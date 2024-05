Loạt phim Hollywood ra rạp Việt tháng 5

Các phim Hollywood như "Kingdom of the Planet of the Apes", "The Challengers", "Arthur the King" và "Furiosa: A Mad Max Saga" công chiếu trong nước tháng 5.

Kingdom of the Planet of the Apes (Hành tinh khỉ: Vương quốc mới)

Teaser 'Kingdom of the Planet of the Apes' Teaser "Kingdom of the Planet of the Apes". Video: 20th Century Fox Vietnam

Khởi chiếu: 10/5

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Tác phẩm do Wes Ball đạo diễn, lấy bối cảnh nhiều năm sau các sự kiện của War for the Planet of the Apes (2017). Khỉ trở thành giống loài thống trị thế giới và sống hòa hợp. Trong khi đó, con người bị thu hẹp vào thế giới trong bóng tối.

Lúc này, nhân vật phản diện Proximus Ceasar (Kevin Durand lồng tiếng) xây dựng đế chế của mình, lãnh đạo một tộc khỉ ven biển đi tìm kiếm công nghệ hiện đại mà loài người tạo ra. Chú khỉ Noa (Owen Teague lồng tiếng) đặt ra những câu hỏi về về quá khứ của giống loài, đồng thời dấn thân vào quá trình chống lại Proximus Ceasar và thay đổi tương lai thế giới.

Arthur the King (Arthur: Chú chó kiên cường)

Trailer 'Arthur the King' Trailer "Arthur the King". Video: Encore Films

Khởi chiếu: 3/5

Thể loại: Phiêu lưu

Phim của đạo diễn Simon Cellan Jones, dựa trên câu chuyện có thật từ Mikael Lindnord. Mikael là tay đua từng tham gia giải thi đấu thể thao mạo hiểm nhất trên thế giới Adventure Races Worldwide - kết hợp chạy bộ đường dài, thể thao địa hình, chèo thuyền kayak, đua xe đạp.

Nội dung kể về quá trình thực hiện cuộc đua xuyên rừng của tay đua mạo hiểm chuyên nghiệp Michael Light (Mark Wahlberg) và các thành viên trong đội. Tại đây anh bắt gặp một chú chó hoang bị thương, đặt tên là Arthur. Từ đó, Arthur cùng Michael vượt qua nhiều địa hình khắc nghiệt, chinh phục cuộc đua.

The Challengers (Những kẻ thách đấu)

Trailer 'The Challengers' Trailer "The Challengers". Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 10/5

Thể loại: Chính kịch, tình cảm

Dự án mới nhất của đạo diễn Call Me by Your Name Luca Guadagnino, xoay quanh chuyện tình tay ba của các vận động viên tennis. Tashi (Zendaya) từng là nữ vận động viên quần vợt tài năng, nhưng chấn thương đã cướp đi sự nghiệp. Cô chuyển hướng sang vai trò huấn luyện viên cho Art (Mike Faist), sau này trở thành chồng Tashi.

Khi Art rơi vào chuỗi trận thất bại, Tashi thúc giục chồng tham gia một giải đấu. Trong trận chung kết, Art đối đầu Patrick (Josh O'Connor), bạn thân cũ của anh và cũng là người tình cũ của Tashi. Bi kịch của cả ba bắt đầu, phơi bày mâu thuẫn trong quá khứ lẫn hiện tại.

Furiosa: A Mad Max Saga (Furiosa: Câu chuyện từ Max điên)

Trailer 'Furiosa: A Mad Max Saga' Trailer "Furiosa: A Mad Max Saga". Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 24/5

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Dự án do George Miller chỉ đạo, là phần tiền truyện Mad Max: Fury Road (2015), xoay quanh thời trẻ của nữ chiến binh Furiosa (Anya Taylor-Joy đóng). Trong bản phim 2015, vai này do minh tinh Charlize Theron thủ vai. Tác phẩm kể về hành trình Furiosa bị bắt cóc khỏi "Vùng Xanh của Những người mẹ", và phải đấu tranh để tồn tại. Trải qua nhiều nguy hiểm, Furiosa lên kế hoạch đi xuyên qua Vùng Đất Hoang để tìm đường về nhà.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm về Furiosa được nhiều khán giả mong đợi do tiếp nối thành công của Mad Max: Fury Road. Ở Oscar 2016, phim thắng 6/10 đề cử, gồm hạng mục Dựng phim, Thiết kế sản xuất, Thiết kế phục trang, Hóa trang và làm tóc, Dàn dựng âm thanh xuất sắc.

IF (Những người bạn tưởng tượng)

Trailer 'IF' (Những người bạn tưởng tượng) Trailer "IF". Video: Paramount Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 17/5

Thể loại: Hài, gia đình

Bộ phim do John Krasinski đạo diễn, kể về cô bé Bea (Cailey Fleming), bất ngờ phát hiện mình có thể nhìn thấy "những người bạn tưởng tượng" của mọi người xung quanh. Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi Bea và người hàng xóm (Ryan Reynolds) giúp nhóm sinh vật trong tưởng tượng tránh bị bỏ rơi và lãng quên bằng cách kết nối chúng với những người bạn tâm giao khi xưa, nay đã thành người lớn.

