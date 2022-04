Loạt phim ra rạp tháng 5

Bom tấn Hollywood "Doctor Strange 2" cùng các phim của Lý Nhã Kỳ, H'Hen Niê ra mắt trong tháng 5.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2)

Khởi chiếu: 4/5

Thể loại: Siêu anh hùng

Trailer “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tháng 2/2022 Trailer phim. Video: Disney

Dự án là phần phim riêng thứ hai về nhân vật siêu anh hùng Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng) của vũ trụ điện ảnh Marvel. Thế giới lúc này trở nên hỗn loạn sau những lần phù thủy tối thượng can thiệp và thay đổi mạch chảy thời gian. Strange đành phải tìm đến Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nhờ trợ giúp. Nội dung phim dự kiến liên quan trực tiếp đến series WandaVision (2021).

Kẻ thứ ba

Khởi chiếu: 13/5

Thể loại: Lãng mạn

Trailer chính phim 'Kẻ thứ ba' Trailer phim. Video: Lynk

Phim xoay quanh câu chuyện của vợ chồng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) và bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Một tai nạn khiến Thiên Di đột ngột qua đời. Quang Kha trải qua cú sốc lớn, tìm mọi cách để gặp lại vợ. Một nhân vật chưa rõ danh tính (Kim Tuyến) đề nghị quay ngược thời gian để giúp Quang Kha cứu vợ, với điều kiện "một mạng đổi một mạng".

Dự án được thực hiện năm 2018 nhưng từng bị hoãn vì thiếu vốn. Lý Nhã Kỳ bỏ gần bảy tỷ đồng để phim có thể quay tiếp. Phim hoàn thành được 70% thì "rã" đoàn vì hết kinh phí, tài tử Han Jae Suk và êkíp Hàn phải về nước. Năm 2019, Lý Nhã Kỳ thương lượng nhà sản xuất cũ, bỏ thêm 26 tỷ đồng mua lại toàn bộ dự án. Tháng 5/2019, Han Jae Suk trở lại Việt Nam quay thêm 30% cảnh còn lại. Phim dự định ra mắt năm 2020 nhưng lùi hai năm vì dịch.

Firestarter (Người khởi lửa)

Khởi chiếu: 13/5

Thể loại: Kinh dị

Trailer Firestarter Trailer phim. Video: CGV

Kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King, xoay quanh một gia đình ba thành viên ở Mỹ, với con gái Charlie có thể tạo ra lửa. Gia đình liên tục phải chuyển nơi ở trong suốt một thập niên nhằm tránh những tổ chức săn đuổi người có siêu năng lực để làm vũ khí quân sự.

Tài tử Zac Efron vào vai Andrew - người cha của gia đình. Anh phải tìm cách bảo vệ vợ con khỏi những kẻ muốn làm hại Charlie. Đồng thời, Andrew cũng cần trở thành chỗ dựa tâm lý cho con gái, người đang ở độ tuổi thiếu niên với cảm xúc phức tạp. Firestarter cũng là tác phẩm kinh dị đầu tiên của Efron. Anh từng đóng sát nhân hàng loạt trong phim giật gân Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile (2019).

Warhunt (Rừng săn người)

Khởi chiếu: 13/5

Thể loại: Hành động - Chiến tranh

Poster phim. Ảnh: IMDb

Dự án do đạo diễn Mauro Borrelli (The Recall, The Ghostmaker...) thực hiện. Phim lấy bối cảnh Thế chiến hai, theo chân một biệt đội của Mỹ đang làm nhiệm vụ giữa rừng sâu để tìm các tài liệu mật của quân Đức. Họ liên tục bị những kẻ thù không rõ danh tính tấn công, từng người trong số họ bị bắt cóc một cách bí ẩn.

578: Phát đạn của kẻ điên

Khởi chiếu: 20/5

Thể loại: Hành động

Trailer phim '578: Phát đạn của kẻ điên' Trailer phim. VIdeo: 578 Action Movie Youtube

578: Phát đạn của kẻ điên được chuyển thể từ tiểu thuyết 578 do chính Lương Đình Dũng - đạo diễn của dự án - viết với đề tài ấu dâm. Chuyện phim xoay quanh hành trình đối đầu thế giới ngầm để trả thù cho con gái của một tài xế container. Đại diện nhà sản xuất cho biết phim có kinh phí 60 tỷ đồng, số lượng diễn viên đông đảo gồm hoa hậu H'Hen Niê, Trương Ngọc Tình, Hà Văn Hiếu, Phạm Anh Tuấn... Phim quay ở Sơn La, Yên Bái, Hà Nội và TP HCM.

DC League Of Super-Pets (Liên Minh Siêu Thú DC)

Khởi chiếu: 20/5

Thể loại: Hoạt hình

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Warner Bros

Dự án xoay quanh nhân vật Superman và dàn thú cưng của các siêu anh hùng DC. Tài tử The Rock lồng tiếng Krypto, chú chó của Superman. Khi người chủ cùng nhóm Justice League bị bắt cóc, Krypto tập hợp đội siêu thú cưng và lên đường giải cứu các siêu anh hùng của Trái Đất. Phim quy tụ dàn sao đình đám như Keanu Reeves, Kevin Hart, Marc Maron, John Krasinski cho khâu lồng tiếng.

Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác

Khởi chiếu: 27/5

Thể loại: Giả tưởng - Gia đình

Teaser "Maika, cô bé đến từ hành tinh khác" Trailer phim. Video: BHD

Phim của đạo diễn Hàm Trần được chọn công chiếu ở liên hoan phim quốc tế Sundance (Mỹ) hồi tháng 1. Tác phẩm lấy cảm hứng từ Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống - phim truyền hình Tiệp Khắc chiếu ở Việt Nam những năm 1980. Nội dung xoay quanh câu chuyện của Hùng - cậu bé đau khổ vì mẹ qua đời do bệnh nặng. Hùng sống cùng ba trong một chung cư sắp bị đập đi để xây lại. Sự cô đơn vì mất mẹ khiến Hùng luôn lủi thủi một mình cho đến khi gặp Maika - cô bé đến từ hành tinh khác, muốn tìm bạn ở Trái Đất. Maika giúp Hùng tìm lại niềm vui nên có ở độ tuổi cậu bé.

Ban tổ chức Sundance đánh giá: "Với khung cảnh tuyệt đẹp, nhịp kể chuyện nhanh, diễn xuất hấp dẫn, tác phẩm thiếu nhi thể loại khoa học giả tưởng của Việt Nam là cuộc phiêu lưu vui nhộn về chủ đề tình bạn, gia đình và sự đồng cảm".

Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021

Khởi chiếu: 27/5

Thể loại: Hoạt hình

Trailer phim. Video: BHD

Dự án là phần phim dài mới của thương hiệu Doraemon, do Yamaguchi Susumu đạo diễn và Satou Dai viết kịch bản, dự kiến ra mắt năm 2021 nhưng bị hoãn vì dịch. Kịch bản xoay quanh câu chuyện Nobita tình cờ nhìn thấy một người ngoài hành tinh tí hon tên Papi. Anh này là tổng thống của Pirika - hành tinh ngoài không gian cách xa Trái Đất hiện bị những kẻ nổi loạn xâm chiếm. Doraemon và những người bạn quyết định giúp đỡ Papi để bảo vệ hành tinh của anh.

Đạt Phan