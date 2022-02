Loạt ôtô ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022

Hai tháng đầu năm 2022, thị trường ôtô trong nước đón nhận hàng loạt mẫu xe từ phổ thông cho đến siêu sang.

Thị trường ôtô đầu năm 2022 chứng kiến sự đổ bộ của nhiều thương hiệu, chủ yếu là những dòng xe cao cấp, như hãng siêu sang Rolls-Royce, xe thể thao Maserati, Ram - xe bán tải cỡ lớn đến từ Mỹ và Ford, hoặc thương hiệu Hongqi Trung Quốc.

Honda Civic thế hệ mới giá cao nhất 870 triệu đồng

Honda Civic thế hệ mới ra mắt ngày 16/2. Ảnh: Lương Dũng

Civic thế hệ thứ 11 thay đổi thiết kế, bớt thể thao hơn so với thế hệ trước. Hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm nhiều công nghệ an toàn, giá giảm so với bản cũ. Xe bán ra 3 phiên bản, gồm E giá 730 triệu, G giá 770 triệu và RS giá 870 triệu đồng, giảm từ 19-59 triệu tùy phiên bản.

Cả 3 bản đều trang bị động cơ 1.5 tăng áp, công suất 176 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm, hộp số CVT với 3 chế độ lái. Civic nằm cùng phân khúc với Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra, Toyota Altis.

Ford Explorer 2022 - SUV đầy công nghệ giá 2,36 tỷ đồng

Explorer thế hệ mới. Ảnh: Ford

Mẫu SUV ba hàng ghế thế hệ mới chào thị trường Việt Nam hôm 11/1. Ngoại hình Explorer 2022 làm mới, tiện nghi và động cơ được nâng cấp. Xe có giá 2,366 tỷ đồng, tăng 370 triệu so với bản cũ. Nhờ thiết kế mới, trục cơ sở của Explorer 2022 tăng từ 2.866 mm lên 3.025 mm, tăng không gian cho khoang hành khách.

Động cơ EcoBoost 2.3 giữ nguyên như bản cũ nhưng tinh chỉnh công suất tăng từ 273 lên 301 mã lực, mô-men xoắn cực đại tăng từ 420 lên 431,5 Nm. Hộp số tự động 10 cấp mới, thay cho hộp số 6AT. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Explorer cạnh tranh với Volkswagen Teramont giá 2,346 tỷ đồng và Toyota Land Cruiser Prado giá 2,379 tỷ đồng.

Kia K3 thêm bản 2.0, giá 689 triệu đồng

Mẫu sedan cỡ C, Kia K3 thêm bản 2.0 Premium tại Việt Nam. Ảnh: Kia

Hãng xe Hàn Quốc bổ sung thêm bản K3 2.0 Premium cao cấp nhất, giá gần 690 triệu đồng. Trước đó, Kia đã giới thiệu ba phiên bản 1.6 Deluxe giá 559 triệu, 1.6 Luxury giá 639 triệu và 1.6 Premium giá 669 triệu đồng. K3 2.0 Premium lắp động cơ xăng 2 lít công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Trong phân khúc sedan cỡ C, K3 có mức giá thấp nhất khi Mazda3 bản 2.0 Luxury có giá 799 triệu đồng, Toyota Corolla Altis có giá 1.8 G là 789 triệu đồng, Hyundai Elantra 2.0 giá 699 triệu đồng và Honda Civic bản G giá 770 triệu đồng.

Maserati GranTurismo MC - xe thể thao hàng hiếm giá gần 14 tỷ đồng

GranTurismo MC tại showroom Maserati ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu xe thể thao hàng hiếm phân phối chính hãng tại Việt Nam, Meserati Gran Turismo MC giá gần 14 tỷ đồng, mức giá này không dành cho số đông. Đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế đặc trưng Maserati, điểm nhấn với logo "cây đinh ba". Nội thất thiết kế 2+2 với không gian phía sau chủ yếu dành cho trẻ em.

