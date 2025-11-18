Loạt phim Nhật Bản bị hoãn chiếu ở Trung Quốc giữa căng thẳng leo thang

Ít nhất hai bộ phim Nhật Bản bị hoãn chiếu ở Trung Quốc trong lúc hai nước căng thẳng vì những phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 17/11 cho biết hai phim Nhật Bản Cells at Work! và Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers đã bị hoãn chiếu. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản Demon Slayer: Infinity Castle vẫn được bán vé ở Trung Quốc, nhưng doanh số đã giảm những ngày gần đây.

Theo CCTV, các nhà nhập khẩu và phân phối phim đã quyết định hoãn chiếu các bộ phim này sau khi đánh giá lại triển vọng của phim Nhật Bản tại Trung Quốc cũng như tâm lý của khán giả Trung Quốc thời điểm này. Không rõ những bộ phim này sẽ bị hoãn chiếu bao lâu.

CCTV cho biết thêm bộ phim đang được chiếu Demon Slayer: Infinity Castle đã vấp phải sự bất bình mạnh mẽ từ khán giả Trung Quốc, kể từ sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát ngôn về đảo Đài Loan.

Poster phim "Demon Slayer: Infinity Castle" tại Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 10/11. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản hôm 7/11 phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này, nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước tuyên bố trên và triệu đại sứ Nhật Bản để bày tỏ phản đối. Bắc Kinh cũng khuyến cáo người dân tránh tới Nhật Bản, đề nghị sinh viên cân nhắc việc học tại đây, viện dẫn những rủi ro về an toàn.

Truyền thông Nhật Bản hôm 17/11 cho biết ông Masaaki Kanai, lãnh đạo Vụ châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tới Trung Quốc gặp người đồng cấp Liu Jinsong để "xoa dịu căng thẳng".

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo BBC, Nippon, Reuters)