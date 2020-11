Loạt phim chiếu rạp tháng 11

Ba phim Việt Nam cùng nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế ra mắt khán giả Việt trong tháng 11.

The Witches (Phù thủy, phù thủy)

Khởi chiếu: 6/11

Thể loại: Hài - Viễn tưởng

Trailer phim ''The Witches" - Anne Hathaway đóng

Phim xoay quanh một cậu bé bảy tuổi và hành trình đánh bại binh đoàn phù thủy lớn mạnh do Evangeline Ernst (Anne Hathaway đóng) cầm đầu. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Roald Dahl, từng được dựng thành phim năm 1990. Theo nguyên tác, hội phù thủy muốn dùng thuốc độc để biến toàn bộ trẻ em trên thế giới thành chuột. Trong chuyến du lịch, cậu bé Luke vô tình phát hiện kế hoạch và trở thành mục tiêu của phù thủy tối thượng Evangeline Ernst.

Sài Gòn trong cơn mưa

Khởi chiếu: 6/11

Thể loại: Lãng mạn

Teaser Sài Gòn trong cơn mưa

Phim kể chuyện tình hai nhân vật chính là nhạc sĩ Anh Vũ - từ Hà Nội vào TP HCM khám phá cuộc sống mới - và cô gái trải đời, thực dụng tên Đồng Mây . Đan xen tác phẩm là khung cảnh muôn màu của Sài Gòn với những con hẻm chằng chịt dây điện, vòng xoay chen chúc giờ tan tầm, sân thượng những tòa chung cư cũ kỹ... Phim còn khắc họa tâm tư của người trẻ khi theo đuổi hoài bão, bị ám ảnh bởi câu hỏi: Người thành công là người giàu có hay hạnh phúc?

Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Minh Hoàng, từng tốt nghiệp khoa Đạo diễn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP HCM năm 2012. Anh cho biết chọn bối cảnh Sài Gòn trong mùa mưa để xây dựng chuyện tình. Sài Gòn trong cơn mưa quy tụ dàn sao trẻ: thí sinh Giọng hát Việt 2018 Avin Lu (vai Vũ) và thí sinh The Face 2018 Hồ Thu Anh (vai Mây).

Your Eyes Tell (Thanh âm trong mắt em)

Khởi chiếu: 13/11

Thể loại: Lãng mạn

Phim xoay quanh Akari bị cướp đi gia đình và thị lực sau một tai nạn bất ngờ. Cô vẫn kiên cường tiếp tục cuộc sống và tìm niềm vui từ những điều bình dị. Trong một lần tình cờ, Akari gặp cựu võ sĩ quyền Anh Rui, người cũng đang cảm thấy lạc lối và có một quá khứ đau thương. Có nhiều điểm chung, họ quyết định ở bên nhau và cùng đối mặt những thử thách của cuộc sống. Nhạc phim do nhóm BTS sáng tác và thể hiện.

Diva (Hào quang đánh cắp)

Khởi chiếu: 13/11

Thể loại: Kỳ bí - Giật gân

Poster phim. Ảnh: Lotte Cinema.

Soo-jin và I-yeong là hai vận động viên lặn nổi tiếng, được ví như các diva của bộ môn này. Trong quá trình tập luyện cho Olympic, một tai nạn khiến Soo-jin mất tích và I-yeong mất trí nhớ. Nhiều đồng nghiệp nghi ngờ I-yeong là kẻ chủ mưu đằng sau vụ tai nạn nhằm triệt hạ đối thủ. Yi-Young cố nhớ lại nhưng càng khiến tâm trí trở nên điên loạn vì những ký ức lạ lùng.

The Swordsman (Kiếm Khách)

Khởi chiếu: 13/11

Thể loại: Hành động

Taeyul - kiếm sĩ nổi tiếng nhất đất nước Joseon - rời khỏi quê hương loạn lạc để tìm cuộc sống yên bình bên gia đình. Tuy nhiên, Gurutai, một quý tộc trong Hoàng thất nhà Thanh, bắt cóc con gái anh. Taeyul phải tái xuất giang hồ để truy tìm thủ phạm và giải cứu con gái.

My God! Father (Đừng gọi anh là bố)

Khởi chiếu: 13/11

Thể loại: Hài

Trailer MY GOD! FATHER

Bộ phim là câu chuyện tình xoay quanh ba nhân vật Got, Prem và Biw. Got là một tay đua xe tài năng nhưng tự mãn. Sau khi thoát chết trong một tai nạn, anh vô tình trở về quá khứ và gặp cha (Prem), lúc đó là đầu gấu. Prem rủ Got gia nhập hội của ông. Hai người sau đó gặp Biw, một cô gái xinh đẹp và cùng đem lòng mến mộ.

Đạt Phan (Video: CGV, Lotte)