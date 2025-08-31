Loạt ôtô vừa ra mắt khách Việt trong tháng 8

Điểm nhấn thị trường ôtô là Ford giới thiệu crossover điện hiệu suất cao Mustang Mach-E và bản mới của Territory.

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 8 chào đón 5 mẫu xe mới, gồm Volkswagen Touareg, Mazda CX-3, Ford Territory, Ford Mustang Mach-E và Mini John Cooper Works. Trong đó nổi bật với mẫu xe thể thao thuần điện hiệu suất cao Mustang Mach-E lần đầu ra mắt khách Việt.

Ford Mustang Mach-E giá 2,599 tỷ đồng

Ford Mustang Mach-E ra mắt tại Hà Nội trong sự kiện kỷ niệm 30 của hãng ở Việt Nam ngày 15/8. Ảnh: Lương Dũng

Mustang Mach-E - mẫu crossover điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam. Xe nhập chính hãng từ Mexico, chỉ một phiên bản Premium AWD. Xe trang bị hai môtơ điện đặt ở hai cầu, tổng công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe lắp gói pin lithium-ion 88 kWh cho phạm vi hoạt động 550 km theo thử nghiệm của hãng.

Kích thước Mustang Mach-E tương đương VinFast VF 8. Thiết kế tổng thể thao thao, phong cách coupe. Nội thất hơi hướng đơn giản nhưng hiện đại, nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí 15,5 inch đặt dọc. Xe trang bị nhiều tính năng và công nghệ an toàn. Tương tự các hãng xe nước ngoài tại Việt Nam, Ford không phát triển hệ thống trạm sạc mà chỉ lắp tại các đại lý với số lượng hiện tại là 53 trạm.

Ford Territory 2025 giá từ 762 triệu đồng

Ford Territory phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 15/8 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Territory mới ra mắt tại sự kiện kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam của Ford. Xe vẫn lắp ráp trong nước, bán ra 3 phiên bản là Trend, Titanium, Titanium X, riêng bản Sport lược bỏ. Giá 762-896 triệu đồng.

Điểm thay đổi lớn nhất của Territory 2025 là ngoại thất. Xe loại bỏ thiết lập đèn pha và đèn định vị phân tầng trước đó, thay bằng kiểu nối liền lưới tản nhiệt. Mặt ca-lăng cũng sở hữu diện mạo mới với các họa tiết crôm nằm ngang. Nội thất Territory 2025 gần như không đổi, riêng bản X bổ sung gương hậu kỹ thuật số. Ford giữ nguyên hệ truyền động của Territory mới như bản cũ.

Mini John Cooper Works 3 cửa giá 2,529 tỷ đồng

Phiên bản mạnh nhất dòng Cooper 3 cửa nhập khẩu chính hãng từ Anh bán ra tại Việt Nam từ 16/8. Mini JCW phát triển dựa trên bản tiêu chuẩn đã từng ra mắt khách Việt hồi tháng 4. Giá 2,529 tỷ đồng, nhỉnh hơn 430 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn.

Điểm khác biệt về mặt kỹ thuật của bản JCW so với bản thường là gói thiết kế khí động học. Xe trang bị động cơ tăng áp TwinTurbo 2.0 như bản tiêu chuẩn nhưng JCW có sức mạnh lớn hơn. Động cơ cho công suất 231 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước.

Mazda CX-3 giá từ 549 triệu đồng

Từ 11/8/2025, Thaco mở bán Mazda CX-3 lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Nam, thay cho nhập khẩu. CX-3 mới nâng cấp một số chi tiết ở ngoại thất, thêm tùy chọn hai tông màu. Trong khi nội thất không thay đổi. Xe bán 4 phiên bản, giá 549-659 triệu đồng.

CX-3 mới bổ sung một số tính năng an toàn ở hai bản cao, trong khi bản cao cấp nhất vẫn duy trì gói an toàn i-Activsense. Xe vẫn trang bị động cơ SkyActiv-G 1,5 lít, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Volkswagen Touareg bản nâng cấp giá hơn 3 tỷ đồng

Volkswagen Touareg phiên bản mới cho thị trường Việt Nam. Ảnh: Volkswagen

Hãng xe Đức giới thiệu Volkswagen Touareg mới cho thị trường Việt Nam ngày 8/8. Xe bổ sung thêm 2 bản mới lên thành 4 phiên bản. Hai bản mới là Highline giá 3,099 tỷ và R-Line giá 3,399 tỷ đồng.

Hai bản mới có ngoại hình khác biệt so với hai bản Elegance và Luxury đã bán trước đó. Điểm thay đổi tập trung ở đèn pha, đèn hậu. Trong khi nội thất không thay đổi. Xe vẫn lắp máy 2.0 tăng áp công suất 251 mã lực, mô men xoắn cực đại 370 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Minh Vũ