Loạt phim giúp Kim Soo Hyun vang danh châu Á

Kim Soo Hyun được yêu mến nhờ loạt vai si tình trong "Mặt trăng ôm mặt trời", "Vì sao đưa anh tới".

"Điên thì có sao" (2020)

Kim Soo Hyun được truyền thông lẫn khán giả châu Á nhắc tên với tần suất dày đặc khi đóng cặp Seo Ye Ji trong Điên thì có sao (Psycho But It's Okay). Tác phẩm hiện vào top đầu lượt xem trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Fan phấn khích nụ hôn sâu của Kim Soo Hyun Nụ hôn sâu gây "sốt" của Kim Soo Hyun trong tập 11 "Điên thì có sao".

Tài tử vào vai điều dưỡng viên khoa tâm thần Gang Tae, trải qua thời thơ ấu khổ cực, mẹ mất sớm và chăm sóc anh trai bệnh tật. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Go Moon Young - nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi, giàu có và táo bạo. Theo Hancinema, Soo Hyun được khen xuất thần trong những cảnh khóc.

"Sự thật" (2017)

Sự thật (Real) là dự án gây tranh cãi của Kim Soo Hyun năm 2017, gắn mác 19+ vì đậm yếu tố bạo lực cùng cảnh nhạy cảm. Đây cũng là phim điện ảnh cuối cùng của cố nghệ sĩ Sulli. Dù không được lòng fan trong nước, phim vẫn tạo sức hút khi công chiếu tại nhiều nước châu Á.

Phân cảnh nóng của Sulli và Kim Soo Hyun trong phim 'Real' Cảnh "nóng" của Sulli và Kim Soo Hyun. Video: CJ E&M.

Kim Soo Hyun thủ vai Jang Tae Young - người đàn ông máu lạnh có tham vọng xây dựng đế chế sòng bạc ở thế giới ngầm. Nhân vật mang trong mình nhiều nhân cách, lúc yếu đuối, khi mạnh mẽ. Soo Hyun cho biết Real là kịch bản đáng sợ nhất mà anh từng gặp.

"Hậu trường giải trí" (2015)

Trong phimn truyền hình Hậu trường giải trí (The Producers), Soo Hyun đóng đạo diễn trẻ Baek Seung Chan, gặp nhiều khó khăn vì non nớt kinh nghiệm. Nhờ nỗ lực, anh dần hoàn thiện kỹ năng và nên duyên với ca sĩ Cindy (IU), sau nhiều năm yêu thầm đàn chị Tak Ye Jin (Gong Hyo Jin).

Kim Soo Hyun phim Hậu trường giải trí Kim Soo Hyun và IU trong "Hậu trường giải trí". Video: KBS.

Tài tử đoạt ba giải Daesang - giải cao nhất trong một giải thuởng - ở KBS Drama Awards, Korea Drama Awards và APAN Star Awards lần. Ngoài ra, anh còn đoạt 8 giải khác về diễn xuất.

"Vì sao đưa anh tới" (2013-2014)

Trong phim truyền hình Vì sao đưa anh tới (My love from the star), Soo Hyun hóa Do Min Joon - chàng trai ngoài hành tinh 400 tuổi, có mối tình lãng mạn với diễn viên lắm chiêu Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun). Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh có trái tim ấm áp, luôn xuất hiện khi bạn gái cần. Dự án giúp Kim Soo Hyun đoạt 18 giải thưởng về diễn xuất và đắt show sự kiện, quảng cáo ở châu Á.

Kim Soo Hyun Vì sao đưa anh tới Trích "Vì sao đưa anh tới". Video: SBS.

"Ẩn thân" (2013)

Ẩn thân (Secretly, Greatly) là bom tấn điện ảnh hành động đỉnh cao của Kim Soo Hyun, với nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Nam diễn viên mới xuất sắc và Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Baeksang 2014.

Anh vào vai gián điệp Bắc Hàn Won Ryu Wan, thông thạo 5 ngoại ngữ và kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Để tiện thâm nhập vào lòng địch, anh giả làm Bang Dong Gu - thanh niên ngờ nghệch, đi đâu ngã đó.

Kim Soo Hyun Ẩn thân Cảnh cơ bắp cuồn cuộn của điệp viên Won Ryu Wan. Video: Showbox.

Đạo diễn Jang Cheol Soo khen Soo Hyun diễn xuất thần, "ánh mắt như chất chứa mọi tâm sự"... Trên Pann, khán giả nhận xét anh biến hóa đa dạng, cảnh trước là chàng đần chỉ biết cười hề hề, cảnh sau lập tức mắt sắc lạnh, mặt nghiêm trang.