GranTurismo MC trang bị động cơ 4.7 V8 hút khí tự nhiên, công suất 460 mã lực, mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Hộp số tự động 6 cấp ZF. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 301 km/h.

Ram 1500 TRX - bán tải mạnh như siêu xe, giá 7,9 tỷ đồng

Ram 1500 TRX đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu bán tải cỡ lớn nhập khẩu chính hãng từ Mỹ đầu tiên về Việt Nam, Ram 1500 TRX cũng là phiên bản mạnh và tăng tốc nhanh nhất thế giới. Đối thủ của Ram 1500 TRX là Ford F-150 Raptor.

Xe trang bị động cơ 6,2 lít V8 HEMI siêu nạp, công suất 702 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 882 Nm tại 4.800 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 2 cầu. Ram TRX nặng hơn 2,3 tấn. Xe có mức tiêu thụ 23 lít/100 km trong đô thị, 17 lít trên cao tốc và 21 lít trên đường hỗn hợp. Xe có giá gần 8 tỷ đồng.

Ghost Black Badge giá 33,7 tỷ đồng - chất sang cho thiểu số

Ghost Black Badge bán chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Black Badge là một phiên bản đặc biệt tập trung nhấn mạnh cá tính và cảm giác lái thiên hướng thể thao của Rolls-Royce. Khác biệt so với bản tiêu chuẩn ở ngoại hình với các chi tiết phủ màu đen huyền bí. Trên Ghost Black Badge, những chất liệu hiện đại như sợi carbon, kim loại được sử dụng nhiều hơn ở nội thất. Động cơ cũng được tinh chỉnh để có sức mạnh và cảm giác lái thể thao hơn.

Chiếc Ghost Black Badge chính hãng tại Việt Nam phủ lên mình 45 kg sơn đen ở ngoại thất. Bề mặt sơn đen bên ngoài còn thêm hai lớp sơn trong suốt và được đánh bóng thủ công bởi bốn nghệ nhân. Biểu tượng "người đàn bà bay" và lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ đền Pantheon phát sáng cũng được phủ lớp sơn đen. Xe có giá 33,69 tỷ đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn 3 tỷ đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe đối thủ đồng hạng của Ghost là Bentley Flying Spur (bản động cơ V8) giá từ 19,5 tỷ đồng.

Ôtô Hongqi chính hãng giá từ 1,5 tỷ đồng

Hongqi H9 tại Hải Phòng hôm 19/1. Ảnh: Hongqi Việt Nam

Thương hiệu xe hơi Trung Quốc mở bán hai dòng xe tại Việt Nam, gồm sedan H9 giá 1,5 tỷ và SUV điện E-HS9 giá từ 2,7 tỷ đồng. H9 có 5 phiên bản, ba bản động cơ 2.0 tăng áp kèm hệ thống điện nhẹ mild-hybrid và hai bản động cơ 3 lít siêu nạp. Hongqi H9 định vị cạnh tranh sedan cỡ E như BMW Series 5, Mercedes E-class nhưng nhỏ hơn cỡ F như Series 7, S-class.

Hongqi e-HS9 giá giừ 2,7 tỷ đồng. Ảnh: Hongqi Việt Nam

Mẫu SUV điện E-HS9 với kích thước tương đương các mẫu BMW X7, Mercedes GLS. E-HS9 như bản gầm cao của H9. Xe trang bị hai môtơ điện ở hai cầu, tổng công suất 550 mã lực, mô-men xoắn 750 Nm. Pin lithium-ion 99 kWh. Trong điều kiện lý tưởng, xe vận hành 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Hãng chưa công bố thời gian sạc đầy trong bao lâu, nhưng tại Việt Nam chỉ có sạc cắm vào điện dân dụng 220V hoặc 380V. Với pin 99 kWh, phải cắm cả nửa ngày mới đầy.

Minh Vũ