Loạt ôtô ra mắt khách Việt tháng 7

Tháng đầu tiên của quý III chào đón loạt xe từ bình dân cho đến hạng sang, từ sedan, bán tải cho đến mẫu SUV chỉ dành cho đại gia.

Tháng 7, thị trường xe hơi Việt Nam chào đón hai mẫu SUV 7 chỗ mới Ford Everest, Isuzu mu-X. Cặp xe sang nhà Audi là A8L và xe điện e-tron GT. Range Rover thế hệ mới diện kiến các đại gia Việt. Cặp đôi nhà Nissan là mẫu bán tải Navara và sedan Almera.

Ford Everest thế hệ mới

Ford Everest thế hệ mới ra mắt khách Việt ngày 2/7. Ảnh: Ford

Mẫu SUV chủ bài của hãng xe Mỹ ra mắt khách Việt với 4 phiên bản, giá từ 1,099-1,452 tỷ đồng. Ở thế hệ mới, Everest tăng giá từ 40-52 triệu so với thế hệ cũ. Mẫu SUV 7 chỗ thiết kế mới từ trong ra ngoài, thêm công nghệ. Ngoại hình nam tính hơn thế hệ cũ. Nội thất phong cách mới ở bảng điều khiển trung tâm và táp-lô. Everest cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport.

Audi ra mắt A8L mới

Audi A8L bản Premium giá dưới 7 tỷ đồng. Ảnh: Lương Dũng

A8L phiên bản mới nhập khẩu Đức ra mắt ngày 9/7. Mẫu sedan cao cấp nhất của Audi bán ra 3 phiên bản, gồm Classic 5 chỗ (bản tiêu chuẩn) giá dưới 6 tỷ đồng, và hai bản cao cấp hơn là Plus 5 chỗ và Premium 4 chỗ giá trên 6 tỷ đồng. A8L cạnh tranh với những đối thủ như Mercedes S-class và BMW series 7.

Nissan Navara động cơ mới

Nissan Navara bản cao nhất lắp động cơ mới. Ảnh:

Navara 2022 thay đổi động cơ 2.5 hút khí tự nhiên bằng động cơ tăng áp kép 2.3 và đạt chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ mới lắp cho hai bản cao nhất, gồm Navara 4WD giá 945 triệu đồng và Navara Pro4X gía 970 triệu đồng, cả hai đều dẫn động 2 cầu. Mức giá này tăng lần lượt 50 và 25 triệu so với trước. Trong khi các bản một cầu chưa có hàng và hãng chưa thông tin về những nâng cấp mới. Hai bản hiện hành Navara một cầu tiêu chuẩn và cao cấp giá lần lượt 748 triệu và 845 triệu đồng. Sau bản nâng cấp của mẫu bán tải Nissan, phân khúc này sắp có sự xuất hiện của Isuzu D-Max 2022 chuẩn khí thải Euro5 và Ford Ranger thế hệ mới.

Audi ra mắt e-tron GT quattro

Audi e-tron GT quattro ra mắt tại TP HCM.

Mẫu xe điện thể thao đầu tiên của Audi chào thị trường Việt Nam. e-tron GT quattro nhập Đức, giá từ 5,2 triệu đồng, cạnh tranh với đối thủ đồng hương Porsche Taycan. Mẫu xe điện thể thao của Audi bán ra hai phiên bản, gồm quattro và RS. Đối thủ Taycan có 7 lựa chọn phiên bản, giá từ 4,7-9,5 tỷ đồng.

Nissan giới thiệu Almera 2022

Nissan Almera bản nâng cấp ra mắt.

Almera phiên bản mới nâng cấp động cơ, bổ sung tính năng như điều hòa nóng, đèn pha tự động và ghế da trên bản cao nhất. Mẫu sedan của Nissan nhập khẩu Thái Lan và bán ra hai phiên bản, CVT tiêu chuẩn giá 539 triệu và CVT cao cấp giá 595 triệu đồng. Giá tăng nhẹ so với bản cũ. Ngoài bản CVT, Almera còn có bản số sàn MT giá 469 triệu đồng. Almera thuộc phân khúc sedan cỡ B, nơi có những cái tên đáng gờm như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City.

Isuzu mu-X mới ra mắt

Isuzu mu-X ra mắt Việt Nam ngày 25/7.

Mẫu SUV 7 chỗ nhà Isuzu nhập khẩu Thái Lan. Xe thiết kế mới mong tăng thêm sức cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm, như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest. mu-X bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 bản như thế hệ tiền nhiệm: B7 4x2 MT, B7 Plus 4x2 AT, Prestige 4x2 AT. Riêng bản mu-X Premium 4x4 AT cao cấp nhất lần đầu tiên xuất hiện. Giá từ 900 triệu đến 1,19 tỷ đồng.

Ranger Rover 2022 chào thị trường Việt Nam

Range Rover thế hệ mới giá từ 11,2 tỷ đồng.

Range Rover thế hệ mới thay đổi với thiết kế "phẳng" hơn. Xe ngập tràn các công nghệ đi kèm và nội thất cao cấp đi cùng giá bán hàng chục tỷ đồng. Xe bán ra với 4 phiên bản, gồm SWB P360 Autobiography giá từ 11,19 tỷ đồng, LWB P360 Autobiography từ 11,389 tỷ đồng, LWB P360 Autobiography (7 chỗ) từ 11,409 tỷ đồng, LWB P530 SV từ 23,859 tỷ đồng. Với tầm giá từ 11,2 tỷ đồng, Range Rover cạnh tranh với Mercedes-Maybach GLS từ 12,5 tỷ đồng. Còn phiên bản Range Rover SV từ hơn 23 tỷ đồng là một lựa chọn khác bên cạnh Bentley Bentayga, từ 19,5 tỷ đồng.

Minh Vũ