ngay bên cạnh thế giới của con người. Sau quá trình biến đổi gen, chúng trở nên vô cùng đa dạng và nguy hiểm. Dù có khả năng giao tiếp với khủng long qua cử chỉ, Owen Grady gặp nhiều khó khăn khi liên tục chạm trán những cá thể nguy hiểm này trên hành trình cứu Beta.

>>> Xem tiếp

Đạt Phan