Loạt phim nổi bật tháng 9 trên K+

House of the Dragon là series ăn khách đang thu hút sự quan tâm trên K+ trong tháng 9 bên cạnh Game of Thrones, Westworld, Euphoria...

Trải qua gần nửa chặng đường mùa đầu tiên, House of the Dragon (Gia Tộc Rồng) - series tâm điểm của HBO, giữ rating cao và tăng dần qua từng tập. Theo số liệu của HBO được đăng tải trên Variety, tập đầu thu hút hơn 9,9 triệu người xem ở Mỹ. Hai tập sau lần lượt có 10,2 triệu và 16 triệu người xem. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận 85% đánh giá tích cực từ giới phê bình Âu Mỹ.

House of the Dragon là phần tiền truyện của bom tấn Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền), cũng dựa trên cuốn Fire & Blood của George R. R. Martin, lấy bối cảnh 200 năm trước Game of Thrones. Lúc này, gia tộc Targaryen - những người có khả năng cưỡi rồng - đang cai quản lục địa Westeros. Tuy nhiên, mầm mống nội chiến bắt nguồn từ vương triều của Viserys Targaryen (Paddy Considine) - vị vua nhân từ nhưng thiếu quyết đoán.

House of the Dragon đang có trên gói HBO GO, thuộc hệ thống K+. Ảnh: K+

Vua Viserys Targaryen muốn chọn con gái là công chúa Rhaenyra (Milly Alcock) kế vị, bất chấp truyền thống là để con trai thừa hưởng Ngai Sắt. Một phe cánh khác trong triều ủng hộ hoàng tử Aegon, con của nhà vua với hoàng hậu thứ hai là Alicent Hightower (Emily Carey). Rhaenyra và Alicent từng là bạn thân. Sau khi mẹ Rhaenyra qua đời, nhà vua đã kết hôn với Alicent, người chỉ trạc tuổi con gái mình.

Mối tình loạn luân giữa Rhaenyra và Daemon gây sốc cho khán giả. Ảnh: K+

Những tập gần đây, House of the Dragon gây nhiều bàn tán khi mang đến một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa công chúa Rhaenyra và hoàng thân Daemon (Matt Smith) - em trai vua Viserys. Họ đã hôn nhau. Sau đó, Daemon còn xin nhà vua được kết hôn với công chúa như cách tiếp nối truyền thống Nhà Targaryen. Trong gia tộc này, hôn nhân giữa họ hàng được xem là bình thường và bảo toàn huyết thống cao quý. Tuy nhiên, vua Viserys đã cự tuyệt đề nghị do Daemon vốn có tính khí thất thường và mang nhiều tham vọng. Trong tập 5, công chúa Rhaenyra đã đồng ý kết hôn với hiệp sĩ Laenor Velaryon (John Macmillan) như một thỏa thuận chính trị.

Với tính cách "nửa chính nửa tà", hoàng thân Daemon thu hút khán giả trong những tập vừa qua. Thủ vai này là Matt Smith, một diễn viên thực lực, nổi tiếng với vai diễn Eleventh Doctor trong Doctor Who (Bác Sĩ Vô Danh). Một số diễn viên khác cũng để lại ấn tượng là Paddy Considine, Milly Alcock và Emily Carey. Phần kỹ xảo của phim cũng là điểm nhấn với nhiều cảnh rồng bay lượn và chiến đấu. Hiện phim đang phát sóng cùng thời điểm với Bắc Mỹ vào 8h thứ 2 hằng tuần trên K+, qua gói dịch vụ HBO GO.

Bên cạnh House of the Dragon, gói HBO GO trên K+ còn mang đến những tác phẩm ăn khách do HBO sản xuất như Game of Thrones cùng hai series Westworld (Thế Giới Miền Tây) và Euphoria (Lâng Lâng). Westworld xoay quanh một thế giới mà con người sử dụng những người máy để mua vui. Phim hiện ra đến phần 4 và mở rộng đáng kể thế giới trong câu chuyện. Phim nhận 9 giải và 54 đề cử Emmy.

Euphoria là một trong những series truyền hình thành công nhất của đài HBO. Ảnh: K+

Euphoria nổi lên như hiện tượng vài năm gần đây của truyền hình Âu Mỹ. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý học đường, xoay quanh Rue Bennett (Zendaya) - một nữ sinh từng có nhiều vấn đề với chất kích thích. Series gây bàn tán khi hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống của các thiếu niên. Nữ chính Zendaya đã hai lần thắng giải Emmy cho vai diễn đầy đột phá trong sự nghiệp.

Trong tháng 9, gói HBO GO của K+ còn phát sóng nhiều phim điện ảnh như Total Recall (Truy Tìm Kí Ức) lúc 22:00 ngày 23/9, Last Night In Soho (Đêm Trước Ở Soho) lúc 21:00 ngày 24/9 hay Chaos Walking (Hiện Thân Của Hỗn Loạn) lúc 22:00 ngày 30/9... Khán giả cũng có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, xã hội thế giới thông qua loạt phim tài liệu như Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union (Obama: Hướng Tới Một Nước Mỹ Hoàn Hảo), Sir Alex Ferguson: Never Give In (Ngài Alex Ferguson: Không Bao Giờ Đầu Hàng), Beware The Slenderman (Coi Chừng Slenderman)...

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức nhiều nội dung độc quyền khác trên K+ như Trại Hoa Đỏ (series do Victor Vũ đạo diễn và K+ sản xuất) hay phim tài liệu Những Bức Tường (kể về khó khăn và sự trở lại đầy ấn tượng của ban nhạc Bức Tường sau sự ra đi của thủ lĩnh Trần Lập) mang thương hiệu K+Original vào ngày 24/9 trên kênh K+Cine. Trong tháng 10, bộ phim sitcom với sự tham gia diễn xuất của Phương Anh Đào mang tên Bếp Trưởng Tới! cũng chuẩn bị lên sóng.

Hoài Phương