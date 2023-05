Loạt phim được trông đợi tại LHP Cannes 2023

"Asteroid City" với sự tham gia của Scarlett Johansson, "Killers of the Flower Moon" có DiCaprio đóng chính được kỳ vọng ở Cannes năm nay.

Diễn ra từ ngày 16 đến 27/5, LHP Cannes 2023 đánh dấu lần đầu tiên có bảy đạo diễn nữ trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng. Với sự xuất hiện của những tên tuổi đạo diễn, diễn viên kỳ cựu ở danh sách rút gọn, Cannes 2023 hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh chất lượng. Trang W Magazine thống kê 10 phim được trông đợi nhất.

Asteroid City

Đạo diễn: Wes Anderson

Công chiếu: 16/6

Trailer 'Asteroid City' (video: Feature Pictures) Trailer "Asteroid City". Video: Feature Pictures

Đoạn trailer cho thấy đặc trưng trong cách làm phim của Wes Anderson khi ông chuộng sử dụng các tông màu rực rỡ. Tác phẩm hài - chính kịch đánh dấu sự trở lại của đạo diễn 54 tuổi ở Cannes sau thành công của The French Dispatch (2021).

Johansson vào vai ngôi sao Hollywood Midge Campbell trong "Asteroid City". Ảnh: Focus Features

Asteroid City lấy bối cảnh tại hội nghị thường niên Junior Stargazer năm 1955 ở một thị trấn sa mạc hư cấu của Mỹ. Phim có sự tham gia của dàn sao như Jason Schwazrtman, Scarlett Johansson, Hồng Châu, Margot Robbie và Tom Hanks.

Strange Way of Life

Đạo diễn: Pedro Almodovar

Công chiếu: 17/5

Pedro Pascal - diễn viên gây tiếng vang qua loạt phim truyền hình The Last of Us - đóng cặp với tài tử Ethan Hawke trong bộ phim chính kịch ngắn dài 30 phút của đạo diễn Pedro Almodovar. Strange Way of Life có cốt truyện xoay quanh cuộc hội ngộ của hai tay súng từng làm việc cùng nhau 25 năm trước.

"Strange Way of Life" thuộc thể loại hành động miền viễn Tây. Ảnh: IMDb

Phim cũng đánh dấu bước đi đầu tiên của Saint Laurent ở thị trường điện ảnh, khi hãng thời trang này chịu trách nhiệm sản xuất cho tác phẩm của Almodovar (Saint Laurent Productions).

Ngoài Strange Way of Life, Saint Laurent Productions còn phụ trách sản xuất đoạn trailer phim tri ân cố đạo diễn Jean Luc-Godard mang tên Phoney Wars.

Killers of the Flower Moon

Đạo diễn: Martin Scorsese

Công chiếu: 6/10

Killers of the Flower Moon đánh dấu lần thứ sáu hợp tác giữa Martin Scorsese và tài tử Leonardo DiCaprio. Nhà làm phim 80 tuổi tái xuất ở Cannes sau khi thắng giải Đạo diễn năm 1985 với phim After Hours.

DiCaprio đóng vai sát nhân hàng loạt trong phim. Ảnh: Apple TV+

Chuyển thể từ cuốn sách Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, tác phẩm của Scorsese có nội dung xoay quanh cuộc thảm sát người da đỏ (Osage Nation) vào những năm 1920 tại Oklahoma (Mỹ). Ngoài DiCaprio, Killers of the Flower Moon có sự tham gia của chủ nhân tượng vàng Oscar 2023 Brendan Fraser, Robert De Niro, Jesse Plemons và Lily Gladstone.

La Chimera

Đạo diễn: Alice Rohrwacher

Công chiếu: 6/12

Đạo diễn người Italy Alice Rohrwacher quay trở lại màn ảnh rộng với Le Chimera sau khi nhận đề cử ở hạng mục Phim ngắn tại Oscar 2023 cho La Pupille. Le Chimera lấy bối Italy những năm 1980, kể về nhà khảo cổ người Anh tên Arthur (Josh O'Connor thủ vai) và mối liên hệ của anh với tomborali - tên gọi của những kẻ chuyên đánh cắp cổ vật trong lăng mộ người Etruscan.

