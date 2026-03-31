Loạt ôtô mới ra mắt tháng 3 tại Việt Nam

Thị trường ôtô tháng 3 được khuấy động với loạt xe mới như Omoda C5 hybrid, Hyundai Stargazer, Volkswagen Teramont Pro hay Geely EX5 PHEV.

Sau Tết Nguyên đán, hàng loạt mẫu xe mới ra mắt thị trường và chủ yếu là xe gầm cao, xu hướng tiêu dùng ưu chuộng của khách Việt những năm gần đây. Tất cả những xe này đều nhập khẩu.

Hyundai Stargazer

Như truyền thống của các hãng xe Hàn, bản nâng cấp giữa chu kỳ của Hyundai Stargazer đem đến nhiều thay đổi, cả ngoại, nội thất lẫn trang bị. Xe bán ra hai phiên bản, gồm Đặc biệt giá 569 triệu đồng và Cao cấp giá 615 triệu đồng, nhập khẩu Indonesia. Hãng bỏ bản tiêu chuẩn giá dưới 500 triệu đồng.

Ngoại hình của Stargazer mới cứng cáp hơn nhờ những tinh chỉnh ở mặt ca-lăng và đuôi xe. Ở nội thất, xe trang bị cụm màn hình kép với hai màn 10,25 inch liền mạch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng giải trí. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau.

Mẫu xe của Hyundai lắp động cơ xăng Smartstream 1.5 công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Dẫn động cầu trước, hộp số iVT giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart).

Omoda C5 hybrid

Hãng xe Trung Quốc khởi động năm 2026 bằng bản hybrid của mẫu CUV cỡ B - Omoda C5 nhập khẩu Indonesia. Không chỉ khác biệt về cấu hình động cơ, hãng nâng cấp thiết kế và một số tính năng ở khoang lái.

Ở Omoda C5 hybrid, mặt ca-lăng với phần lưới tản nhiệt thiết kế lại. Xe có thêm thanh giá nóc, phần đuôi kiểu coupe tinh chỉnh đôi chút.

Khoang lái vẫn cách sắp xếp các chi tiết như bản máy xăng nhưng màn hình cảm ứng kép lớn hơn, loại 12,3 inch, một cho đồng hồ tốc độ, một cho hệ thống giải trí. Ở bản máy xăng, cần số ở yên ngựa, còn bản hybrid đặt sau vô-lăng.

Hệ truyền động hybrid của Omoda C5 kết hợp máy xăng tăng áp 1,5 lít và môtơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực, mô-men xoắn 295 Nm. Những thông số này cao hàng đầu phân khúc CUV cỡ B. Xe đi kèm hộp số DHT vô cấp chuyên dùng cho xe hybrid.

Mẫu xe Omoda bán ra hai phiên bản, Premium giá 669 triệu đồng và Flagship giá 749 triệu đồng. Giá ưu đãi trong tháng 4 (giới hạn 99 người) lần lượt 599 triệu đồng và 669 triệu đồng cho lần lượt hai bản từ thấp đến cao.

Geele EX5 PHEV

EX5 EM-i định vị phân khúc CUV cỡ C với cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe bán ra ba phiên bản, gồm Pro 789 triệu đồng, Max 909 triệu đồng và Ultra giá 969 triệu đồng.

Bản PHEV bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng sau bản EX5 thuần điện đã mở bán từ tháng 7/2025. So với EX5 thuần điện, EX5 EM-i tạo hình khác biệt với cản trước thiết kế cắt xẻ ở hai góc giúp đầu xe rộng và bệ vệ hơn. Đèn pha gồm các thanh LED mỏng nối liền bằng dải trang trí.

Ở nội thất, xe trang bị màn hình giải trí kích thước 15,4 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng hai chấu tích hợp các nút rảnh tay giống EX5 thuần điện. Màn hình đa thông tin sau vô-lăng kích thước 10,2 inch.

Toàn bộ ghế trên Geely EX5 hybrid bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có nhớ ghế, tựa đầu tích hợp thêm loa giúp người lái nghe chỉ dẫn bản đồ hoặc nghe gọi mà không làm gián đoạn nhạc của những người còn lại. Trần xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh.

Geely EX5 EM-i lắp máy xăng 1,5 lít và môtơ, tổng công suất đạt 219 mã lực và 398 Nm. Xe dẫn động cầu trước với ba chế độ lái Pure, Hybrid và Power.

Ở bản cao nhất, cung cấp năng lượng cho môtơ điện là khối pin LFP 29,8 kWh, khả năng di chuyển thuần điện 170 km, thời gian sạc 30-80% trong 16 phút. Hai bản thấp hơn trang bị khối pin 18,4 kWh cho quãng đường 105 km. Nếu kết hợp với động cơ xăng, quãng đường di chuyển lên tới hơn 1.500 km.

Volkswagen Teramont Pro

Teramont Pro là sản phẩm tiếp theo phục vụ ý đồ đa dạng hóa và tập trung vào xe gầm cao của Volkswagen. Xe nhập khẩu Trung Quốc và có hai phiên bản, gồm bản thường giá 2,799 tỷ đồng, bản Max giá 2,888 tỷ đồng.

Teramont Pro có cùng chiều dài trục cơ sở (2.980 mm) với Teramont X, mẫu xe đã bán tại Việt Nam từ tháng 3/2024. Tuy nhiên, kích thước tổng thể của Teramont Pro là lớn nhất trong dải SUV của hãng Đức ở thị trường trong nước. Xe định vị ở phân khúc gầm cao cỡ E.

Mẫu xe Đức mang dáng dấp lực lưỡng, đậm chất SUV và phần nào giống Teramont nhập Mỹ. Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn, đèn hậu LED vắt ngang đuôi. La-zăng kích thước 20 inch trên bản Pro và 21 inch ở bản cao hơn. Nội thất cả hai bản tương đồng.

Điểm nhấn nội thất của Teramont Pro là hàng ghế trước tích hợp nhiều chức năng cho cả người lái và ghế phụ. Trong đó, ghế phụ phong cách thương gia mà hãng gọi là Queen Seat. Ghế này bọc da cao cấp, chỉnh điện 14 hướng, làm mát/sưởi, massage 8 chế độ, đệm đỡ chân, nhớ ba vị trí. Đây là trang bị duy nhất trong phân khúc dành cho ghế phụ.

Teramont Pro lắp động cơ 2.0 tăng áp, công suất 268 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Phạm Trung