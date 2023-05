Loạt phim chiếu rạp dịp hè

Ngoài phần 10 loạt phim đua xe "Fast & Furious", hai bom tấn "Barbie" và "Oppenheimer" nằm trong số các phim chiếu rạp hè 2023.

Thể loại hành động

Sau 10 phần phim thu về hơn 6,5 tỷ USD trên toàn cầu và trở thành thương hiệu ở thể loại đua xe, Fast X trở lại màn ảnh rộng vào ngày 19/5 và quy tụ dàn sao như Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron. Louis Leterrier được chọn thay thế đạo diễn Justin Lin, người rời bỏ dự án khi mâu thuẫn với hãng Universal Pictures, theo Hollywood Reporter.

Poster của "Fast X". Ảnh: Universal Pictures

Trong Fast X, Dominic Toretto (Vin Diesel) cùng đồng đội chiến đấu với phản diện mới là Dante (Jason Momoa). Ở phần năm, cha của Dante là ông trùm Hernan Reyes bị nhóm của Toretto sát hại.

Danh sách phim hành động hè năm nay còn có sự góp mặt của Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie khi cả hai trở lại trong phần bảy loạt phim Mission: Impossible mang tên Dead Reckoning, Part One (ra mắt ngày 12/7). Trong phần này, điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise) tái ngộ chỉ huy của tổ chức IMF (Impossible Missions Force) là Eugene Kittridge (Henry Czerny) và phân tích viên thuộc CIA là William Donloe (Rolf Saxon).

Trailer phim 'Misson Impossible: Dead Reckoning, Part One' Trailer phim "Misson Impossible: Dead Reckoning, Part One". Video: Paramount Pictures

Transformers: Rise of the Beasts (ra mắt ngày 9/6), Indiana Jones and the Dial of Destiny (30/6) và Meg 2: The Trench (4/8) cũng nằm trong loạt phim hành động chiếu dịp hè.

Thể loại siêu anh hùng

Sau những bê bối đời tư của nam chính Ezra Miller, The Flash cuối cùng được DC Studios ấn định ngày ra mắt vào hè năm nay. Theo Variety, tháng 8/2022, Miller công khai xin lỗi khán giả bởi hành động gây rối trật tự và trộm cắp, thừa nhận anh đang trong quá trình điều trị tâm lý.

Tác phẩm của đạo diễn Andy Muschietti dự kiến mở ra kỷ nguyên mới cho thế giới siêu anh hùng của DC Studios, sau khi hãng phim này công bố hai giám đốc mới là James Gunn và Peter Safran hồi tháng 10/2022.

Poster của "The Flash". Ảnh: DC Studios

Nội dung The Flash (ra mắt ngày 16/6) xoay quanh việc Barry Allen (Ezra Miller) dùng năng lực siêu tốc độ để quay về quá khứ nhằm ngăn chặn cái chết của mẹ. Quyết định của Allen tạo ra các mảnh vỡ đa vũ trụ và mở ra cơ hội xâm chiếm Trái Đất cho kẻ phản diện General Zod (Michael Shannon). Với hy vọng sửa chữa sai lầm, anh buộc phải hợp tác cùng Supergirl (Sasha Calle), Batman (Michael Keaton) và một bản thể khác của mình.

Ngoài The Flash, DC Studios còn cho ra mắt siêu anh hùng Blue Beetle, công chiếu ngày 18/8.

Thể loại hoạt hình

Tiếp nối phần phim đầu tiên Spider-Man: Into the Spider-Verse từng giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình, Spider-Man: Across the Spider-Verse (ra mắt ngày 2/6) xoay quanh hành trình khám phá đa vũ trụ của người nhện Miles Morales. Trailer phim cho thấy Morales tiếp tục đồng hành những người bạn là Gwen Stacy, Peter B. Parker và tham gia cuộc chiến với vô số phiên bản Spider-Man khác nhau.

Trailer của 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' Trailer của "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Video: Sony Pictures Entertainment

Hè năm nay, hãng Pixar cũng công chiếu tác phẩm thứ 27 mang tên Elemental (ra mắt ngày 16/6). Phim kể về cô nàng Ember - cư dân thuộc nguyên tố lửa, và hành trình đi tìm bản thân trong thế giới các nguyên tố.

Các phim hoạt hình là Ruby Gillman, Teenage Kraken (23/7) và Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (4/8).

Thể loại kinh dị

Chuyển thể từ tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Stephen King, The Boogeyman (ra mắt ngày 1/6) kể về nhà trị liệu tâm lý Will (Chris Messina) và nỗ lực bảo vệ hai con gái trước thế lực siêu nhiên bí ẩn. Theo SyFy, sau buổi chiếu thử phim, đạo diễn Rob Savage đã phải chỉnh sửa các chi tiết của tác phẩm vì nhiều khán giả sợ hãi và không chú ý đến cốt truyện.

Poster của "The Boogeyman". Ảnh: IMDb

Ngoài The Boogeyman, phần tiếp theo của loạt phim Insidious mang tên The Red Door ra mắt vào ngày 7/7. The Blackening (16/6), Cobweb (21/7) và Sympathy for the Devil (28/7) với sự góp mặt của tài tử Nicolas Cage cũng nằm trong danh sách phim kinh dị hè này.

Các thể loại khác

Đạo diễn Wes Anderson nổi tiếng với các tác phẩm như The Grand Budapest Hotel (2014), Isle of Dogs (2018) và The French Dispatch (2021) quay trở lại màn ảnh rộng với Asteroid City - bộ phim có tông màu rực rỡ đặc trưng trong cách làm phim của ông. Asteroid City (ra mắt ngày 16/6) kể về chuyến dừng chân của người đàn ông góa vợ Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) cùng bốn con ở một thị trấn sa mạc hư cấu của Mỹ vào những năm 1950.

Trailer 'Asteroid City' (video: Feature Pictures) Trailer phim "Asteroid City". Video: Focus Features

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Steve Carell, Margot Robbie, Tom Hanks.

Sau Asteroid City, Margot Robbie tiếp tục xuất hiện trong Barbie (ra mắt ngày 20/7) cùng Ryan Gosling và đạo diễn Greta Gerwig. Cộng sự lâu năm của Gerwig, Noah Baumbach, phụ trách phần kịch bản phim. Sau hai đoạn teaser được Warner Bros. Pictures phát hành, khán giả vẫn chưa hình dung được cốt truyện của Barbie bởi lượng thông tin ít ỏi.

Trailer phim 'Barbie' Trailer phim "Barbie". Video: Warner Bros. Pictures

Cùng ngày công chiếu với Barbie còn có "bom tấn" Oppenheimer. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan lấy cảm hứng từ quyển sách đoạt giải Pulitzer - American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, kể về hành trình khám phá ra bom nguyên tử của nhà khoa học Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) và tác động mà nó để lại cho nhân loại trong Thế chiến II.

Trailer phim 'Oppenheimer' Trailer phim "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Oppenheimer đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa Cillian Murphy cùng Christopher Nolan. Trong bài phỏng vấn với Rolling Stone UK hôm 10/5, tài tử nói Oppenheimer là phim có kịch bản hay nhất anh từng tham gia.

Quốc Bảo