Một phân cảnh trong "La Chimera". Ảnh: IMDb

Monster

Đạo diễn: Hirokazu Kore-eda

Công chiếu: 2/6

Trailer phim 'Monster' của Kore-eda Trailer phim "Monster". Video: Cine maldito

Gây tiếng vang qua các tác phẩm như Still Walking (2008), After the Storm (2016) hay Like Father, Like Son (2013), đạo diễn Hirokazu Kore-eda trở lại Cannes 2023 với Monster - bộ phim có nội dung về tuổi mới lớn được kể dưới ba góc nhìn khác nhau, theo W Magazine. Ryuichi Sakamoto - bậc thầy soạn nhạc qua đời hồi tháng 3 - phụ trách phần nhạc của tác phẩm.

Kore-eda từng đoạt Cành Cọ Vàng tại sự kiện năm 2018 với Shoplifter. Năm trước, bộ phim tiếng Hàn của ông là Broker cũng trình chiếu tại sự kiện chính của LHP Cannes.

How to Have Sex

Đạo diễn: Molly Manning Walker

Công chiếu: 20/5

Sau khi giành giải tại Next Step Critics' Week Prize ở Cannes 2021 và nhận 5.000 bảng hỗ trợ làm phim, Molly Manning Walker cho ra mắt tác phẩm đầu tay How to Have Sex, được ban tổ chức Cannes 2023 xếp tranh tài ở hạng mục Un Certain Regard - giải thưởng vinh danh các tác phẩm mang tính đột phá và khác biệt.

Đạo diễn trẻ Molly Manning Walker. Ảnh: Cinegirl

Phim được quay ở Hy Lạp, kể về chuyến nghỉ mát của ba người bạn và áp lực phải mất trinh tiết, được Walker miêu tả là "nghi thức trưởng thành của người Anh".

May December

Đạo diễn: Todd Haynes

Công chiếu: 20/5

Đạo diễn Todd Haynes trở lại Liên hoan phim với tác phẩm May December sau khi đoạt giải Cống hiến nghệ thuật cùng Velvet Goldmine (1998) và Queer Palm (giải dành cho những tác phẩm liên quan cộng đồng LGBT) với Carol (2015).

Natalie Portman (trái) và Julianne Moore trong phim. Ảnh: The Film Stage

May December kể về việc minh tinh Elizabath Berry (Natalie Portman thủ vai) điều tra vụ bê bối tình ái giữa một cặp tình nhân từng được báo chí công khai 20 năm trước. Phim còn có sự góp mặt của Julianne Moore và ngôi sao loạt phim Riverdale là Charles Melton.

The Zone of Interest

Đạo diễn: Jonathan Glazer

Công chiếu: 19/5

Poster của phim. Ảnh: Filmaffinity

The Zone of Interest đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Jonathan Glazer, người được biết với các tác phẩm như Birth (2004) hay Under the Skin (2013), sau một thập niên vắng bóng. Dựa trên cuốn sách cùng tên của tiểu thuyết gia Martin Amis, phim kể về một sĩ quan Đức Quốc xã phải lòng vợ của một chỉ huy thuộc trại tập trung Auschwizt.

Firebrand

Đạo diễn: Karim Ainouz

Công chiếu: 21/5

Đạo diễn người Brazil Karim Ainouz quay lại LHP Cannes với tác phẩm nói tiếng Anh - Firebrand. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân không êm đẹp của Vua Henry VIII và người vợ cuối cùng là Katherine Parr. Firebrand có sự góp mặt của Jude Law cùng diễn viên người Thụy Điển Alicia Vikander.

"Firebrand" được kể dưới góc nhìn của Vương hậu Katherine Parr (Alicia Vikander). Ảnh: IMDb

The Idol

Đạo diễn: Sam Levinson

Công chiếu: 4/6

Trailer phim 'The Idol' có sự góp mặt của Jennie Trailer phim "The Idol". Video: YouTube The Weeknd

Loạt phim truyền hình của Sam Levinson nhận nhiều sự chú ý từ khi dự án được công bố bởi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Abel Tesfaye (The Weeknd), Troye Sivan, Jennie (Blackpink) và Lily- Rose Depp - con gái tài tử Johnny Depp.

Kịch bản của The Idol do Tesfaye và Levinson viết, xoay quanh ngôi sao nhạc pop Joycelyn (Lily-Rose Depp) và hành trình vươn tới đỉnh cao của cô với sự giúp đỡ của ông bầu Tedros (Abel Tesfaye). Tuy nằm trong danh sách phim công chiếu tại LHP Cannes 2023, The Idol không thuộc hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng.

Quốc Bảo