Loạt phim ra rạp tháng 5

Ba phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood như "Fast 9", "Cruella" cạnh tranh ở rạp trong tháng 5.

The Night (Đêm trói buộc)

Khởi chiếu: 7/5

Thể loại: Giật gân - Kinh dị

Quốc gia: Iran - Mỹ

The Night - Đêm trói buộc trailer

Phim kể về một cặp vợ chồng người Iran (do Shahab Hosseini and Niousha Jafarian thủ vai) và con gái một tuổi phát hiện họ bị nhốt bên trong khách sạn cũ. Gia đình ba người liên tục bị lực lượng siêu nhiên quấy phá. Họ phải đối mặt với những bí mật của chính bản thân nếu muốn thoát ra. The Night là phim đầu tiên của Mỹ sản xuất được cấp phép chiếu tại Iran từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 tới nay.

Nobody (Kẻ vô danh)

Khởi chiếu: 7/5

Thể loại: Hành động

Quốc gia: Mỹ

'Nobody' trailer

Phim do bộ đôi nhà sản xuất và biên kịch của loạt phim hành động John Wick thực hiện. Diễn viên Bob Odenkirk đóng chính nhân vật vật Hutch Mansell, ông bố tuổi trung niên trong một gia đình sống tại vùng ngoại ô. Hàng ngày, ông tất bật với công việc bàn giấy, sống một cuộc đời nhàm chán. Mansell bị con cái coi thường, cho là kẻ hèn nhát. Để chứng minh bản thân, ông bất ngờ lao vào cuộc ẩu đả với một nhóm đầu gấu và khiến cuộc sống của gia đình hoàn toàn thay đổi.

Seance (Cầu hồn)

Khởi chiếu: 7/5

Thể loại: Kinh dị

Quốc gia: Mỹ

Poster phim. Ảnh: CGV.

Phim bắt đầu với cái chết bí ẩn của nữ sinh Kerrie trong trường nội trú, sau khi cô cùng nhóm bạn chơi trò gọi hồn một cựu học sinh qua đời vài năm trước. Một thời gian sau, Camille Meadows (Suki Waterhouse đóng) được phân vào phòng ký túc xá ngày trước của Kerrie. Cô bắt gặp nhiều sự việc kỳ quái tại nơi ở mới. Khi Camille quyết định tìm kiếm sự thật và thực hiện lại buổi cầu hồn năm xưa.

The Box (Hoàng tử hát rong)

Khởi chiếu: 7/5

Thể loại: Âm nhạc

Quốc gia: Hàn Quốc

Poster phim. Ảnh: HanCinema.

Phim kể về Ji Hoon - một nhạc sĩ tài năng nhưng chỉ có thể biểu diễn khi đeo một chiếc hộp trên đầu và Min Soo - một nhà sản xuất coi trọng thành công hơn bất kì điều gì khác. Hai con người tay trắng đã cùng nhau thực hiện chuyến hành trình âm nhạc với tham vọng chạm tới đỉnh vinh quang.

The Mauritanian (Giam cầm)

Khởi chiếu: 7/5

Thể loại: Chính kịch - Giật gân

Quốc gia: Anh

Poster phim. Ảnh: Amazon.

Tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật về Mohamedou Ould Slahi, một người đàn ông quốc tịch Mauritania bị quân đội Mỹ giam vô cớ suốt 14 năm. Tác phẩm nhận đề cử "Phim hay nhất" tại BAFTA 2021 (được xem là "Oscar nước Anh"). Hai diễn viên chính Jodie Foster và Tahar Rahim nhận đề cử Quả Cầu Vàng về diễn xuất.

Great White (Hung thần trắng)

Khởi chiếu: 7/5

Thể loại: Giật gân - Kinh dị

Quốc gia: Australia

Poster phim. Ảnh: IMDB.

Phim kể về vụ loài cá mập trắng khổng lồ khiến nhiều người thiệt mạng. Một nhóm người đang đi nghỉ mát nhưng gặp tai nạn máy bay và rơi đúng nơi sống của loài thủy quái. Kỳ nghỉ trong mơ bỗng biến thành thảm kịch khi họ phải giành giật sự sống chỉ với một chiếc phao cứu hộ giữa biển cả mênh mông.

Bóng đè

Khởi chiếu: 14/5

Thể loại: Kinh dị

Quốc gia: Việt Nam

Teaser phim "Bóng đè"

Kịch bản lấy cảm hứng từ hiện tượng bóng đè. Phim xoay quanh hai chị em Yến (Cát Vi đóng) và Linh (Lâm Thanh Mỹ) liên tục bắt gặp những sự kiện kỳ lạ khi chuyển đến nhà mới. Các cô bé liên tục nhìn thấy những bóng đen lẩn khuất cho tới những "vị khách không mời" đầy ghê rợn mỗi khi màn đêm buông xuống.

Nhà làm phim Lê Văn Kiệt (Hai Phượng, Ngôi nhà trong hẻm...) đạo diễn phim. Anh cho biết nhiều tình tiết lấy cảm hứng từ chuyện có thật của anh lúc nhỏ.

*Các phim còn lại trong tháng 5

Đạt Phan (Video: CGV, Lotte, Galaxy)