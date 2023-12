Loạt phim ra rạp tháng 12

Phim Việt "Người mặt trời", "Kẻ ăn hồn", "Trên bàn nhậu dưới bàn mưu" cùng một số bom tấn Hollywood ra rạp trong nước cuối năm.

Napoleon

Khởi chiếu: 1/12

Thể loại: Tiểu sử, chính kịch

Trailer 'Napoleon'

Tác phẩm do Ridley Scott đạo diễn, dựa trên câu chuyện về Napoleon Bonaparte (Joaquin Phoenix thủ vai), nhà lãnh đạo quân sự, chính trị gia và Hoàng đế của Pháp. Nội dung kể về mối quan hệ của Napoleon với người vợ đầu tiên Josephine de Beauharnais (Vanessa Kirby). Phim tái hiện những sự kiện từ khi Napoleon là một pháo binh trẻ, đến khi trở thành nhà cầm quân.

NCT Nation: Vươn tầm thế giới

Teaser 'NCT Nation: Vươn tầm thế giới'

Khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Tài liệu, âm nhạc

Phim do Yoon Dong Oh đạo diễn, ghi hình tại sân vận động Munhak ở Incheon (Hàn Quốc). Nội dung xoay quanh concert và những khoảnh khắc hậu trường của nhóm nhạc NCT. Tác phẩm mang đến những màn trình diễn trên sân khấu, giúp khẳng định vị trí tiên phong Kpop của nhóm nhạc.

Kẻ ăn hồn

Trailer 'Kẻ ăn hồn'

Khởi chiếu: 8/12

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn dựa trên tiểu thuyết Tết ở làng Địa Ngục do Thảo Trang sáng tác. Nội dung kể về hành trình truy tìm nguồn gốc của rượu sọ người, một loại cổ thuật dân gian có từ lâu ở làng Địa Ngục. Đồng thời, phim mở ra quá khứ của hàng loạt nhân vật, như Thập Nương (Lan Phương), cô Phong (Hoàng Hà), cậu Sang (Võ Điền Gia Huy), cậu Khảm (Huỳnh Thanh Trực).

Wonka

Trailer 'Wonka'

Khởi chiếu: 8/12

Thể loại: Gia đình, phiêu lưu

Wonka do Paul King đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuốn sách Charlie and the Chocolate Factory của nhà văn Roald Dahl và bản phim điện ảnh năm 2005. Tác phẩm lấy bối cảnh nhiều năm trước khi Wonka (Timothée Chalamet) mở nhà máy chocolate, kể về quá trình chàng trai vượt nhiều khó khăn để khai trương cửa hàng bánh kẹo đầu tiên mang tên mình.

Người mặt trời

Teaser 'Người mặt trời'

Khởi chiếu: 8/12

Thể loại: Tâm lý, giật gân

Tác phẩm của đạo diễn Timothy Linh Bùi xoay quanh hai anh em ma cà rồng Marco (Thuận Nguyễn) và Nhật (Trần Ngọc Vàng). Sau bốn thế kỷ sống ẩn dật, họ bị lộ danh tính vì Hạ - một nữ sinh cấp ba (Trịnh Thảo). Người anh muốn tiêu diệt Hạ để bảo vệ giống loài, còn người em quyết định chống lại anh để bảo vệ cô. Chi Pu đảm nhận vai thủ lĩnh - người sắp xếp trật tự, luật lệ của thế giới ngầm.

Thiếu niên và chim diệc (The Boy and the Heron)

Trailer 'The Boy and the Heron'

Khởi chiếu: 15/12

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Phim do Hayao Miyazaki - đồng sáng lập Ghibli Studio - đạo diễn, lấy bối cảnh Nhật Bản thời chiến. Nội dung về cậu bé Mahito và người cha chuyển đến sống ở vùng nông thôn, sau khi mẹ cậu qua đời trong vụ hỏa hoạn. Hoàn cảnh gia đình thay đổi, Mahito tự dằn vặt, cố gắng chấp nhận sự thiếu vắng tình thương của mẹ. Một ngày nọ, cậu bị một con chim diệc màu xanh biết nói quấy rầy, nói Mahito sẽ gặp lại mẹ nếu cả hai đi đến một tòa tháp bỏ hoang.

Xin chào Jadoo

Trailer 'Xin chào Jadoo'

Khởi chiếu: 15/12

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm của đạo diễn Son Seok Woo, dựa trên truyện tranh cùng tên của Lee Bin. Một ngày, Jadoo đến thăm một hiệu sách. Sau đó, cô bé bất ngờ lạc đến thế giới của những câu chuyện cổ tích, trở thành nhân vật chính của Cinderella và Hansel và Gretel. Jadoo phải làm mọi cách để bảo vệ mình và trở về cuộc sống bình thường.

