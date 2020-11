Loạt phim hoạt hình dự LHP Tokyo 2020

"Sushi Sumo", "Seven Days War", "Words Bubble Up Like Soda Pop" nằm trong danh sách các phim hoạt hình tham gia LHP Tokyo lần 33.

Pokemon the Movie: The Power Of Us - đạo diễn Tetsuo Yajima

Loạt phim hoạt hình dự Liên hoan phim Tokyo lần thứ 33 Video: TIFF.

Tác phẩm đầu tay của là minh chứng cho sức hút vượt thời gian của loạt phim Pokemon. Phim kể lại lần đầu cậu bé Satoshi gặp pokemon Pikachu, từ đó truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình bạn và tinh thần đoàn kết. Tác phẩm đạt doanh thu 23,7 triệu USD trên toàn cầu và nhận được đánh giá 71% trên trang Rotten Tomatoes. Các cây viết của Daily Mirror, IGN, The New Paper khen ngợi phim vì câu chuyện nhẹ nhàng, vui nhộn, thổi luồng gió mới cho thương hiệu Pokemon.

Trong khuôn khổ LHP, hai tác phẩm khác thuộc thương hiệu cũng được trình chiếu. Pokemon: The First Movie của đạo diễn Kunihiko Yuyama ra mắt từ năm 1998, là cột mốc đầu tiên đánh dấu tầm ảnh hưởng của Pokemon trên toàn cầu với doanh thu lên tới 172 triệu USD. Trong khi đó, Pokemon the Movie: The Rise Of Dakrai không thành công về mặt thương mại, nhưng lại được giới phê bình đánh giá tích cực hơn với 75% trên trang Rotten Tomatoes.

Words Bubble Up Like Soda Pop - đạo diễn Kyohei Ishiguro

Cây viết Matt Schley của The Japan Times nhận định Words Bubble Up Like Soda Pop sẽ là cú hích cho thị trường phim hoạt hình Nhật Bản trong thời dịch. Với đề tài quen thuộc xoay quanh tình yêu tuổi học trò, phim khai thác hình tượng những người trẻ nhiều tâm trạng trong xã hội hiện đại Nhiều yếu tố văn hóa Nhật Bản có vai trò quan trọng trong phim, như âm nhạc, mạng xã hội và thơ haiku (một thể thơ truyền thống của Nhật Bản). Có nhiều tên tuổi kỳ cựu tham gia vào quá trình sản xuất Words Bubble Up Like Soda Pop, như đạo diễn Kyohei Ishiguro (phim Your Lie in April), hay biên kịch Dai Sato (phim Cowboy Bebop).

Violet Evergarden: The Movie - đạo diễn Taichi Ishidate

Bộ phim được Kyoto Animation, một trong những hãng sản xuất phim hoạt hình hàng đầu Nhật Bản chuyển thể từ tiểu thuyết (light novel) ăn khách của tác giả Kana Akatsuki. Tác phẩm kể về hành trình của Violet Evergarden, một cô gái mồ côi được cải tạo thành "vũ khí" phục vụ chiến tranh, dần học được cách yêu thương con người. Từ đó, cô tự chữa lành tâm hồn của mình. Phim nhận được số điểm 8.4/10 trên IMDB, với nhiều lời khen ngợi cho cốt truyện xúc động và đồ họa đẹp mắt. Giới chuyên môn kỳ vọng đây sẽ là nhân tố nổi bật của thị trường hoạt hình Nhật Bản trong năm 2020, giúp vực dậy hãng Kyoto Animation sau vụ hỏa hoạn thảm khốc khiến 36 người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Seven Days War - đạo diễn Yuta Morano

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Osamu Soda. Seven Days War xoay quanh kế hoạch "nổi dậy" chống lại người lớn của một nhóm học sinh trung học. Phim đề cập đến khoảng cách thế hệ, tình bạn, cùng với những vấn đề nổi cộm trong xã hội Nhật Bản hiện nay như người nhập cư và quyền lợi của cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới,...). Giới phê bình đánh giá cao bộ phim bởi sự hài hước, nhẹ nhàng nhưng vẫn lồng ghép được thông điệp nhân văn. Seven Days War từng được đề cử giải Phim hay nhất tại Tuần lễ phim hoạt hình quốc tế Annecy 2020, tại Pháp.

Sumikko Gurashi: Good To Be In The Corner

Sumikko Gurashi là tên gọi những nhân vật hoạt hình đáng yêu do công ty San-X sáng tạo, như Shirokuma, Neko, Tonkatsu,... Trong phim riêng, họ lạc vào thế giới khác, từ đó bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Tại LHP Tokyo 2020, phim bán được 1, 2 triệu vé, thu về 1, 4 tỉ yen (khoảng 12,8 triệu USD). Phim cũng nhận được đánh giá tốt từ giới chuyên môn nhờ câu chuyện xúc động, thông điệp tích cực và tạo hình nhân vật dễ thương, bắt mắt.

Sushi Sumo - đạo diễn Yuta Sukegawa

Tác phẩm xoay quanh những võ sĩ đấu vật có tạo hình như món ăn sushi. Sushi Sumo gây chú ý vì các cảnh phim được thực hiện bằng mô hình, thay vì vẽ tay. Bằng việc phát hành song song trên truyền hình và Youtube, phim góp phần quảng bá văn hóa Nhật Bản đến với khán giả quốc tế, với những nét đặc trưng như ẩm thực và đấu vật.

Liên hoan phim Tokyo lần thứ 33, diễn ra từ ngày 31/10 đến 9/11 tại Roppongi Hills, Tokyo, Nhật Bản. Khác với những mùa trước, liên hoan năm nay chỉ có giải thưởng duy nhất, mang tên Audience Award,do người xem cùng ban tổ chức bình chọn. Do đó, LHP năm nay không có ban giám khảo. Các phim được chiếu trên màn hình lớn, với số lượng ghế ngồi trong khán phòng hạn chế, theo nguyên tắc phòng dịch.

Phúc Nguyễn