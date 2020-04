Loạt phim hoạt hình về nữ tướng của Trưng Vương

Bảy tập phim hoạt hình do Trương Ngọc Ánh làm nhà sản xuất, kể về các nữ tướng thời Trưng Vương.

Dự án nhằm giới thiệu các nhân vật cho phim điện ảnh huyền sử về Hai Bà Trưng - do Trương Ngọc Ánh, Janet Ngô sản xuất. Ba tập đầu của series chiếu trên Youtube, lần lượt xoay quanh Bát Nàn, Ả Chạ và Thánh Thiên. Bát Nàn tên thật Vũ Thị Thục, quê Thái Bình, từng chống nhà Hán. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, họ mời bà hội quân, phong là Trinh Thục công chúa.

Tập 3 trong loạt hoạt hình Trưng Vương Tập 3 trong loạt hoạt hình Trưng Vương, kể về Thánh Thiên, đăng ngày 11/4. Video: DeeDee Animation Studio.

Ả Chạ (Ngọc Phượng công chúa) khởi nghĩa ở Lũng Ngòi, cướp thuyền lương, chém đầu tướng Hán trước khi theo Hai Bà Trưng. Còn Thánh Thiên nổi tiếng trung nghĩa, tự vẫn ở sông Nhật Đức (làng Ngọc Lâm, Bắc Giang) khi thua Mã Viện. Đến nay, bà vẫn được thờ ở làng này.

Ba tập phim tập trung vào giai đoạn nhân vật còn trẻ, phản ánh khí phách của họ. Ngoài kể chuyện, phim có một số cảnh hành động với tông màu đỏ chủ đạo. Đạo diễn hoạt hình Đặng Hải Quang cho biết một tập do khoảng 40 người thực hiện trong vài tháng.

Trương Ngọc Ánh (trái) và Janet Ngô ở buổi ra mắt dự án điện ảnh tháng 10/2019. Ảnh: Anh Trương.

Theo giám đốc nghệ thuật của series - Hà Huy Hoàng, nhóm dùng kỹ thuật vẽ từng khung hình (hand-drawn animaton) trên máy tính. Trang phục, vũ khí dựa trên các nghiên cứu của ê-kíp Trương Ngọc Ánh, được biến chuyển để hợp thể loại hoạt hình. Các nhân vật được thể hiện theo phong cách hoạt hình siêu anh hùng nhưng nét vẽ mềm hơn.

Trên Youtube, ba tập phim được đón nhận tích cực với số lượt "like" (yêu thích) vượt trội "dislike". Tài khoản có nickname Go Japan TV khen cách kể súc tích, chuyển động dứt khoát. Bốn tập còn lại - về Lê Chân, Phật Nguyệt, Hồ Đề, Quý Lan - sẽ lần lượt phát trên Youtube. Cùng lúc, Trương Ngọc Ánh tiếp tục phát triển dự án điện ảnh Trưng Vương (She - Kings) - hiện ở giai đoạn tiền sản xuất. Ê-kíp chưa công bố đạo diễn cũng như dàn diễn viên.

Ân Nguyễn