"Mặt trăng ôm mặt trời" (2012)

Mặt trăng ôm mặt trời (Moon Embracing the Sun) kể chuyện tình trắc trở nhưng có hậu của vua Lee Hwon và nữ pháp sư Wol. Suốt nhiều năm, vua thương nhớ thái tử phi đoản mệnh, quyết điều tra lý do nàng đột tử. Lee Hwon rung động vì Wol giống hệt người đã khuất và đau đớn khi biết em gái mình là "nguồn cơn" khiến thái tử phi năm xưa phải giả chết, thay tên đổi họ và gia đình ly tán.

Theo Daum, cảnh vua trẻ đẫm nước mắt khi hỏi tội công chúa được fan đánh giá là một trong những thước phim kinh điển của truyền hình Hàn, thể hiện tài diễn xuất của Soo Hyun. Dự án giúp anh chinh phục fan châu Á.

Kim Soo Hyun Mặt trăng ôm mặt trời Cảnh khóc được giới chuyên môn đánh giá cao của Soo Hyun. Video: MBC

"Biệt đội siêu trộm" (2012)

Cuối năm 2012, Kim Soo Hyun "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng với Biệt đội siêu trộm (The Thieves) - thu hút hơn 13 triệu lượt xem, trở thành phim điện ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời lúc ấy.

Cảnh hôn của Jeon Ji Hyn và Kim Soo Hyun trong 'Biệt đội siêu trộm' Cảnh hôn của Jeon Ji Hyun và Kim Soo Hyun trong "Biệt đội siêu trộm". Video: Showbox.

Soo Hyun đóng Zampano - thành viên nhóm siêu đạo chích, phải lòng nữ siêu trộm quyến rũ trong nhóm do Jeon Ji Hyun đóng. Những cảnh "thả thính" và nụ hôn của cặp chị em chênh nhau 7 tuổi tạo điểm nhấn cho bom tấn hành động. Tài tử đoạt giải Ngôi sao nổi tiếng tại Rồng Xanh 2012 nhờ vai này.

"Bay cao ước mơ" (2011)

Bay cao ước mơ (Dream High) là phim truyền hình đầu tiên Soo Hyun đóng chính. Là người duy nhất trong dàn cast không xuất thân ca sĩ thần tượng, tài tử phải dành ba tháng tập hát, nhảy.

Anh thủ vai Song Sam Dong - chàng trai chân chất, quê mùa với chất giọng trời phú - chỉ muốn làm chủ trang trại, nhưng cuối cùng vào trường nghệ thuật vì bị Go Hye Mi (Suzy) lôi kéo. Qua thời gian rèn luyện, anh nhận ra đam mê, nỗ lực tỏa sáng trên sân khấu. Vai Song Sam Dong giúp anh đoạt 9 giải về diễn xuất.

Kim Soo Hyun Bay cao ước mơ Nụ hôn xe bus của của Kim Soo Hyun - Suzy được fan bình chọn đẹp nhất phim Hàn. Video: KBS.

"Cuộc đời lớn" (2010)

Cuộc đời lớn (Giant) - bom tấn truyền hình kỷ niệm 20 thành lập đài SBS - là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp của Soo Hyun, lần đầu đoạt giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards.

Kim Soo Hyun Cuộc đời lớn Trích phim "Cuộc đời lớn". Video: SBS.

Phim tái hiện xã hội Hàn Quốc thập niên 1970, kể cuộc đấu tranh sinh tồn của ba anh em họ Lee, sau khi cha bị sát hại, mẹ mất và gia đình ly tán. Soo Hyun đóng Lee Sung Mo thời trẻ - anh cả gan dạ và mưu lược. Anh che giấu thân phận gia nhập quân đội để tiếp cận kẻ giết cha, chờ cơ hội háo thù. Theo Pann, hình tượng gai góc của Soo Hyun thu hút khán giả Hàn.

"Tuyết có rơi đêm giáng sinh" (2009)

Soo Hyun sinh năm 1988, đóng phim từ năm 2007 nhưng chưa tạo được dấu ấn. Hai năm sau, anh gây chú ý với vai Cha Kang Jin thời trẻ trong Tuyết có rơi đêm giáng sinh? (Will it snow for Christmas?). Koreaboo cho biết nhiều đạo diễn đánh giá anh có đôi mắt biết nói, diễn xuất tốt.

Kim Soo Hyun Tuyết có rơi đêm giáng sinh Trích phim "Tuyết có rơi đêm giáng sinh?". Video: SBS.

Cha Kang Jin học giỏih nhưng chịu nhiều tủi nhục, bị bạn bè chế giễu vì gia cảnh bần hàn, mẹ làm phục vụ quán cà phê. Thanh xuân của anh màu sắc hơn khi gặp và yêu Han Ji Wan (Nam Ji Hyun đóng) từ cái nhìn đầu tiên. Họ bị chia cắt suốt 10 năm mới trở về bên nhau. Tác phẩm được fan ví như khúc ca đẹp giữa trời đông giá lạnh.

Thiên Lam