Loạt ôtô mới sắp bán ở Việt Nam

Từ cuối tháng 5 sang tháng 6, hai mẫu i10, Accent của Hyundai, MG4 EV, Aion Y Plus thuần điện, xe sang Aston Martin DB12 sẽ ra mắt thị trường.

Sau những cái tên khuấy động thị trường trong nước như Toyota Corolla Cross, VinFast VF 3, hàng loạt mẫu xe mới sắp sửa được các hãng tung ra thị trường. Đa phần các mẫu mới sắp bán đều lần đầu xuất hiện, nhập khẩu từ nước ngoài.

Dưới đây là những mẫu xe mới đã lên lịch ra mắt thị trường ôtô trong nước:

Hyundai Accent

Ngày 30/5, thế hệ thứ 6 của Accent sẽ được Hyundai Thành Công ra mắt khách Việt. Những mẫu Hyundai Accent còn tồn hiện giảm giá mạnh tại đại lý, ở mức 21-32 triệu đồng.

Hyundai Accent mới tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Car and Bike

Accent thế hệ mới vẫn xuất xưởng từ nhà máy ở Ninh Bình. Xe lột xác thiết kế so với bản tiền nhiệm với tạo hình góc cạnh và phá cách hơn. Hiện chưa rõ giá Hyundai Accent mới. Bản hiện hành bán ra 4 phiên bản, gồm số sàn và tự động, giá 426-542 triệu đồng.

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent mới trang bị máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 143,8 Nm. Đi kèm là số sàn 6 cấp hoặc CVT. Bên cạnh đó là lựa chọn máy tăng áp 1.5, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp.

Ngoài thay đổi ngoại hình và động cơ, mẫu sedan cỡ B chủ lực của Hyundai tại Việt Nam nhiều khả năng có thêm các công nghệ an toàn. Ví dụ như hệ thống tránh va chạm trước, kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn...

Hyundai i10

Sau Accent, bản nâng cấp giữa chu kỳ của Hyundai i10 dự kiến ra mắt trong tháng 6. Xe tiếp tục lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình.

Bản nâng cấp của i10 tại Ấn Độ. Ảnh: Hyundai

Hyundai i10 mới có ngoại thất tinh chỉnh nhẹ, chủ yếu ở lưới tản nhiệt. Bộ vành hợp kim 15 inch, giá nóc, và ăng-ten vây cá cùng đèn hậu LED thiết kế mới.

Nội thất của mẫu hatchback cỡ A vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết như bản cũ. Xe bổ sung thêm trang bị như sạc không dây, điều hòa từ chỉnh cơ sang tự động.

Tại Việt Nam, Hyundai i10 lắp động cơ Kappa 1,2 lít công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Đi kèm hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Nhiều khả năng bản mới vẫn giữ nguyên khối động cơ này.

MG4 EV

Đầu tháng 6, thương hiệu ôtô Anh (thuộc sở hữu SAIC - Trung Quốc) sẽ giới thiệu MG4 EV, mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Hiện chưa rõ xe được nhập từ đâu. Phần lớn các mẫu xe MG hiện nhập Thái Lan, số ít nhập Trung Quốc.

MG4 EV tại các thị trường quốc tế. Ảnh: SAIC

MG4 EV là một chiếc hatchback, kích thước tương đương với VinFast VF 6. Kiểu dáng xe có thiên hướng lai crossover giống chiếc Hyundai Ioniq 5.

Tại Thái Lan, MG4 có hai tùy chọn gói pin là 49 kWh và 64 kWh. Tùy theo phiên bản, xe có tầm hoạt động 423 km, 480 km và 540 km. Công suất môtơ bản một cầu (sau) là 170 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bản dẫn động hai cầu với công suất 435 mã lực, mô-men xoắn 600 Nm.

MG4 EV có thể sạc nhanh (DC – cổng sạc CCS2) mức 10-80% trong 40 phút. Sạc đầy MG4 EV tại nhà trong một đêm (7,5 giờ) thông qua sạc 7kW AC, với đầu sạc loại 2. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây và tốc độ tối đa 160 km/h.

Aston Martin DB12

Cuối tháng 5, nhà phân phối Aston Martin tại Việt Nam sẽ giới thiệu DB12, mẫu xe được xem như bản nâng cấp và thay thế DB11 cũng đã bán ở thị trường trong nước. Xe nhập khẩu từ Anh như những chiếc Aston Martin khác.

Aston Martin DB12 tại châu Âu. Ảnh: Aston Martin

Aston Martin DB12 có lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế mới so với DB11. Bánh xe với vành 21 inch mới, nhẹ hơn 8 kg so với vành 20 inch trên DB11. Bộ vành đi kèm lốp hiệu suất cao Michelin Pilot 5s với công nghệ khử tiếng ù.

Khoang lái DB12 theo xu hướng hiện đại. Một màn hình cảm ứng 10,25 inch cho hệ thống thông tin giải trí ở trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

DB12 trang bị động cơ 4.0 V8 tăng áp kép, công suất 671 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, mẫu xe của Aston Martin tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Aion Y Plus

Dự kiến ra mắt nửa cuối tháng 5 nhưng hãng xe Trung Quốc dời lịch sang cuối tháng 6 do một số lý do khách quan. Một trong những mẫu xe đầu tiên được Aion giới thiệu là chiếc Y Plus thuần điện.

Mẫu Y Plus tại thị trường Malaysia. Ảnh: Wapcar

Kích thước của Aion Y Plus gần tương đương VinFast VF 6. Xe được hãng định vị là chiếc crossover (CUV) đô thị cỡ nhỏ nhưng kiểu dáng thiên hướng hatchback 5 cửa. Nhìn ngang, Y Plus mang nét thiết kế của những dòng MPV cỡ nhỏ.

Tại Trung Quốc, Aion Y Plus có 4 phiên bản với 4 mức pin khác nhau, phạm vi hoạt động cũng khác nhau. Bản tiêu chuẩn lắp pin 37,9 kWh, tầm hoạt động 310 km. Lớn hơn là các bản lắp pin 51,9 kWh (430 km), pin 61,7 kWh (510 km), pin 69,9 kWh (610 km).

Hai bản thấp lắp môtơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 176 Nm, hai bản cao công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Dẫn động cầu trước. Hiện chưa rõ nơi nhập khẩu của Aion Y Plus.

Phạm Trung