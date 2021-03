Loạt phim chiếu rạp tháng 4

Bảy phim Việt cùng hai hai tác phẩm được đề cử Oscar 2021 ra rạp trong tháng 4.

Song Song

Khởi chiếu: 2/4

Thể loại: Giật gân - Kinh dị

Quốc gia: Việt Nam

Trailer phim "Song song"

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng là dự án đánh dấu lần tái xuất của Nhã Phương sau khi sinh con hồi đầu năm 2019. Cô vào vai Trang - một phụ nữ sống hạnh phúc bên người chồng thành đạt (Trương Thế Vinh đóng) và con gái (Bảo Tiên). Khi chuyển đến ngôi nhà mới, họ phát hiện một chiếc tivi cũ trên gác mái. Tình cờ, cô nhận ra đây là thiết bị kết nối thế giới hiện tại với năm 1999. Năm đó, cậu bé Phong (Thuận Phát đóng) vô tình phát hiện một vụ án mạng ở nhà hàng xóm. Cậu bỏ chạy vì hoảng sợ, bất chấp trời mưa bão và bị xe tải tông trúng. Qua màn hình tivi, Trang cảnh báo Phong, kịp thời cứu cậu. Tuy nhiên, do quá khứ thay đổi, cuộc sống hiện tại của Trang bị đảo ngược.

Promising Young Woman

Khởi chiếu: 2/4

Thể loại: Giật gân - Tội phạm

Quốc gia: Mỹ

Trailer "Promising Young Woman

Phim, được đề cử phim hay nhất tại Oscar 2021, kể về Cassandra (Carey Mulligan thủ vai), một cô gái từng theo học ngành Y với một tương lai đầy triển vọng. Tuy nhiên, đã 30 tuổi, sự nghiệp của cô vẫn dừng lại ở làm phục vụ tại quán cà phê. Hàng tuần, Cassandra đến một hộp đêm, giả bộ say và mồi chài đàn ông. Nhưng khi cùng họ về nhà, cô biến thành một người hoàn toàn khác.

Minari (Khát vọng đổi đời)

Khởi chiếu: 2/4

Thể loại: Chính kịch

Quốc gia: Mỹ - Hàn Quốc

Trailer 'Minari'

Thập niên 1980, Jacob (Steven Yeun đóng) thuyết phục gia đình từ Hàn Quốc sang Mỹ lập nghiệp với nghề trồng rau minari (cần nước). Lee Isaac Chung - giải thích tên phim trên The Wrap: "Cây cần nước là loài thực vật có sức sống mãnh liệt, luôn có thể đâm chồi từ những mảnh đất khô cằn nhất. Tôi xem sức sống của loại rau đại diện cho tính kiên cường của người nhập cư tại Mỹ". Tác phẩm đoạt giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Quả Cầu Vàng và nhận đề cử "Phim hay nhất" tại Oscar 2021.

Way Down/The Vault (Siêu trộm)

Khởi chiếu: 2/4

Thể loại: Giật gân - Hành động

Quốc gia: Tây Ban Nha

Poster phim. Ảnh: BHD.

Thom Laybrick (Freddie Highmore đóng) là một sinh viên ngành kỹ sư tài năng, được ví như thiên tài. Anh được một nhóm tội phạm đưa vào phi vụ đánh cắp chiếc két sắt trong ngân hàng quốc gia Tây Ban Nha, nơi có hệ thống an ninh được xem là bất khả xâm phạm.

The Unholy (Ấn Quỷ)

Khởi chiếu: 2/4

Thể loại: Kinh dị

Quốc gia: Mỹ

Poster phim. Ảnh: Galaxy.

Bộ phim là dự án mới nhất của "ông trùm kinh dị" Sam Raimi, nổi tiếng với loạt phim Evil Dead, Drag Me to Hell, The Grudge... Ấn Quỷ xoay quanh cô gái khiếm thính Alice (Cricket Brown đóng) ở thị trấn nhỏ thuộc vùng New England. Một ngày, cô khỏi bệnh, có thể nghe, nói như bình thường. Đồng thời, Alice có thêm năng lực chữa bệnh cho mọi người.

Kiều

Khởi chiếu: 9/4

Thể loại: Chính kịch

Quốc gia: Việt Nam

Bùi Lan Hương - "Kiều mệnh khúc"

Phim Kiều bắt đầu từ chuyện Thúy Kiều (Mỹ Duyên đóng) bị bán vào thanh lâu. Chứng kiến tay sai của Tú Bà (Phương Thanh) khinh bạc nàng, Thúc Sinh (Lê Anh Huy) cứu Kiều ra khỏi lầu xanh. Thấy chồng si mê người đẹp, Hoạn Thư (Cao Thái Hà) lên kế hoạch hãm hại nàng. Kiều được Thúc sinh cứu khỏi bọn thảo khấu, trốn đến vùng thâm sơn để sống.

Mai Thu Huyền - nhà sản xuất và đạo diễn phim - cho biết chị định làm phim về 15 năm Kiều loạn lạc. Sau khi bàn với tác giả kịch bản - nghệ sĩ Phi Tiến Sơn, chị nhận thấy 90 phút trên màn ảnh rộng không đủ chuyển tải hết câu chuyện của Kiều nên thu hẹp thời gian lại. Chị chọn mối tình giữa Thúy Kiều, Thúc Sinh, Hoạn Thư để lấy cảm hứng xây dựng câu chuyện mang hơi thở đương đại.

Mortal Kombat (Trận chiến sinh tử)

Khởi chiếu: 9/4

Thể loại: Hành động

Quốc gia: Mỹ

Trailer Mortal Kombat Cuộc chiến sinh tử

"Mortal Kombat" chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên, xoay quanh Cole Young - một võ sĩ tự do, chuyên kiếm tiền từ sàn đấu của thế giới ngầm. Anh sinh ra với vết chàm hình rồng đen, được xem như dấu hiệu mời tham gia đấu trường Mortal Kombat. Nhân vật do êkíp sáng tạo thêm, không xuất hiện trong nguyên tác trò chơi điện tử.

Nobody (Kẻ Vô Danh)

Khởi chiếu: 9/4

Thể loại: Hành động

Quốc gia: Mỹ

Bob Odenkirk trong vai chính "Nobody". Ảnh: Universal Pictures.

Phim do bộ đôi nhà sản xuất và biên kịch của loạt phim hành động John Wick thực hiện. Diễn viên Bob Odenkirk đóng chính nhân vật vật Hutch Mansell, ông bố tuổi trung niên trong một gia đình sống tại vùng ngoại ô. Hàng ngày, ông tất bật với công việc bàn giấy, sống một cuộc đời nhàm chán. Mansell bị con cái coi thường, cho là kẻ hèn nhát. Để chứng minh bản thân, ông bất ngờ lao vào cuộc ẩu đả với một nhóm đầu gấu và khiến cuộc sống của gia đình hoàn toàn thay đổi.

Voyagers (Bản năng hoang dại)

Khởi chiếu: 9/4

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Quốc gia: Mỹ

Poster phim. Ảnh: CGV.

Bộ phim kể về hành trình của 30 phi hành gia được gửi vào vũ trụ để tìm kiếm một hành tinh mới. Chuyến đi trở nên náo loạn khi một số thành viên nổi điên và mất kiểm soát. Dự án có sự tham gia của dàn sao Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp.

