Loạt phim ra rạp tháng 4

Phim của Mỹ Tâm, Lý Hải, Thu Trang ra rạp phục vụ khán giả trong nước cùng các bom tấn quốc tế dịp tháng 4.

The Super Mario Bros. Movie (Anh em Super Mario)

Khởi chiếu: 7/4

Thể loại: Hoạt hình

The Super Mario Bros. Movie trailer Trailer phim. Video: CGV

Dự án do hãng Nintendo và các hãng phim llumination, Universal hợp tác thực hiện. Shigeru Miyamoto - "cha đẻ" của loạt trò chơi điện tử - tham gia sản xuất. Aaron Horvath và Michael Jelenic, đứng sau thành công của Teen Titans Go!, đạo diễn. Kịch bản do Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part) đảm nhận.

Miyamoto nói về dự án: "Chúng tôi đưa Super Mario Bros lên màn ảnh một cách sống động. Khán giả, dù đã chơi hoặc chưa từng nghe đến Mario, đều có thể thưởng thức phim. Chúng tôi mong người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi các nhân vật yêu thích lên màn bạc".

You & Me & Me (Tình chị duyên em)

Khởi chiếu: 7/4

Thể loại: Lãng mạn

Poster phim. Ảnh: CGV

Kịch bản xoay quanh một cặp chị em song sinh thân thiết. Một ngày, mối quan hệ của họ đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi cả hai cùng phải lòng một chàng trai. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên của Thái Lan như Thitiya Jirapornsilp, Anthony Buisseret, Supakson Chaimongkol, Natee Ngamneawprom.

Marry My Dead Body (Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà)

Khởi chiếu: 7/4

Thể loại: Hài kịch - Bí ẩn - Hành động

Poster phim. Ảnh: CGV

Phim kể về Ming Han - một cách sát điển trai và giàu nhiệt huyết. Một ngày, khi truy đuổi tội phạm, anh phát hiện một phong bao màu đỏ kỳ bí. Bất ngờ, một nhóm người xuất hiện và nhận anh là "con rể". Họ yêu cầu Ming Han phải kết hôn với đứa con đã chết của họ. Sau đó, anh gặp phải vô số sự cố xui xẻo.

Mangkujiwo 2 (Động quỷ)

Khởi chiếu: 7/4

Thể loại: Kinh dị

Poster phim. Ảnh: MYP

Kịch bản kể về thời kỳ thịnh vượng của giáo phái kỳ bí Mangkujiwo, với những ma thuật đen tối. Bị mê hoặc bởi quyền năng tối thượng, con người nơi đây dần phơi bày bản chất tàn độc hơn quỷ dữ và bị xoáy vào trò chơi đẫm máu của ma thuật đen. Phim quy tụ các diễn viên Indonesia gồm Sujiwo Tejo, Yasamin Jasem, Karina Suwandi.

Tri âm The Movie: Người giữ thời gian

Khởi chiếu: 8/4

Thể loại: Tài liệu - Âm nhạc

Người giữ thời gian trailer Trailer "Người giữ thời gian". Video: CGV

Mỹ Tâm kể về quá trình thực hiện liveshow Tri âm và hơn hai thập niên năm hoạt động nghệ thuật của mình. Bộ phim tái hiện diễn biến tâm lý và cảm xúc thăng trầm của ca sĩ suốt hai năm qua. Liveshow của Mỹ Tâm diễn ra tối 5/11/2022 tại Hà Nội, thu hút khoảng 30.000 khán giả.

The First Slam Dunk (Cú úp rổ đầu tiên)

Khởi chiếu: 14/4

Thể loại: Hoạt hình - Thể thao

Poster phim. Ảnh: CGV

Bộ phim chuyển thể từ loạt truyện tranh Slam Dunk nổi tiếng của tác giả người Nhật Takehiko Inoue. Nội dung xoay quanh một nhóm học sinh trung học cống hiến tuổi trẻ cho bóng rổ. Nhân vật chính là Ryota Miyagi, hậu vệ của đội trường Shohoku.

Hàng loạt nhân vật quen thuộc với các fan của loạt truyện xuất hiện trong phim như Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi, Hisashi Mitsui và Kaede Rukawa. Cùng nhau, họ thách đấu nhà vô địch bóng rổ liên trường, đội bóng rổ trường trung học Sannoh.

