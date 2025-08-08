Loạt ôtô mới ra mắt tháng 8 tại Việt Nam

Diện kiến khách Việt trong tháng 8 là những mẫu xe mới như VinFast Limo Green, Volkswagen Touareg, Ford Mustang Mach-E, Territory.

Thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục được hâm nóng với hàng loạt cái tên mới. Đây là những mẫu xe lần đầu tiên xuất hiện hoặc thuộc bản nâng cấp giữa chu kỳ.

Volkswagen Touareg 2025

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Touareg sẽ ra mắt Việt Nam vào 8/8 nhân sự kiện showroom theo mô hình đô thị đầu tiên của hãng Đức (Urban Store) đi vào hoạt động tại TP HCM. Xe tiếp tục nhập khẩu Slovakia.

Volkswagen Touareg 2025 có tạo hình thay đổi. Điểm dễ nhận thấy nhất là đèn pha và mặt ca-lăng được thiết kế lại. Phía sau, đèn hậu LED có dải định vị vắt ngang đuôi, xu hướng thịnh hành trên thị trường ôtô hiện nay.

Touareg bản nâng cấp giữa chu kỳ tại châu Âu. Ảnh: VW

Nội thất của xe không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết. Điểm khác biệt so với bản cũ là chất liệu mới trên ghế, táp-lô hay thành cửa.

Về động cơ, tại thị trường châu Âu, bản nâng cấp của Touareg trang bị loại tăng áp 3.0 V6 với hai tùy chọn, hoặc chạy xăng, dầu thuần túy hoặc có thêm bổ trợ của môtơ điện với pin sạc ngoài (plug-in hybrid). Riêng bản thuần xăng có công suất 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Bản hiện hành tại Việt Nam của Touareg sử dụng động cơ 2.0 tăng áp công suất 251 mã lực, mô men xoắn cực đại 370 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Ford Territory 2025

Sau gần 3 năm bán ra tại Việt Nam, Ford Territory được làm mới bằng bản nâng cấp giữa chu kỳ. Xe dự kiến ra mắt vào 15/8 tới tại Hà Nội.

Điểm thay đổi lớn nhất của Ford Territory bản nâng cấp giữa chu kỳ là ngoại thất. Xe loại bỏ thiết lập đèn pha và đèn định vị phân tầng trước đó, thay bằng kiểu nối liền lưới tản nhiệt. Mặt ca-lăng cũng sở hữu diện mạo mới với các họa tiết crôm nằm ngang. Đuôi xe không thay đổi nhiều.

Territory facelift trên thị trường quốc tế. Ảnh: Ford

Kích thước Territory mới không đổi với chiều dài 4.685 mm nhưng trang bị bộ vành 19 inch mới. Nội thất giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết, buồng lái kỹ thuật số nối liền màn hình kép 12,3 inch. Hiện chưa rõ những thay đổi về mặt tiện nghi trên mẫu xe Ford cho thị trường Việt.

Theo các đại lý, Territory mới vẫn giữ nguyên hệ dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép 7 cấp như thế hệ tiền nhiệm. Động cơ đi kèm là loại 1.5 EcoBoost, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm.

Ford Mustang Mach-E

Lần đầu tiên sau 30 năm có mặt tại Việt Nam, Ford bán một mẫu xe thuần điện. Cái tên sắp xuất hiện là Mustang Mach-E nhập khẩu Mỹ.

Ford Mustang Mach-E ra mắt lần đầu vào 2019. Sản phẩm này được xem như biến thể gầm cao, thuần điện của dòng sedan thể thao Mustang. Tại Mỹ, mẫu xe Ford có tổng cộng 4 phiên bản, giá 37.995-58.490 USD. Hiện chưa rõ bản nào được phân phối tại Việt Nam.

Mustang Mach-E tại Mỹ. Ảnh: Ford

Có hai tùy chọn pin trên mẫu xe thuần điện của Ford. Với cấu hình dẫn động cầu sau, pin 73 kWh (tiêu chuẩn), tầm hoạt động của xe khoảng 418 km. Cấu hình tương tự nhưng dẫn động 4 bánh, tầm hoạt động là 386 km.

Với pin 88 kWh (nâng cao), dẫn động 4 bánh, tầm hoạt động của xe khoảng 482 km. Hãng cung cấp sạc 11 kW hoặc sạc nhanh 115-150 kW. Nếu sử dụng bộ sạc 48 Ah và ổ cắm 240 V, thời gian sạc đầy pin của Mustang Mach-E khoảng 7,7-7,8 giờ.

Ở bản pin tiêu chuẩn, môtơ điện của xe có công suất 264 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm khi dẫn động cầu sau và 325 mã lực, sức kéo 678 Nm khi dẫn động bốn bánh. Bản pin nâng cao, dẫn động bốn bánh, hai môtơ điện có công suất kết hợp 370 mã lực, mô-men xoắn 678 Nm.

VinFast Limo Green

Hôm 5/8, VinFast bàn giao những mẫu Limo Green đầu tiên đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải. Đây cũng là lần đầu bản thương mại mẫu MPV 7 chỗ thuần điện của VinFast xuất hiện trước công chúng.

Limo Green tại sự kiện giao xe cho khách hôm 5/8. Ảnh: Lương Dũng

Thiết kế VinFast Limo Green ở mức trung tính, không quá nổi bật. Do là phiên bản hướng đến nhóm kinh doanh dịch vụ ưu tiêu chi phí sở hữu thấp, nội thất xe khá cơ bản, chủ yếu sử dụng chất liệu nhựa, nỉ cho các chi tiết.

Hãng xe Việt trang bị cho Limo Green một môtơ điện cầu trước, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Xe lắp gói pin LFP 60,13 kWh cho phạm vi hoạt động 450 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW với thời gian sạc 10-70% trong 30 phút. Bộ sạc AC 7,2 kW tiêu chuẩn.

Limo Green bán ra một phiên bản, giá 749 triệu đồng. Xe cạnh tranh các đối thủ ở phân khúc MPV cỡ trung như GAC M6 Pro, Hyundai Custin, BYD M6.

Phạm Trung